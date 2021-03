Voici les fonctionnalités de Chrome 90 les plus intéressantes que nous ayons trouvées

Google vient de publier Chrome 90 sur la version bêta. Il n’y a pas trop de changements d’interface utilisateur ou de nouvelles fonctionnalités pour nous, les gens ordinaires, à la surface, mais sous le capot, Google travaille sur toute une série d’améliorations que vous remarquerez certainement une fois la dernière version bêta stable. Vous bénéficierez d’améliorations au copier-coller, de meilleurs modèles AR et de la prise en charge d’un nouveau codec qui utilise moins de bande passante pendant les vidéoconférences.

Copie-coller amélioré

Vous savez comment vous pouvez faire glisser et déposer des images de votre gestionnaire de fichiers vers un site Web, comme lorsque vous souhaitez joindre une image ou un PDF à un e-mail? Chrome s’efforce d’apporter cette même fonctionnalité à votre presse-papiers. Lorsque vous appuyez sur copier (ou Ctrl + c) sur un fichier dans votre gestionnaire de fichiers, vous ne pouvez généralement pas simplement appuyer sur coller (ou Ctrl + v) sur un site Web pour déplacer ce fichier vers un site Web dans Chrome. C’est parce que le site Web n’a pas accès au chemin, ce que vous avez essentiellement copié. Mais Chrome veut changer cela et s’efforce de permettre aux applications Web de lire et d’accéder à ce chemin spécifique dans votre presse-papiers (une seule fois que vous avez envoyé la commande coller, bien sûr). Cela vous permettrait essentiellement d’ajouter des fichiers à un site Web sans avoir à compter sur le glisser-déposer ou ces boîtes de dialogue de sélection de fichiers embêtantes. Une fonctionnalité similaire est déjà disponible dans Safari, bien que, bien sûr, Gmail ne prenne pas en charge sa mise en œuvre en particulier.

Étant donné que la fonctionnalité est toujours cachée derrière un drapeau (chrome: // flags / # clipboard-filenames), cela prendra probablement un certain temps avant que les premières applications Web ne l’implémentent.

Modèles AR plus beaux et plus précis

La sphère réagit dynamiquement à l’éclairage. Vous pouvez l’essayer dans Chrome Beta 90 ici.

Après l’échec de son incursion dans la réalité virtuelle, Google double la réalité augmentée et les développeurs de Chrome s’efforcent de rendre la réalité augmentée encore meilleure sur le Web. Ils testent une API qui permettrait d’obtenir quelque chose de similaire au HDR environnemental d’ARCore, créant des ombres et des effets d’éclairage réalistes sur les modèles AR rendus par des applications Web. De plus, Google travaille sur une API Depth pour permettre aux applications d’accéder à des informations détaillées sur l’environnement, réduisant ainsi davantage l’écart entre les applications locales et le Web. Ensemble, ces nouvelles fonctionnalités pourraient rendre les modèles tels que ceux rendus dans la recherche Google beaucoup plus réalistes.

Meilleures lectures de gravité pour les applications Web

Dans le même ordre d’idées, Google cherche à faciliter l’accès des développeurs aux données des capteurs de gravité. Les développeurs Web doivent actuellement compter sur la dérivation manuelle des lectures du capteur d’accélérateur pour deviner la gravité, mais cela peut être imprécis en fonction de la précision du capteur. La nouvelle API GravitySensor permettrait aux développeurs d’extraire ces données directement. Cela pourrait rendre certains jeux ou applications Web basés sur le mouvement plus précis. La fonctionnalité est cachée derrière un drapeau dans Chrome 90, il faudra donc un certain temps pour qu’elle se stabilise, sans parler du fait qu’elle soit largement utilisée.

Moins de besoins en bande passante pour la visioconférence

À l’ère de Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, Google cherche à rendre la visioconférence moins coûteuse pour votre connexion Internet et votre matériel. Chrome 90 pour les ordinateurs de bureau prend en charge l’encodeur AV1, optimisé pour la visioconférence à l’aide de WebRTC. Une fois que les services commenceront à utiliser le codec, cela contribuera à une meilleure efficacité de compression, permettant une moindre utilisation de la bande passante et une meilleure qualité visuelle. AV1 devrait même fonctionner sur des connexions avec des vitesses aussi basses que 30 kbps.

Plus de fonctionnalités

L’équipe Chrome travaille également sur quelques fonctionnalités moins importantes:

Google expérimente une API Web d’attributs de l’appareil qui permet aux applications Web de demander des informations sur l’appareil, telles que le numéro de série et l’emplacement. Cela permet de créer des environnements plus sécurisés pour les entreprises travaillant avec des machines distantes. La fonctionnalité est actuellement masquée derrière un drapeau.

Vous savez que ces contenus ennuyeux sautent sur les sites Web lorsque les images se chargent et déplacent le texte? L’équipe Chromium a déjà fait beaucoup de choses pour éliminer ce comportement, et la dernière mesure ajuste automatiquement un conteneur de classe à la taille de l’image intégrée, avant même son chargement. Google a depuis longtemps mis en œuvre des mesures similaires pour d’autres méthodes plus largement utilisées pour ajouter des images à des sites Web, de sorte que vous bénéficiez probablement déjà des mesures de l’entreprise.

Google vise un cycle de publication de Chrome encore plus rapide, mais pour le moment, nous devrons encore attendre environ six semaines jusqu’à ce que Chrome 90 soit stable. D’ici là, vous pouvez découvrir les quelques nouvelles fonctionnalités de Chrome Beta (APK Mirror).