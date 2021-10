Voici les fonctionnalités iOS 15 les plus populaires pour iPhone et iPad

iOS 15 est officiellement là et même s’il n’y a pas autant de fonctionnalités flashy que nous l’avons vu dans iOS 14, il y a un certain nombre de grands changements et améliorations. Bien qu’il existe plus de 300 nouvelles fonctionnalités et modifications, réduisons les choses, voici comment utiliser les fonctionnalités iOS 15 les plus populaires.

iOS 15 apporte de grands changements à l’iPhone et à l’iPad, comme une toute nouvelle expérience Safari. Il existe également une prise en charge des sons de fond natifs, ainsi que des fonctionnalités de confidentialité moins flashy que les utilisateurs apprécieront comme iCloud Private Relay et Hide My Email.

Nous avons testé presque toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications d’iOS 15 au cours des derniers mois et avons pu voir lesquelles sont les plus intéressantes, car les lecteurs de . ont consulté nos didacticiels pratiques.

Fonctionnalités iOS 15 les plus populaires

Voici un aperçu des fonctionnalités iOS 15 les plus populaires – et comment les utiliser – selon votre classement 😄. Fait intéressant, la grande refonte de Safari ne figurait pas parmi les didacticiels les plus lus, mais plutôt les sons de fond, le texte en direct, le changement de numérotation et le nouveau mode de mise au point constituaient le top 4.

Découvrez encore plus de détails dans notre examen approfondi des principales fonctionnalités d’iOS 15 et comment configurer un domaine de messagerie personnalisé avec iCloud Mail :

Nous avons également détaillé certaines des meilleures fonctionnalités de l’iPhone 13 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :