Voici les histoires des femmes courageuses qui ont témoigné contre R. Kelly

“J’étais sous le choc”, a déclaré la jeune femme de 24 ans en discutant de son infection devant le tribunal. “Je voulais vraiment qu’il me donne peut-être des réponses – ou qu’il reconnaisse simplement qu’il l’a fait.”

Le témoignage des cinq femmes a conduit à la condamnation de Kelly le 11 septembre. 27, où il a été reconnu coupable de neuf chefs d’accusation, dont le racket, la corruption, la coercition et le trafic sexuel. Son avocat Steve Greenberg ont déclaré qu’ils étaient “extraordinairement déçus” par le verdict et pensaient qu’il n’était “pas étayé par les preuves et qu’il s’agissait plutôt d’un reflet de l’hystérie suscitée par quelques émissions de télévision”.

Mais selon Erinn robinson, attaché de presse de l’organisation anti-violences sexuelles RAINN, le verdict de culpabilité “envoie un message fort aux survivantes de violences sexuelles”. Robinson a déclaré dans une déclaration obtenue par E! News : “Nous sommes ravis que R. Kelly soit traduit en justice pour certains des torts irrévocables qu’il a causés. De nombreux survivants des abus de Kelly – des femmes et des hommes de couleur, qui ont été longtemps ignorés et écartés – se sont manifestés et ont pris la parole. puissamment tout au long du procès.

L’organisation a reconnu que le verdict avait été rendu possible “par leur courage et leur persévérance à se faire entendre”. La déclaration a poursuivi: “Nous les remercions pour leur résilience au cours d’un processus difficile et très public. Nous espérons que le verdict d’aujourd’hui permettra aux survivants du monde entier de sentir qu’ils ne sont pas seuls.”