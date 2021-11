Voici les meilleures applications et jeux de 2021 selon Google

Nous avançons doucement vers la fin de l’année. À quelques jours de décembre, Google a annoncé les gagnants de son prix annuel Google Play Best of. Cette année, Google inclut des catégories pour les applications et les jeux jouables sur tablettes, Wear OS et Google TV, élargissant ainsi le champ des gagnants possibles.

En 2020, nous avons vu de nombreuses applications de pleine conscience faire la coupe, et 2021 voit un résultat similaire. Cette année, l’application de médiation personnalisée Balance remporte les honneurs des meilleures applications de Google. Quant au meilleur jeu, Pokémon Unite est le titre de prédilection de la société. Canva et Calm ont remporté respectivement les titres Best for Tablets et Best for Wear, tandis que Disney Plus, ESPN et Tubi ont remporté les médailles « populaires sur Google TV ».