Voici les jeux PS Plus de janvier

Nouvelle année, nouveau vous – alors lancez-le avec de nouveaux cadeaux via Playstation Plus. Comme toujours, ceux-ci ne sont disponibles que pour les abonnés.

Les jeux PS Plus de janvier

Voici ce que vous obtenez de Les jeux gratuits de janvier avec PS Plus :

Mortal Kombat 11 Final Fantasy XII: The Zodiac Age Fury Unleashed Unturned Super Time Force Ultra Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Oui, PS Plus offre six titres ce mois-ci ! Parlez du coup d’envoi de la nouvelle année avec style. Ces jeux seront disponibles sur le Playstation Store à partir du 4 janvier, alors lancez-vous dès que possible ! Il est facile d’oublier ce genre de chose, après tout.

Mortal Kombat 11 est la tête d’affiche de cette remise des gaz. Pour une bonne raison, car beaucoup le considèrent comme le meilleur de l’histoire de la série. Bien que Final Fantasy XII: The Zodiac Age ne soit pas en reste non plus. C’est peut-être l’une des entrées les plus controversées de la franchise de longue date, mais cela vaut la peine de vérifier si vous avez envie d’un bon RPG.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.