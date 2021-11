Voici les jeux PS5 les plus populaires après sa première année

Pour célébrer le premier anniversaire de la PS5, Sony a partagé quels étaient les jeux les plus populaires sur la console au cours des 12 derniers mois.

Étant donné que les offres propriétaires de Sony ont tendance à être assez stellaires, vous serez peut-être surpris d’apprendre que presque aucune exclusivité PlayStation ne figure dans le top 10 des jeux les plus joués sur la PS5. Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, a publié un article sur le blog officiel PlayStation partageant les jeux PS5 les plus populaires.

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Oui, les seuls jeux Sony propriétaires sur la liste sont Demon’s Souls et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, à la grande consternation des ennemis de Fortnite et Call of Duty. Il est assez surprenant que Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal ne soient pas ici, cependant. Cependant, gardez à l’esprit que cette liste est comptée sur les heures de jeu, et non sur ce qui se vend le mieux.

🎂 La PS5 fête ses 1 an aujourd’hui 🎉 Retour sur la première année de la console, ainsi que sur les jeux PS5 les plus populaires : https://t.co/kzuSSfKtqv pic.twitter.com/vGtkIbcC0A – PlayStation (@PlayStation) 12 novembre 2021

Ryan déclare dans l’article de blog que plus de 25 jeux sont en cours de développement pour la PS5 en ce moment, donc Sony a de bonnes chances de sortir en tête l’année prochaine. En particulier avec des titres comme God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

