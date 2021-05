Voici les meilleures alternatives aux AirTags pour les utilisateurs d’Android | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les balises pour trouver des produits perdus sont devenues à la mode grâce à l’arrivée des AirTags d’Apple, mais si vous utilisez Android, d’autres options fonctionnent parfaitement.

La fièvre des tags à ajouter à votre portefeuille, sac à dos, clés, animal de compagnie et tout ce à quoi vous pouvez penser et que vous pourriez avoir du mal à trouver à un moment donné augmente grâce à l’arrivée d’Apple AirTags.

Ces petites balises de position fonctionnent grâce à l’ultra-large bande (UWB) ou Bluetooth et un mobile est nécessaire pour identifier le dernier point où il se trouvait. Ce sont des produits très pratiques pour les esprits oublieux, mais si vous utilisez Android, dites adieu aux AirTags. Heureusement, il existe d’autres options que vous pouvez utiliser.

Même les utilisateurs d’iPhone peuvent utiliser d’autres alternatives aux AirTags sans avoir à payer “la taxe Apple” de 35 euros pour un AirTag ou de 119 euros pour un pack de 4.

Ceux-ci sont Meilleures alternatives aux Apple AirTags Les utilisateurs d’Android peuvent acheter dès maintenant. Des produits parfaits pour que vous ne perdiez jamais vos clés, votre portefeuille ou ne suiviez rien quand il disparaîtra à nouveau.

La meilleure alternative: Tile

Marquez les produits perdus ou déplacés avec une batterie remplaçable d’un an, une portée de recherche de 60 mètres et compatible avec Alexa et Google.

Les AirTags sont une réponse directe aux tuiles, qui ont été les premiers à arriver avec leurs étiquettes balises pour savoir où se trouvent vos produits perdus ou déplacés.

Les étiquettes de tuiles sont assez bon marché, au moins elles sont moins chères que les AirTags bien qu’elles nécessitent qu’une autre personne avec l’application installée passe à proximité d’une pour la trouver. Mais c’est peut-être l’une des meilleures alternatives que vous pouvez acheter dès maintenant si vous utilisez Android.

est Tile Mate il peut être trouvé sur Amazon pour 22 euros. Il dispose d’une batterie qui dure 1 an d’utilisation et peut être changé lorsqu’il est à court, il se connecte via Bluetooth et a une portée de recherche de 60 mètres. La meilleure option est sûrement d’acheter les packs: les packs de 2 unités coûtent 47,99 euros et les packs de 4 unités 69,99 euros.

Marquez les produits perdus ou déplacés avec une batterie remplaçable de 2 ans, une portée de recherche de 120 mètres et compatible avec Alexa et Google.

Tile Pro C’est un produit similaire mais avec une portée de recherche de 120 mètres et une batterie de 2 ans d’utilisation pour 45 euros. C’est le plus recommandé pour l’ajouter, par exemple, aux animaux de compagnie.

Tile a également un produit différent. est Tile Slim Il a la taille d’une carte et s’insère dans votre porte-carte, portefeuille ou sac à main, sa batterie dure 3 ans et coûte 28 euros.

Compatible nativement avec Android et iOS: Chipolo One

Tag pour rechercher des produits perdus avec Bluetooth et résistant à l’eau. Il est compatible avec Android et avec “Search” d’iOS. Il dispose d’une batterie de 2 ans, d’un bip indicatif et d’une portée de recherche de 10 mètres.

Une option très intéressante qui peut être obtenue et qui en plus d’être compatible avec Android est également officiellement prise en charge par Apple “Find my …” sont Les étiquettes de Chipolo. Oui, une option multiplateforme qui bénéficie également du support officiel d’Apple.

La meilleure chose à propos des étiquettes Chipolo est qu’elles sont plus compactes que les AirTags, elles ont beaucoup de couleurs au choix, elles sont étanches, elles émettent du son lorsque vous les perdez et leur batterie dure 2 ans. Ce sont tous des avantages!

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application Android ou de les ajouter à Find sur iPhone pour commencer à les utiliser.

Son prix est de 24,90 euros sur Amazon, le pack de 4 unités coûte 75 euros et au format carte il en coûte 29,90 euros. Peut-être la meilleure alternative à Tile et aux AirTags eux-mêmes, mais il manque une bande ultra large.

Bord

Balise Bluetooth pour trouver des produits perdus comme des portefeuilles, des porte-clés ou tout autre produit. Il a une portée de 80 mètres et utilise une batterie qui dure un an.

De l’Italie, nous obtenons une toute petite étiquette pour trouver tout ce qui fonctionne avec Bluetooth. Il s’agit de Tag Filo. Un produit avec un très bon design et qui se décline en plusieurs coloris.

Il a une faible consommation Bluetooth 4.0 pour se connecter au mobile avec une portée d’environ 80 mètres. Sa pile est la pile bouton CR2032 standard et a une durée de vie utile de 12 mois. De plus, l’application est compatible avec Android et iOS.

Si vous recherchez une option pour trouver vos clés ou votre sac à main et que vous vous souciez du design, cela peut être une bonne option. Chaque tag Filo coûte 24,90 euros et vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Vous disposez également du pack de 4 unités pour 64,90 euros.

