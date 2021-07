Voici les informations dont vous avez besoin sur les précommandes Steam Deck

in

TL;DR

Valve a annoncé les détails du fonctionnement des précommandes Steam Deck. Vous devrez verser un acompte à partir du 16 juillet, puis payer le reste en décembre. Une fois que vous aurez décidé quel modèle vous voulez, vous ne pourrez plus changer d’avis.

Plus tôt dans la journée, la société mère de Steam, Valve, nous a tous surpris avec l’annonce d’une nouvelle console PC de jeu portable. Le Steam Deck ressemble à un commutateur Nintendo mais offre beaucoup plus de puissance sous le capot, suffisamment pour jouer à la plupart des titres AAA.

Au début, Valve a déclaré que les précommandes commenceraient demain, le 16 juillet, avec des expéditions en décembre. Cependant, la société n’a fourni aucun autre détail. Maintenant, cependant, nous avons la procédure complète pour les précommandes Steam Deck, et elles sont un peu compliquées.

Voir également: Les meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous pouvez acheter

Nous allons voir ce qu’il faut faire dans une seconde, mais gardez à l’esprit que c’est bien ce n’est pas facile. Les systèmes de laissez-faire mis en place par Sony et Microsoft pour la PS5 et la Xbox Series X sont l’une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de les obtenir. La vanne rendant les choses plus compliquées pourrait empêcher les scalpers de prendre tous les Steam Decks – du moins en théorie.

Cela dit, voici ce que vous devrez faire.

Précommandes Steam Deck : comment ça va fonctionner

À partir de demain, le 16 juillet 2021, à 10 h 00 PT (13 h 00 HE), les précommandes Steam Deck ouvriront exclusivement via la boutique Steam. Valve qualifie ces précommandes de réservations.

Vous devrez sélectionner laquelle des trois variantes vous souhaitez (64 Go, 256 Go ou 512 Go). Une fois que vous avez fait votre choix, vous ne pouvez pas changer d’avis, alors assurez-vous de choisir judicieusement. Quelle que soit la configuration que vous choisissez, vous paierez 5 $ pour la réservation. Ces 5 $ sont tout ce que vous aurez besoin de dépenser pour le moment.

Lorsque l’inventaire sera disponible en décembre 2021, Valve informera les personnes qui ont effectué des réservations qu’il est temps d’acheter. Les notifications seront envoyées dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues, vous voudrez donc recevoir vos précommandes Steam Deck le plus rapidement possible.

Une fois que vous aurez reçu cette notification, vous retournerez à la boutique Steam et payerez le reste de la console (avec un crédit de 5 $ appliqué à partir de votre réservation). Les expéditions se dérouleront ensuite.

Gardez à l’esprit qu’il y a plusieurs pré-requis pour faire une réservation :

Votre compte Steam doit être en règle et situé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne. Vous devez avoir effectué un achat sur Steam avant juin 2021. Cela signifie que les nouveaux comptes ou les comptes qui n’ont jamais rien acheté ne pourront pas passer de précommande. Les précommandes Steam Deck sont limitées à une par personne.

Pour une FAQ complète sur le processus de pré-commande, cliquez ici. Sinon, bonne chance pour obtenir cet appareil passionnant !