Voici les marques Android auxquelles vous devriez faire attention en 2022

Google et Samsung dominent la conversation autour d’Android (pour des raisons évidentes), mais des dizaines de joueurs du monde entier contribuent à l’écosystème Android plus large. Les fabricants de téléphones chinois comme Xiaomi, OPPO et Vivo se concentrent de plus en plus sur les marchés occidentaux, et Amazfit et Mobvoi font tout ce qu’il faut sur le front des portables.

En bref, il existe actuellement de nombreux développements passionnants dans l’écosystème Android, et ce sont les marques auxquelles vous devriez prêter plus d’attention cette année.

OnePlus, OPPO et Vivo

Source : Alex Dobie / Android Central

Le triumvirat BBK de OnePlus, OPPO et Vivo a connu une bonne année 2021, et ils cherchent à poursuivre leur solide performance. OPPO a lancé les choses avec style avec le Find N, un pliable sans pli qui nous donne un premier aperçu de ce qui est possible dans cette catégorie dans les années à venir.

OPPO et Vivo ont dominé les ventes en Chine l’année dernière, mais ils se sont également bien comportés sur les marchés mondiaux, en particulier à l’ouest. Les deux marques ont tendance à se concentrer sur un vaste réseau de distribution pour stimuler les ventes – un peu comme Samsung – et elles ont réussi à augmenter considérablement leur part de marché dans des régions comme le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne après la sortie de Huawei.

OPPO a beaucoup de produits passionnants en préparation. Le Find X5 devrait faire ses débuts à la fin du premier trimestre, probablement alimenté par le premier chipset personnalisé du fabricant. Il est également susceptible d’offrir des gains de caméra décents, OPPO faisant de nombreux progrès dans ce domaine. Ensuite, il y a la série Reno de milieu de gamme qui a livré certains des téléphones les plus excitants de cette catégorie au cours des 18 derniers mois – elle constitue la base de OnePlus Nord.

Source : Vivo

Vivo, pour sa part, mise gros sur le segment milieu de gamme. La série V23 à changement de couleur est maintenant officielle en Inde et devrait faire son chemin vers d’autres marchés dans les semaines à venir. Les téléphones haut de gamme de la série X de Vivo ne reçoivent pas autant d’attention, mais la marque chinoise fait beaucoup de choses intéressantes autour de l’enregistrement vidéo, avec la série X70 dotée d’un système de caméra à cardan de troisième génération et du module d’imagerie personnalisé de Vivo.

Je prédis que Vivo et OPPO continueront de dominer la Chine tout en gagnant une part de marché décente à l’échelle mondiale. Le principal obstacle pour ces deux marques dans le passé était le logiciel, mais ColorOS 12 est l’une des interfaces les plus raffinées du marché, et le système d’exploitation Funtouch de Vivo a été transformé au cours de 2021.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Quant à OnePlus, l’avenir du fabricant en tant que sous-marque OPPO signifie qu’il s’est fortement tourné vers la série Nord, en particulier avec le portefeuille Nord N en Amérique du Nord. OnePlus a réussi à vendre 10 millions de téléphones pour la première fois au cours d’une année civile en 2021, grâce à de fortes ventes dans les segments d’entrée de gamme et à petit budget.

Il déploie toujours des appareils phares – le OnePlus 10 Pro a déjà été annoncé officiellement – mais l’objectif pour OnePlus cette année sera de faire de nouveaux progrès en Amérique du Nord avec la série Nord. Et avec ColorOS désormais utilisé comme logiciel par défaut sur ses téléphones, il a perdu la différenciation qu’il avait avec OxygenOS, et est désormais principalement un acteur économique.

Avec Vivo et OPPO ne souhaitant pas entrer en Amérique du Nord, OnePlus est le navire par défaut pour BBK dans la région, et nous voyons à quoi cela ressemble avec la série Nord N – composée de téléphones OPPO d’entrée de gamme régurgités.

Xiaomi

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Xiaomi a connu une année stellaire en 2021, le fabricant chinois dépassant Samsung en tant que plus grande marque de téléphones au monde pendant quelques mois. L’augmentation des chiffres de vente était principalement due aux modèles économiques de la série Redmi Note, mais l’accent mis par Xiaomi sur le milieu de gamme avec le Mi 11 Lite, le Xiaomi 11T et la multitude de téléphones POCO renommés a joué à son avantage. La série Mi 11 s’est également bien comportée face aux meilleurs téléphones Android grâce au Mi 11 Ultra et à ses caméras ridicules.

Pour 2022, Xiaomi vise à poursuivre sur cette lancée. Il double dans des régions clés comme l’Inde – publiant déjà des modèles de milieu de gamme comme le Xiaomi 11i avec une charge rapide de 120 W – et il consolide sa position sur les marchés occidentaux. Comme ses rivaux BBK, Xiaomi a été un grand bénéficiaire du déclin de Huawei, et il cherche maintenant à étendre son avantage.

La série Redmi Note 11 devrait faire beaucoup pour atteindre l’objectif de Xiaomi cette année, et avec la série Xiaomi 12 qui devrait faire ses débuts dans le monde d’ici la fin du premier trimestre – à peu près en même temps que le Galaxy S22 – Xiaomi vise à livrer sur plusieurs fronts .

Il y a aussi le fait que Xiaomi vend de nombreux produits qui ne sont pas des téléphones, notamment des téléviseurs, des caméras de sécurité, des bracelets de fitness, des montres intelligentes, des boîtiers de streaming Android TV et des moniteurs de jeu, et il lance la plupart de ces produits écosystémiques en dehors de la Chine.

Honneur

Source : Honneur

Honor est désormais une entité autonome – s’étant distanciée de Huawei – et bien que la marque ait fait quelques premiers progrès sur son marché domestique l’année dernière, elle n’a pas été en mesure de maintenir cet élan. Pour 2022, Honor devra montrer qu’il peut se débrouiller seul, notamment face à ses rivaux chinois.

La meilleure façon de le faire serait d’utiliser un solide portefeuille d’appareils, et Honor se prépare pour une fenêtre de lancement chargée. Il est sur le point de sortir son premier téléphone pliable, les teasers indiquant un design similaire à celui du Galaxy Z Fold 3. À son apogée, les téléphones économiques de Honor ont généré de nombreuses ventes pour la marque, et je veux voir ce qu’il a. à proposer dans cette catégorie maintenant que Xiaomi et Realme règnent en maître.

Rien

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Rien n’a suscité beaucoup d’enthousiasme avant le lancement de ses écouteurs sans fil ear (1), et la marque en fait le point de départ de ses ambitions plus larges. Carl Pei a mentionné que Nothing créera une série de produits écosystémiques, et bien qu’il ne l’ait pas confirmé publiquement, un téléphone est définitivement sur les cartes.

Il y a peu d’informations concernant le premier téléphone de Nothing, mais j’ai entendu dire qu’un lancement est prévu pour la seconde moitié de 2022. C’est évidemment très intéressant compte tenu de l’histoire de Pei chez OnePlus, et nous devrons attendre et voir s’il peut faire quelque chose de similaire à Nothing. Suite à la décision de OnePlus d’utiliser ColorOS comme logiciel sur ses téléphones, il y a un manque flagrant d’options pour les passionnés d’Android à la recherche d’un téléphone haut de gamme avec un logiciel propre, et rien ne pourrait combler ce vide s’il joue correctement ses cartes.

J’aurai beaucoup plus à partager à ce sujet dans les mois à venir, mais une chose est sûre : rien ne va avoir une année 2022 très intéressante.

Amazfit

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Amazfit est désormais le troisième plus grand fabricant de vêtements portables au monde, et ce titre est bien mérité. La marque est devenue de plus en plus forte en 2021 grâce aux montres intelligentes axées sur la valeur, et elle doit faire de même cette année si elle veut conserver cette position.

Le produit phare d’Amazfit est son groupe de remise en forme à 50 $, mais les montres intelligentes GTR 3 et GTS 3 se sont très bien comportées après leur introduction au troisième trimestre 2021. Une grande partie de cela était due au logiciel, Amazfit affinant son logiciel dans une certaine mesure.

J’aimerais qu’Amazfit lance une montre connectée Wear OS, mais c’est surtout un vœu pieux de ma part. Ce qui est plus probable, c’est qu’Amazfit continuera à déployer de nouveaux modèles dans sa série de montres intelligentes axées sur la valeur, en se concentrant plutôt sur la catégorie lucrative des écouteurs sans fil.

2022 va être une année passionnante pour Android

Source : Nick Sutrich / Android Central

Entre Android 12 qui fait son chemin vers plus d’appareils et les téléphones phares qui devraient faire leurs débuts dans les mois à venir, il y a beaucoup d’excitation dans l’écosystème Android pour 2022. J’ai hâte de voir ce que Rien ne proposera cette année, ce que Xiaomi fait dans le segment du budget, et ce qui est en magasin pour les pliables.

