Voici les grandes nouveautés de Huawei : Watch GT 3 Series, FreeBuds Lipstick et Watch Fit mini | La technologie

La société chinoise nous a surpris aujourd’hui avec le lancement de trois nouveaux produits, tous axés sur les soins personnels et le style de vie : deux montres connectées et des écouteurs sans fil.

Beaucoup de gens pensent que Huawei est dans le marasme après l’interdiction américaine bien sûr de l’espionnage, mais la réalité est bien différente.

S’il est vrai que sur le marché du mobile, la société chinoise a perdu de nombreuses positions dans le classement des meilleures ventes. Le géant asiatique continue d’être au sommet des wearables, des tablettes, de l’informatique et du style de vie en général.

Et un exemple en sont les trois nouveaux produits que l’entreprise nous a présentés il y a quelques minutes à peine. Parcourons-les un par un. Et on commence par le produit qui monopolise tous les flashs :

Montre Huawei GT3: Huawei a sorti cette nouvelle montre en deux versions de 46 mm et 42 mm, toutes deux alimentées par son système d’exploitation HarmonyOS 2.1.

Parmi les faits saillants se trouve autonomie de la batterie jusqu’à 14 jours, l’augmentation du nombre de photodétecteurs qui améliorent le système de surveillance, et la Écran AMOLED 1.43 » (modèle 46mm) et 1,32″ (modèle 42mm).

La montre vient d’être mise en vente dans les points de vente officiels de la société et le prix commence à 229 euros, selon la finition et la taille que nous choisissons.

Rouge à lèvres Huawei FreeBuds: Comme s’il s’agissait d’un rouge à lèvres, Huawei a lancé l’un des plus beaux écouteurs sans fil de l’année, avec un design qui se démarque et avec un boîtier de recharge très original.

Parmi ses chambres, nous avons la possibilité d’un réglage d’égalisation (AEM) qui détecte automatiquement la forme du conduit auditif de l’utilisateur et les conditions de l’environnement d’utilisation.

Il dispose également d’une application appelée HUAWEI AI Life, qui vous permet de choisir entre trois modes d’égalisation pour une expérience audio personnalisée : équilibré (par défaut), amplification des basses et amplification des aigus.

Enfin, les écouteurs disposent d’une suppression du bruit à double micro, vous permettant d’identifier le bruit ambiant en détail. L’autonomie des casques atteint 4 heures sans utiliser le chargeur/étui. Ils sont déjà en vente pour 229 euros.

Montre Huawei Fit Mini: Il y a quelques jours, nous vous avons annoncé que Huawei lançait une nouvelle version de sa Watch Fit, car ils annoncent en ce moment qu’ils apportent une version encore plus petite, ce qui a du mérite puisque leur autre smartwatch est l’une des plus riches sur le marché.

La Watch Fit mini a un Écran AMOLED FullView flexible de 1,47 pouces, le corps est développé dans un alliage d’aluminium, plus léger que le titane, ce qui le rend ne pèse que 20 grammes sans sangle.

En utilisation standard, l’autonomie peut atteindre 14 jours d’utilisation, 10 jours étant la moyenne pour les utilisateurs les plus exigeants. Comme ses grands frères, il dispose de 96 modes sportifs pour enregistrer l’activité physique. Il est déjà en vente en Espagne pour 99 euros.