Voici les meilleures nouvelles extensions Safari à télécharger pour iOS 15 et iPadOS 15 (mise à jour)

L’une des nouvelles fonctionnalités phares d’iOS 15 et d’iPadOS 15 est le navigateur Web Safari repensé. Bien que le point culminant du nouveau Safari soit son interface utilisateur, il gagne également en compatibilité avec des extensions de navigateur plus puissantes, de type Mac. Maintenant qu’iOS 15 est disponible au téléchargement, de nombreuses extensions sont disponibles sur l’App Store, et nous en avons dressé une liste à essayer.

Les utilisateurs de 1Password adoreront la nouvelle extension Safari dans la dernière mise à jour. L’extension 1Password vous donne la possibilité de voir n’importe quel mot de passe directement dans Safari et de remplir les champs de mot de passe avec ceux enregistrés. L’extension peut également remplir automatiquement des codes d’authentification à deux facteurs. Si vous utilisez un iPad, vous bénéficierez de l’intégralité de l’expérience 1Password de bureau. L’extension apparaîtra dans la barre d’outils pour que vous puissiez y accéder à tout moment.

Le développeur derrière Apollo pour Reddit, Christian Selig, a créé une nouvelle extension Safari appelée Amplosion. Amplosion vous redirige vers la page Web d’origine lorsque vous ouvrez un lien AMP dans Safari. L’application vous permet également de savoir combien de fois vous avez visité un lien AMP et combien de fois vous avez utilisé Amplosion pour en éviter un. Amplosion est au prix de seulement 1,99 $ et si vous détestez AMP autant que moi, cela en vaut la peine.

Christian a également créé une extension qui ajoute un inspecteur Web HTML à Safari. L’application est au prix de 0,99 $ et en vaut la peine, car Apple n’a toujours pas ajouté son propre inspecteur.

La nouvelle extension CardPointers Safari sait de quelles offres vous pouvez profiter sur différents sites Web d’achat. CardPointers dit qu’il est compatible avec des milliers de sites Web. Lors de vos achats dans Safari avec l’extension activée, vous recevrez un avis vous indiquant quelle carte utiliser pour la meilleure offre ainsi que toute offre spéciale.

Cheep est une application qui vous aide à trouver des offres sur les vols. Avec sa dernière mise à jour, il ajoute une extension Safari à utiliser avec Google Flights. L’extension aide à déterminer le coût par mile, la distance en miles et recommande si vous devez ou non réserver le vol. Cheep est gratuit.

Cette application est un simple inspecteur Web qui semble être conçu pour être familier à ceux qui en utilisent fréquemment un dans Chrome sur Mac. Cette extension vous permet d’inspecter les pages Web et de modifier leurs éléments, d’entrer des commandes JavaScript, d’afficher les requêtes réseau, etc. C’est aussi entièrement gratuit.

HyperWeb est une nouvelle extension qui ajoute la possibilité de personnaliser à peu près tout ce que vous voulez dans Safari tout en naviguant sur le Web. L’application vous permet de créer des bloqueurs, de personnaliser la recherche et de personnaliser la conception des pages Web. L’application peut également recommander des améliorations pour permettre de rendre l’extension plus puissante.

Safari dispose déjà de fonctionnalités de traduction intégrées, mais une nouvelle application de Gikken appelée Language Translator peut vous aider à passer au niveau supérieur. La nouvelle extension Safari de l’application peut traduire automatiquement des sites en 40 langues sans aucun travail requis par l’utilisateur. Vous pouvez également sélectionner du texte et obtenir une fenêtre contextuelle si vous souhaitez le traduire dans une autre langue. L’application est cependant chère à 29,99 $, mais si vous avez fréquemment besoin de traduire différents sites dans une multitude de langues, cela peut valoir la peine d’être acheté.

Vidimote est une nouvelle extension Safari qui vous permet de contrôler la lecture vidéo à partir de la barre d’outils. L’extension vous permet de modifier la vitesse des vidéos, d’avancer, de basculer entre PiP et plein écran, et plus encore. Vidimote coûte 4,99 $ et est disponible dès maintenant.

StopTheMadness est une extension Safari qui vous aide à prendre le contrôle des sites Web que vous visitez fréquemment. Les extensions vous permettent d’activer des fonctionnalités iOS natives telles que les menus contextuels, l’édition de texte, le glisser-déposer et le remplissage automatique. L’extension améliore également la confidentialité sur le Web en arrêtant le détournement de clics pour différents services, entre autres. StopTheMadness est au prix de 7,99 $ sur l’App Store.

