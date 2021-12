Voici les meilleures listes de lecture Apple Music pour votre réveillon de Noël

Pouvez-vous sentir la magie de Noël dans l’air ? Que vous vous prépariez pour une petite réunion avec les membres de votre famille pour le réveillon de Noël ou avec quelques amis, vous pouvez apporter la joie de cette fête avec des listes de lecture spéciales organisées par les éditeurs Apple Music.

Noël essentiel

La musique a été un élément essentiel de toute célébration de vacances pendant des siècles. Cette liste de lecture rend hommage à cette histoire, en rassemblant de vieilles châtaignes, de nouveaux classiques et de futurs incontournables à chanter pour la bande originale de votre prochain Noël. Coupez l’arbre, ouvrez les cadeaux et servez du lait de poule pendant que les pop stars, les légendes du hip-hop, les rockers et les chanteurs de soul élèvent la voix.

De Jingle Bell Rock à All I Want For Christmas Is You, la liste de lecture Apple Music « Essential Christmas » est exactement ce dont vous avez besoin si vous voulez quelque chose de basique tout en faisant chanter tout le monde. Vous pouvez le trouver ici.

Succès de Noël

Bien sûr, la musique des Fêtes, ce sont des chants de Noël et des chorals, Bing Crosby faisant « White Christmas » et « Silent Night » ; et toutes ces bonnes choses. Mais il s’agit aussi de nouvelles interprétations d’ambiances familières : festives, généreuses, amusantes mais un peu réflexives aussi, une pause avant la nouvelle année pour faire le point sur celle qui vient de s’écouler. En se concentrant sur les nouvelles interprétations des classiques et les entrées plus récentes dans le canon, voici une liste de lecture de succès pop des Fêtes pour vous garder dans l’esprit.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus groovy, vous trouverez dans cette liste de lecture des artistes célèbres de la génération moderne chantant des chansons de Noël originales ainsi que les anciennes que les gens adorent. Vous pouvez le trouver ici.

Tout ce que je veux pour Noël, c’est de la pop

Pendant que vous installez les décorations, faites cuire les biscuits et emballez tous les cadeaux, créez l’ambiance avec une bande-son amusante et festive. Cette liste de lecture propose des chansons préférées de Noël pour tous les âges : des crooners légendaires et des pop stars modernes vous proposent des classiques réconfortants, des cantiques au coin du feu, des hymnes joyeux et des chansons inspirées du Père Noël.

Peut-être que vous ne voulez qu’un peu de la joie de Noël. Avec cette liste de lecture Apple Music, vous pouvez combiner le meilleur de la musique pop avec quelques chansons de Noël pour cette période spéciale de l’année. Vous pouvez le trouver ici.

Noël des enfants

Non pas que vos tout-petits aient besoin d’une motivation supplémentaire pour s’enthousiasmer pour Noël, mais vous pouvez pousser cet enthousiasme débridé au niveau supérieur avec cette bande originale de saison adaptée aux enfants. Mettant en vedette des chansons hivernales classiques de légendes de la pop, des airs de spectacles de films de vacances bien-aimés et des camées de personnages de dessins animés préférés, cette liste de lecture gardera les joyeuses vibrations de Noël même après que tout le monde ait déchiré tous leurs cadeaux.

Et si vous avez beaucoup d’enfants à la maison ou si votre famille est pleine de nouveaux bébés, vous devriez peut-être jouer quelque chose pour les plus petits. Avec cette liste de lecture Apple Music, vous trouverez plus de chansons adaptées aux enfants, mais avec beaucoup d’énergie également. Vous pouvez le trouver ici.

Noël classique

Les plus grands orchestres et chœurs du monde capturent la chaleur et la magie de la saison. Bien que l’histoire intemporelle d’un bébé dans une crèche reste la même, elle a inspiré les meilleurs compositeurs de musique classique à des interprétations toujours inventives. Profitez d’oratorios majestueux consacrés à la nativité de Jésus, de musique de ballet évoquant les enchantements du jour de Noël et de joyeuses célébrations d’opéra apportant une illumination bienvenue aux jours sombres de l’hiver. Alléluia!

Si vous avez une famille plus traditionnelle, vous pouvez peut-être oublier un peu toute cette pop et vous concentrer sur la musique classique. Profitez de tous ces grands orchestres jouant des chansons joyeuses, ce qui peut être génial en mangeant ou en faisant une sieste après tous ces plats délicieux. Vous pouvez le trouver ici.

Bisous sur le fond

Last but not least, mon préféré. L’album « Kisses on the Bottom » de Paul McCartney. Vous pouvez dire : « Mais, José, ce n’est pas un album de Noël. En effet, ce n’est pas le cas. Mais entendre l’album 2012 de Paul avec beaucoup de ses chansons préférées quand il était enfant, ainsi que sa chanson originale « My Valentine », se combine très bien avec l’ambiance de Noël. Vous devriez peut-être lui donner une chance en cliquant ici. Et regardez la pochette de l’album. Très Noël ! ??

Vous pouvez également trouver d’autres listes de lecture de Noël dans votre section « Parcourir » d’Apple Music. Joyeux Noël, vous tous !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :