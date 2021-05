Voici les fonctionnalités WhatsApp que vous perdrez en n’acceptant pas les conditions d’utilisation | La technologie

Chaque jour, il y a plus de nouvelles sur les conditions d’utilisation de WhatsApp que les utilisateurs doivent accepter avant le 15 mai.

Hier, nous vous avons informé que les utilisateurs de WhatsApp qui n’acceptent pas les conditions d’utilisation controversées que l’entreprise a reformulées ne perdront pas leur compte dans l’application. Cela ne veut pas dire que tout restera le même, puisque ils recevront des notifications continues pour les accepter, puis les fonctions seront désactivées.

La controverse vient des informations que l’application de messagerie collectera sur l’utilisateur et d’autres applications et zones du téléphone mobile, d’autant plus à une époque où il y a beaucoup plus de sensibilisation à ces problèmes et où la même société Facebook a un fort débat avec Apple sur la confidentialité des utilisateurs.

Alors que se passera-t-il si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions d’utilisation? La première chose est que WhatsApp vous rappellera de le faire de plus en plus à plusieurs reprises avec l’intention de surmonter votre refus de cette manière, mais son effort ne s’arrêtera pas là. Bientôt, il commencera à désactiver les fonctionnalités.

Selon la BBC, dans le changement de la FAQ WhatsApp, il est noté que “Aucun compte utilisateur ne sera supprimé ou l’accès aux fonctions WhatsApp sera supprimé le 15 mai en raison de cette mise à jour.” Mais il est averti que les fonctions seront perdues plus tard progressivement.

Il n’y a pas de moment précis, même si, ces derniers mois, on a dit que cela se produirait au fil des semaines et petit à petit. Tout d’abord, cela affectera les appels et les appels vidéo. Il ne sera pas possible d’y répondre, bien qu’il soit possible de les faire ou de les retourner une fois que celui qui vous appelle a raccroché.

Mais le clipping ne restera pas ici, mais il viendra aussi un temps vous cesserez de recevoir des messages et des appels. Pour le dire d’une certaine manière, la communication sera coupée, mais vous pouvez la réactiver lorsque vous acceptez les conditions d’utilisation. Même si en un rien de temps, vous serez sans compte, vous pouvez toujours accéder à l’application.

Comme vous pouvez le voir, l’intention de WhatsApp est ne laisser aucune sortie à l’utilisateur et que oui ou oui accepter les modifications, quelque chose que la plupart feront sûrement. Bien que les alternatives se développent de plus en plus, la chose normale est que WhatsApp est le moyen de communication préféré, de sorte que sur Facebook, ils commencent avec tout l’avantage sur l’utilisateur.