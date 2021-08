Voici les jeux les plus vendus du Switch eShop de juillet 2021 (Japon)

Nintendo a publié une liste mise à jour de ses titres les plus vendus sur l’eShop au Japon, couvrant cette fois juillet 2021.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a réussi à remporter la victoire cette fois-ci, juste devant The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Il convient de noter que Monster Hunter a été lancé une semaine avant Skyward Sword HD – peut-être que ce temps supplémentaire a aidé à obtenir cette place de numéro un ?

Les quatre premiers jeux sont tous nouveaux ce mois-ci, avec Crayon Shin-chan et eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 prenant les troisième et quatrième places.

Seuls les téléchargements payants sont inclus dans la liste, et tous les jeux qui étaient en vente au cours de la période sont étiquetés de manière appropriée (merci, Perfectly Nintendo). Les chiffres secondaires indiquent le placement dans le graphique du mois dernier :

01/Nouveau. – Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom) [09.7.2021] {6 990 yens}

02./Nouveau. – La Légende de Zelda : Skyward Sword HD (Nintendo) [16.7.2021] {6 578 yens}

03./Nouveau. – Crayon Shin-chan “Ora à Hakase no Natsuyasumi” ~ Owaranai Nanakakan no Tabi (Néos) [15.7.2021] {6 580 yens}

04./Nouveau. – eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 : Grand Chelem (Konami) [08.7.2021] {7 678 yens}

05./03. – Parmi nous (Innersloth) [16.12.2020] {520 yens}

06./09. – Minecraft (Microsoft Japon) [21.6.2018] {3 960 yens}

07./02. – Mario Golf : Super Rush (Nintendo) [25.6.2021] {6 578 yens}

08./01. – Garage du constructeur de jeux (Nintendo) [11.6.2021] {2 980 yens}

09./14. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] {6 578 yens}

10./08. – ENDER LILIES : Quietus of the Knights (Binary Haze Interactive) [22.6.2021] {2 728 yens}

11./16. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] {7 920 yens}

12./12. – Humain : Fall Flat (Teyon Japon) [28.12.2017] {1 530 yens}

13./Nouveau. – Earth Defense Force 2 pour Nintendo Switch (éditeur D3) [15.7.2021] {3 980 yens}

14./15. – Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] {4 378 yens}

15./00. – Simulateur de voleur (Forever Entertainment) [03.12.2020] {2 000 Yen} (90 % de réduction jusqu’au 17 août)

16./19. – La Légende de Zelda : Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017] {7 678 yens}

17./00. – Final Fantasy IX (Square-Enix) [14.2.2019] {2 547 yens} (50 % de réduction jusqu’au 4 août)

18./07. – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] {7 990 yens}

19./10. – Hadès (Jeux Supergéants) [24.6.2021] {2 800 yens}

20./00. – Fitness Boxing 2 (imagineur) [03.12.2020] {6 380 yens} (20 % de réduction jusqu’au 15 août)

Si vous souhaitez garder un œil sur les meilleurs jeux au Japon, assurez-vous de surveiller nos mises à jour hebdomadaires des graphiques. Nous avons également récemment partagé nos meilleurs choix personnels pour les jeux eShop sortis le mois dernier.

Des surprises dans ce top 20 ? Dites-nous ci-dessous.