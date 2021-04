Voici les meilleures émissions exclusives de Paramount Plus à diffuser en ce moment

Paramount Plus (anciennement CBS All Access) dispose déjà d’un grand nombre de séries télévisées originales qui ne sont disponibles que sur le service de streaming appartenant à ViacomCBS. Mais lesquels des spectacles exclusifs de Paramount Plus sont les meilleurs?

Lire la suite: Meilleurs services de streaming

Voici un aperçu des émissions exclusives de Paramount Plus qui, à notre avis, valent la peine d’être diffusées en direct. Comme vous le verrez, bien que le service propose un certain nombre d’émissions basées sur Star Trek, il propose également un certain nombre d’autres séries télévisées qui valent également votre temps.

Meilleurs spectacles exclusifs Paramount Plus

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que Paramount Plus fera ses débuts sur ce service.

Le bon combat

The Good Fight est un spin-off de la célèbre série de réseau CBS The Good Wife. Il met en vedette Christine Baranski, qui incarne à nouveau l’avocate Diane Lockhart. Elle pense qu’elle est sur le point de prendre sa retraite, mais découvre que son portefeuille financier a presque disparu en raison d’une arnaque à la Ponzi. Elle est obligée de retourner travailler dans une entreprise afro-américaine à Chicago. La série a actuellement quatre saisons à diffuser, et une cinquième est prévue plus tard en 2020. C’est peut-être le meilleur des émissions exclusives de Paramount Plus.

Star Trek: sous les ponts

C’est le meilleur des spectacles exclusifs Paramount Plus basés sur Star Trek. Il s’agit d’une série comique animée d’une demi-heure sur le thème des adultes, se déroulant un an après les événements du film Star Trek: Nemesis. Il se concentre sur les personnages qui font partie de l’équipage de soutien de l’USS Cerritos, l’un des plus petits navires de Starfleet. La série, créée par l’ancien scénariste en chef de Rick et Morty, Mike McMahan, a terminé sa première saison et une deuxième saison est prévue pour août 2021. Une troisième saison est également en préparation.

Lire la suite: Meilleurs spectacles Star Trek

La zone de crépuscule

La série d’anthologies de science-fiction classique de Rod Serling a été relancée à plusieurs reprises pour la télévision et le cinéma, mais cette dernière version obtient des points supplémentaires pour avoir capturé Jordan Peele. Le scénariste-réalisateur des films d’horreur acclamés Get Out and Us sert à la fois de producteur exécutif et d’hôte. La première saison de 10 épisodes, comme la série classique, sert des paraboles de l’actualité dans un décor de science-fiction, de fantaisie ou d’horreur. Il y a même un (genre de) remake de l’épisode original acclamé Nightmare at 20,000 Feet, avec le titre du remake, Nightmare at 30,000 Feet, qui nous emmène encore plus haut. Dans une belle fonctionnalité, vous pouvez également regarder la première saison de 10 épisodes en noir et blanc, dans une belle pointe du chapeau à la série originale. La deuxième saison de The Twilight Zone est également disponible en streaming maintenant.

Ange étrange

L’une des plus grandes forces précoces dans le développement des jets et des fusées aux États-Unis était Jack Parsons, et Strange Angel se concentre sur son histoire. Jouée par Jack Reynor, la série montre comment Parsons a aidé à concevoir certains des premiers jets et fusées de haut niveau dans les années 1930 et a ensuite contribué à la fondation du Jet Propulsion Laboratory. Cependant, il était aussi un occultiste qui participait à des rituels de magie sexuelle. Vous pouvez diffuser les deux saisons de cette étrange émission, basée sur une histoire vraie, sur Paramount Plus.

Raconte moi une histoire

Ce spectacle étrange est difficile à décrire, mais nous essaierons quand même. Il mélange des éléments de contes de fées comme les trois petits cochons, Hansel et Gretel et le petit chaperon rouge, mais les place dans la ville moderne de New York. Si vous pensez que ce genre de spectacle est fait pour vous, le voici. Vous pouvez maintenant regarder deux saisons de l’émission.

Aucune activité

C’est l’un des très rares spectacles exclusifs de Paramount Plus qui soit également une comédie. Aucune activité concerne deux flics qui sont sur un pieu prolongé dans un cartel de la drogue, et montre également certains des autres membres bas de gamme des deux côtés de cette activité criminelle. L’émission met en vedette Tim Meadows et Patrick Brammall dans le rôle des deux flics, mais elle présente des apparitions d’acteurs comme Will Ferrell, JK Simmons et Jessica Alba. Vous pouvez maintenant diffuser les trois saisons de l’émission. Une quatrième saison est actuellement disponible en streaming. Dans un twist, cette saison sera un spectacle animé.

Pourquoi les femmes tuent

Cette émission exclusive de Paramount Plus provient du créateur de Desperate Housewives, Marc Cherry. Comme cette émission, Why Women Kill est une émission centrée sur les femmes, mais les trois personnages principaux sont chacun à des périodes différentes. Cependant, tous sont liés par leur désir de tuer leurs maris infidèles. Ginnifer Goodin joue une femme au foyer en 1963, tandis que Lucy Liu joue une épouse en 1984 qui découvre que son mari a une liaison gay. Enfin, Kirby Howell-Baptiste est une femme d’aujourd’hui dans une relation «ouverte», mais trouve qu’elle et son mari sont tous deux attirés par la même femme. Une deuxième saison est en préparation.

Le stand

L’énorme roman post-apocalypse de Stephen King a déjà été adapté une fois en tant que mini-série télévisée pour ABC, mais Paramount Plus est le foyer de cette toute nouvelle adaptation. King lui-même a écrit le neuvième et dernier épisode de l’adaptation, qui est une toute nouvelle histoire se déroulant après les événements du roman original. James Marsden joue le rôle principal de Stu Redman, et Amber Heard est également dans la série Nadine Cross, avec Whoopi Goldberg dans le rôle de Mother Abagail.

Voici un aperçu des meilleurs spectacles exclusifs de Paramount Plus. Nous mettrons à jour cet article lorsque d’autres projets seront annoncés.