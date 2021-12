Voici les meilleures applications pour filmer et éditer des vidéos sur iPhone

L’iPhone est devenu l’appareil photo principal de nombreuses personnes dans le monde, non seulement en raison de sa qualité, mais également en raison des excellentes applications disponibles sur l’App Store. Cette année, nous avons dressé une liste des meilleures applications pour filmer et éditer des vidéos sur iPhone.

FilmiC Pro

FiLMiC Pro est probablement l’application numéro un pour les utilisateurs qui souhaitent sérieusement filmer des vidéos avec leur iPhone. L’application est livrée avec plusieurs commandes manuelles qui vous permettent de régler la mise au point, l’exposition, l’ISO, la fréquence d’images, le zoom, etc.

Il existe également des options pour basculer rapidement entre les profils de couleurs, les modes HDR, les codecs ProRes et les résolutions. Les utilisateurs professionnels ont accès aux commandes de courbe gamma, à la stabilisation d’image, aux préréglages de film, à la synchronisation audio et au sous-échantillonnage.

FiLMiC Pro est disponible sur l’App Store pour 14,99 $. Certaines fonctionnalités supplémentaires peuvent être débloquées via des achats intégrés.

Double prise

DoubleTake est une application créée par les mêmes développeurs derrière FiLMiC Pro, mais celle-ci permet aux utilisateurs de filmer une vidéo à l’aide de deux caméras iPhone en même temps. L’application a été mise en avant par Apple lors de l’événement de lancement de l’iPhone 11 Pro en 2019.

Vous pouvez choisir deux objectifs différents pour enregistrer une vidéo en même temps, ce qui est idéal pour les projets multi-caméras. Les utilisateurs peuvent combiner la caméra avant avec l’une des caméras arrière, ou même utiliser deux objectifs arrière différents. Il existe également une option pour créer facilement une seule vidéo à l’aide de plusieurs objectifs avec un effet d’écran partagé.

En plus des fonctionnalités multi-caméras, les utilisateurs peuvent ajuster et choisir la fréquence d’images, la résolution, la mise au point et l’exposition.

DoubleTake coûte 3,99 $ et est disponible sur l’App Store sans achats intégrés. Il convient de noter que la fonction multi-caméra nécessite un iPhone 11 ou ultérieur.

Caméra carrousel

Certaines personnes sont habituées à enregistrer des vidéos verticalement à cause des réseaux sociaux, mais elles ne sont pas aussi belles à regarder sur un téléviseur ou un ordinateur. Mais et si nous pouvions enregistrer une seule vidéo qui correspond aux deux orientations ?

Carousel Camera enregistre des vidéos en utilisant un format carré pour permettre une excellente astuce lorsque vous les regardez sur votre téléphone. De cette façon, vous pouvez faire pivoter votre iPhone verticalement ou horizontalement et vous ne verrez jamais de barres noires.

Et si vous souhaitez exporter la vidéo, l’application propose des options pour l’enregistrer en 16:9, 9:16 et dans d’autres proportions.

Carousel Camera est disponible gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent un achat in-app de 0,99 $.

Focos en direct

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro sont capables de filmer des vidéos en mode portrait grâce au mode cinématique, mais cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les modèles d’iPhone précédents. Avec Focos Live, vous pouvez avoir des vidéos de portrait sur d’autres modèles d’iPhone.

L’application combine les données de profondeur des caméras arrière de l’iPhone pour créer l’effet d’un arrière-plan flou dans les vidéos. Focus Lens fonctionne encore mieux avec la caméra TrueDepth et le scanner LiDAR sur l’iPhone 12 Pro et le dernier iPad Pro.

En plus de brouiller l’arrière-plan de la vidéo, l’application permet aux utilisateurs de modifier les vidéos avec des filtres, des ajustements de couleur et d’autres effets.

Focos Live est disponible gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement disponible via des achats intégrés.

LumaFusion

LumaFusion est un éditeur vidéo bien connu pour iOS qui est devenu un incontournable pour les éditeurs professionnels travaillant avec iPad. Cependant, l’application propose également une version iPhone avec les mêmes fonctionnalités puissantes.

Avec LumaFusion, les éditeurs peuvent travailler avec plusieurs pistes vidéo, audio, image ou titre. Il existe des options avancées pour ajuster les couleurs, les effets, le recadrage, la vitesse, etc. C’est presque comme avoir une version portable d’un éditeur vidéo de bureau sur votre téléphone.

Une fois que vous avez terminé de modifier votre vidéo, il existe des paramètres pour l’exporter dans différentes résolutions, codecs, fréquences d’images et sources.

LumaFusion coûte 29,99 $ et est disponible sur l’App Store. Certaines fonctionnalités supplémentaires sont disponibles via des achats intégrés.

iMovie

Et si vous cherchez quelque chose de plus abordable et de plus facile à utiliser, il y a toujours iMovie d’Apple. L’éditeur vidéo d’Apple, initialement conçu pour les Mac, peut également être téléchargé sur les appareils iOS.

iMovie apporte une interface extrêmement intuitive pour permettre à n’importe qui d’éditer ses vidéos directement sur l’iPhone. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application pour recadrer, couper, ajuster la vitesse et ajouter des effets aux vidéos. Il existe également des options pour ajouter des titres, des chansons, des effets sonores et même éditer des vidéos enregistrées avec le mode cinématique sur iPhone 13.

iMovie est gratuit et peut être téléchargé sur l’App Store. Il n’y a pas d’achats intégrés, mais certaines fonctionnalités ne sont disponibles que pour les derniers modèles d’iPhone et d’iPad.

Conclure

Avec ces applications, vous pourrez certainement filmer et éditer des vidéos avec un look plus professionnel en utilisant uniquement votre iPhone.

Y a-t-il d’autres applications que vous aimez et qui ne figurent pas sur la liste ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

