Voici les marques qui prendront en charge l’option de thème de fond d’écran d’Android 12

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Un changement de code a révélé une liste de fabricants qui prendront en charge la fonctionnalité Monet de Google. La fonctionnalité Android 12 permet aux utilisateurs d’extraire les couleurs d’un fond d’écran à utiliser pour les éléments clés de l’interface utilisateur.

Une fonctionnalité intéressante d’Android 12 vantée par Google est la possibilité d’extraire les couleurs principales de votre fond d’écran et de l’utiliser pour les éléments d’interface système (nom de code « Monet »). Il n’est disponible que sur les téléphones Pixel pour le moment, mais une découverte récente a révélé qu’une variété d’autres fabricants sont sur le point de mettre en œuvre une fonctionnalité similaire.

L’ancien rédacteur en chef de XDA-Developers, Mishaal Rahman, a remarqué un changement de code dans la bibliothèque de composants matériels de Google. Ce changement répertorie les fabricants qui prendront en charge la fonctionnalité « couleur dynamique ».

Rahman prévient que les couleurs extraites des papiers peints par ces fabricants différeront probablement de la propre implémentation « Monet » de Google sur les téléphones Pixel. Dans tous les cas, vous pouvez trouver la liste des fabricants mentionnés ci-dessous.

Google HMD Global Infinix Itel Lenovo Motorola OnePlus Oppo Realme Roboélectrique Sharp Sony TCL Tecno Vivo Xiaomi

Il manque quelques noms notables dans cette liste, à savoir Samsung, Honor et Asus. Mais comme le note XDA-Developers, nous espérons voir ces marques proposer une option de thème de fond d’écran Android 12 similaire sur toute la ligne.

Cependant, ce n’est pas la seule fonctionnalité intéressante d’Android 12 dont nous sommes enthousiasmés. La dernière mise à jour Android apporte également l’interface Material You, des widgets beaucoup plus grands, des notifications modifiées, etc. Vous pouvez consulter toutes les principales fonctionnalités d’Android 12 sur le lien précédent.