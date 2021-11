Voici les jouets les plus chauds de la saison des vacances 2021, selon Amazon

Vous vous demandez quels seront les jouets les plus en vogue de la saison des vacances 2021 ? Eh bien, ne vous demandez plus. Chaque année, Amazon publie une liste de ce que l’entreprise prévoit être les jouets les plus recherchés en haut de la liste de chaque enfant. La liste des jouets que nous aimons 2021 récemment publiée présente les favoris des enfants de LOL Surprise! des poupées aux blasters Nerf à un jouet Baby Yoda très affamé.

« Tous les articles de la liste 2021 des jouets que nous aimons d’Amazon sont sélectionnés par nos experts en jouets internes », explique Anne Carrihill, directrice des jouets et des jeux d’Amazon à CBS Essentials. Le détaillant en ligne examine un large éventail du paysage de l’industrie du jouet, allant des marques de jouets établies de longue date aux petites entreprises en passant par les startups.

Si vous voyez quelque chose que vous aimez sur cette liste de jouets populaires pour garçons et filles, vous voudrez l’acheter maintenant. Il n’est pas rare que ces jouets chauds se vendent plusieurs semaines avant les vacances – et parfois même avant le Black Friday – laissant les parents se démener pour les acheter sur eBay ou d’autres détaillants tiers pour le double ou le triple du prix de vente au détail. Et avec le président international d’UPS avertissant que vous devriez « commander vos cadeaux de Noël maintenant », il y a d’autant plus de raisons de magasiner tôt, de peur que vous ne risquiez que vos cadeaux n’apparaissent qu’en 2022.

Voici quelques-uns des choix préférés de CBS Essentials dans la liste d’Amazon des jouets les plus populaires de 2021.

Recherche de fées WowWee Got2Glow

(Photo : WOWWEE/AMAZON)

L’un des jouets les plus en vogue de l’année, le plus vendu Got2Glow Fairy Finder, disponible en rose et bleu, est un bocal conçu pour rechercher des fées virtuelles. Similaire dans son concept à Pokémon et Tamagotchi, les enfants recherchent de petits meilleurs amis ailés partout où ils errent. Une fois capturés, ils fonctionnent comme des animaux de compagnie numériques. Chaque pot propose 30 fées virtuelles à trouver, 100 en tout. Les fées peuvent même être échangées entre amis.

L’un de nos jouets les plus vendus de 2021, vous pouvez attraper le WowWee Got2Glow Fairy Finder, classé 4,8 étoiles, pour 5 $ de réduction sur Amazon dès maintenant.

Voir sur Amazon maintenant : WowWee Got2Glow Fairy Finder, 35 $ (au lieu de 40 $)

Mon Squishy Little Golden Dumpling

(Photo : WOWWEE/AMAZON)

Un joli bas de Noël – et un article étonnamment populaire auprès des enfants et des acheteurs cette saison – My Squishy Little Golden Dumpling propose de nombreux divertissements dans un petit emballage. Imprégné de personnalité, ce petit personnage, nommé « Dart », délivre 50 réactions et émotions sous la forme de sons mignons et d’animations uniques, une tête qui s’illumine et des joues qui rougissent.

Achetez-le sur Amazon : Mon Squishy Little Golden Dumpling, 15 $

My Squishy Little Dumplings pack de 2 (pré-commande)

(Photo : WOWWEE/AMAZON)

Ce pack de deux My Squishy Little Dumplings, dont la sortie est prévue le 30 novembre, comprend des dumplings Dixie en or rose et Dart en or, ainsi que 8 accessoires à agencer. Dixie et Dart sont livrés avec 50 réactions et émotions et créent leurs propres sons mignons et animations uniques lorsque vous interagissez avec eux. Le sommet de leur tête s’illumine et leurs joues deviennent rouge vif à chaque pression !

Achetez-le sur Amazon : My Squishy Little Dumplings 2 pack, 30 $ (pré-commande)

Pieuvre réversible TeeTurtle

(Photo : Amazon)

Qu’est-ce qu’une TeeTurtle ? C’est un jouet en peluche, rendu célèbre sur TikTok, qui change d’ambiance et de couleurs lorsque vous le retournez. Les couleurs, les animaux ou les humeurs ne manquent pas non plus, vous pouvez donc offrir la pieuvre rose et bleue illustrée ci-dessus … ou un corgi réversible. Ou une tortue réversible aux yeux étoilés !

Acheter sur Amazon : Pieuvre réversible TeeTurtle, 15 $

La pelle de travail Big Dig avec roues

(Photo : Amazon)

Le cadeau idéal pour cette personne sur votre liste de cadeaux qui est obsédée par les grosses machines, la construction ou simplement le creusement de trous, la pelle autoportée Big Dig est dotée d’un pivot à 360 degrés, atteint jusqu’à 33 pouces et peut creuser jusqu’à 15 pouces de profondeur. Pour les enfants de 3 ans et plus.

Acheter sur Amazon : La pelle de travail Big Dig avec roues, 51 $ (habituellement 60 $)

LOL Surprise ! OMG Movie Magic Studios

(Photo : Amazon)

Chaque année LOL Surprise ! les poupées dominent les listes de courses des fêtes. Sortis à temps pour la ruée des Fêtes, les OMG Movie Magic Studios offrent plus de 70 expériences de déballage, dont 12 poupées avec lesquelles tourner des films personnels. La boîte se transforme même en décor de film.

Vous pouvez faire une bonne affaire sur le LOL Surprise ! OMG Movie Magic Studios en ce moment sur Amazon – il est réduit à seulement 99 $ pour une durée limitée.

Acheter sur Amazon : LOL Surprise ! OMG Movie Magic Studios, 99 $ (au lieu de 136 $)

Star Wars Snacking Grogu

(Photo : Hasbro)

Si vous avez un jeune fan de Star Wars sur votre liste de courses, voici un jouet à ne pas manquer : Snackin’ Grogu. Les enfants peuvent nourrir Baby Yoda introduit dans The Mandalorian l’un des quatre éléments du menu inclus, et il réagira avec le son et le mouvement en fonction de la saveur – ou du dégoût – de la nourriture. Ce jouet mesure environ 9 pouces de hauteur. Pour les 4 ans et plus.

Acheter sur Amazon : Star Wars Snackin’ Grogu, 79 $

Kit de sciences de la Terre de la série Mega Science de National Geographic

(Photo : National Geographic / Amazon)

Un cadeau éducatif qui favorise un amour précoce de la science, ce kit n’est que l’une des nombreuses offres attrayantes de l’institut d’enseignement. Le kit Earth Science comprend 15 expériences scientifiques – telles que des tornades d’eau, la construction d’un volcan en éruption, la culture d’un cristal et deux kits de fouilles géologiques – pour divertir les enfants de huit ans et plus pendant des heures.

Acheter sur Amazon :

EN RUPTURE DE STOCK : Hot Wheels City Ultimate Octo Care Wash

(Photo : Hot Wheels/Amazon)

Faites plaisir au fanatique de Hot Wheels dans votre vie avec le récent Ultimate Octo Car Wash. L’ensemble de jeu mesure plus de quatre pieds de long et comprend une voiture qui change de couleur dans l’eau chaude ou froide. Les enfants de quatre à huit ans apprécieront toutes les astuces offertes par le lave-auto sur le thème de la pieuvre, y compris les boucles, les rampes et les spirales.

Voir sur Amazon : Hot Wheels City Ultimate Octo Care Wash, 80 $

Jimu Robot Mythical Series : Kit Firebot

(Photo : Amazon)

Le kit Jimu Robot Firebot est un kit de modèle motorisé de 606 pièces qui enseigne aux enfants la programmation informatique. Une fois construit, le Firebot peut être codé (un appareil iOS ou Android est requis) pour effectuer toutes sortes d’actions. Le kit comprend un moteur à courant continu, un capteur tactile, une lumière RVB, deux ensembles d’ailes de dragon, trois servomoteurs robotiques à mouvement fluide et un boîtier de commande principal. Pour les 8 ans et plus.

Acheter sur Amazon : Série mythique de robots Jimu : kit Firebot, 70 $

L’assistant de mathématiques Osmo et l’atelier magique

(Photo : Osmo / Amazon)

Osmo Math Wizard & the Magical Workshop rend l’apprentissage amusant et interactif, offrant une façon intelligente d’utiliser le temps d’écran. Alors qu’Osmo propose une gamme de programmes pour tous les âges, celui-ci en particulier s’adresse aux six à huit ans, en enseignant l’addition et la soustraction via un jeu pratique. Pour l’utiliser, une base Osmo pour iPad ou Fire Tablet et un iPad ou Fire Tablet sont nécessaires.

Acheter sur Amazon : Osmo Math Wizard & the Magical Workshop, 51 $ (au lieu de 60 $)

EN RUPTURE DE STOCK : Lego Elf Club House

(Photo : LEGO)

Voici le cadeau parfait pour les fêtes à ouvrir un peu plus tôt. Le Lego Elf Club House, un nouveau kit de modèle Lego sur le thème des vacances de 2021, constitue une activité familiale amusante et une superbe décoration de vacances à exposer année après année. Cet ensemble Lego de 1 197 pièces comporte de nombreux détails complexes qui sont suffisamment difficiles à assembler pour les adultes, ainsi que des constructions plus faciles pour impliquer les enfants. Mesure un peu plus de 8,5 pouces de hauteur une fois terminé.

Voir sur Amazon : Lego Elf Club House, 100 $

Malle à déguisement Princesses Disney

(Photo : Amazon)

Cette malle à déguisement Disney qui stimule l’imagination, une exclusivité Amazon, comprend trois robes (une robe Cendrillon bleue, une robe Aurora rose et une robe blanche pour Belle ou Blanche-Neige), trois bracelets, trois bagues, trois bandeaux, un collier, un tour de cou, un diadème et des autocollants. Convient aux tailles 4 à 6.

Acheter sur Amazon : Malle à déguisement Princesse Disney, 35 $

Balayage latéral Nerf Rival Curve Shot

(Photo : Amazon)

Ce blaster Nerf bon marché est doté d’une muselière rotative à 360 degrés qui vous permet de déterminer la trajectoire de chaque tir : les cartouches peuvent tirer directement, se courber à gauche, se courber à droite ou vers le bas. Le Nerf Rival Curve Shot Sideswipe est livré avec 12 tours inclus. Recommandé pour les 14 ans et plus.

Acheter sur Amazon :

Funko Games Disney Mickey et le jeu de haricot magique

(Photo : Funko / Amazon)

Infusez un peu de plaisir dans une soirée de jeux en famille avec Funko Games Disney Mickey & the Beanstalk Game, un jeu de société interactif en 3D conçu pour les enfants de quatre ans et plus.

Deux versions à acheter sur Amazon :

Camion jouet à rétractation UPS

(Photo : Amazon)

L’une des parties les plus excitantes de la saison des fêtes pour les enfants est l’arrivée du camion de livraison, apportant plus de cadeaux. Ce camion jouet UPS sous licence officielle mesure 5,5 pouces de long et 2,5 pouces de haut, ce qui en fait un excellent bas de Noël.

Acheter sur Amazon : Camion jouet UPS, 20 $

Château de célébration ultime des princesses Disney

(Photo : Disney/Amazon)

Pourquoi se contenter d’un château conçu pour une princesse Disney alors qu’il y en a un qui convient à toutes ? Disney Princess Ultimate Celebration Castle, sorti en août, offre une maison magique à tout le monde, de Belle à Tiana en passant par Ariel. La maison de poupée est meublée avec des pièces conçues spécifiquement pour chaque princesse et joue également de la musique et s’illumine pour ressembler à un feu d’artifice. Les poupées Disney Princess Royal Collection, vendues séparément, figuraient également sur la liste d’Amazon.

Acheter sur Amazon : Château de célébration ultime des princesses Disney, 150 $

Squeakee le ballon Dino

(Photo : Moose Toys / Amazon)

Les jouets interactifs pour animaux semblent se vendre presque à chaque saison des fêtes. Squeakee the Balloon Dino, conçu pour les enfants de 5 à 15 ans, remplit une variété de fonctions – piétiner, mâcher, rire, rugir et danser inclus. Il joue même à des jeux, y compris le poulet et le tir à la corde.

Acheter sur Amazon : Squeakee le ballon Dino, 69 $

LEGO Marvel Avengers : Endgame Final Battle : Scène de bataille dans l’enceinte des Avengers

(Photo : LEGO / Amazon)

L’une des dernières sorties de LEGO, l’ensemble de 527 pièces Battle Scene at The Avengers’ Compound offre aux fans de Marvel des heures de plaisir à construire. Il comprend également Thanos, Thor, Captain America, Black Panther, Iron Man, Scarlet Witch, le guerrier Chitauri et les microfigures Ant-Man.

Acheter sur Amazon : LEGO Marvel Avengers : Endgame Final Battle : Scène de bataille au complexe des Avengers, 70 $