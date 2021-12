Voici les jeux de novembre les plus vendus sur Steam

Valve a publié une liste des jeux Steam les plus vendus pour novembre. Les 20 jeux ne sont classés dans aucun ordre et comprennent toute une gamme de genres, de plusieurs titres de simulation – Farming Simulator 22, Russian Fishing 4 et Unpacking – aux jeux AAA comme Halo Infinite, Battlefield 2042 et Forza Horizon 5 .

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous. En parcourant certains des titres les moins connus : Dysmantle est un monde ouvert se déroulant dans une apocalypse. Gunfire Reborn est un roguelike-RPG avec des éléments de tir à la première personne, un mashup de différents genres qui devrait plaire aux joueurs qui ont apprécié Hadès. Fate Seeker II est félicité par Youxiawang (游侠网) pour avoir combiné le genre wuxia avec des éléments de détective pour un effet unique, une nouvelle tournure intrigante d’un genre classique.

Nous avons bien sûr nos propres réflexions sur certains titres inclus dans la liste des 20 meilleurs de novembre de Steam. Vous pouvez consulter notre revue Halo Infinite, Battlefield 2042 et Forza Horizon 5.

Les jeux les plus vendus de novembre sur Steam

DysmantleFootball Manager 2022Farming Simulator 22Gunfire RebornRussian Fishing 4Battlefield 2042Tavern MasterJurassic World Evolution 2Final Fantasy VBlue Reflection Second LightDéballageThe Last Stand AftermathHalo InfiniteFate Seeker IIForza Horizon 5MoncageRuined King: A League of Legends StorySherlock One: Infinite Chapter OneB

Les soldes d’hiver de Steam devraient également démarrer bientôt, si vous souhaitez acheter l’un des titres ci-dessus ou ceux de notre liste des meilleurs jeux de 2021. La vente d’hiver annuelle sera en ligne du 22 décembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE / 18 h 00 GMT jusqu’au 5 janvier 2022.