Voici les gagnants du concours Pokémon Super Pet

Le mois dernier, The Pokémon Company a lancé un « Super concours d’animaux de compagnie », invitant les fans à soumettre des photos de leurs animaux de compagnie pour gagner de superbes prix. Les résultats sont maintenant disponibles, alors jetons un coup d’œil aux adorables gagnants.

Inspiré des Super Concours Shows présentés dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, le concours a reçu plus de 30 000 inscriptions au total. Les fans devaient inscrire leur animal de compagnie dans les catégories Clever, Cute et Cool, imitant les jeux, et les gagnants ont été sélectionnés via un premier vote public et une décision finale prise par un panel de juges qui comprenait Michelle Visage.

Michelle présente les grands gagnants dans la vidéo ci-dessus, mais voici un aperçu plus détaillé. Pour chaque catégorie, les animaux gagnants sont affichés de la première à la quatrième place de gauche à droite :

Catégorie INTELLIGENTE :

Nom du gagnant : Fish, Pays : Royaume-Uni

Catégorie FROID :

Nom du gagnant : Lil Elsa, Pays : États-Unis

Catégorie MIGNON :

Nom du gagnant : Flora, Pays : États-Unis

À propos du concours, Michelle a déclaré : « Je sais à quel point tous nos compagnons animaux bien-aimés sont importants – et regarder les magnifiques participations chaque jour a été un vrai régal ! Je n’aurais pas pu prendre ma décision sans l’aide du public votant. , alors merci à tous d’avoir montré à ces adorables candidats l’amour qu’ils méritent vraiment. »

C’est un bon travail que nous n’étions pas obligés de choisir les gagnants, sinon ils seraient tous rentrés chez eux avec le premier prix.