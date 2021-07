Voici les meilleures offres Best Buy Black Friday en juillet en ce moment

Edgar Cervantes / Autorité Android

Que vous choisissiez de célébrer Noël en juillet ou non, c’est à vous de décider, mais Best Buy se met dans l’esprit des Fêtes. À l’heure actuelle, il organise une vente Black Friday en juillet dans à peu près toutes les catégories du magasin. Dans la vraie mode du Black Friday, il y a beaucoup d’offres à faire. Il peut être difficile de passer au crible toutes vos options, alors nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé quelques-uns de nos favoris.

Les meilleures offres Best Buy Black Friday en juillet :

Note de l’éditeur: L’événement de vente Best Buy se déroule à partir de maintenant jusqu’au dimanche 25 juillet. Assurez-vous de profiter de vos offres préférées avant qu’elles ne disparaissent !

Ordinateur portable de jeu MSI Sword

MSI est bien connu des joueurs pour ses ordinateurs portables à la pointe de la technologie et coûteux. Heureusement, la nouvelle épée MSI est un moyen plus abordable de vous lancer dans l’action. Cette version comprend un processeur Intel Core i7 de 11e génération ainsi que la puissante carte graphique GeForce RTX 3050 Ti de Nvidia. Sinon, vous recherchez 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage SSD.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer l’épée MSI pour 999,99 $ (200 $ de réduction).

Téléviseur intelligent Sony X85J

Si vous préférez les consoles de jeu ou si vous souhaitez simplement assister aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 sur grand écran, Sony a l’offre TV pour vous. Ce Sony X85J de 43 pouces dispose d’une résolution 4K UHD et de toutes les applications Google TV que vous pourriez demander. Le processeur X1 est au cœur de l’opération et contribue à donner vie aux couleurs du Triluminos Pro.

Procurez-vous votre propre téléviseur intelligent Sony X85J pour 749,99 $ (150 $ de rabais).

Apple iPad Air (4e génération)

Même Apple fait partie de la célébration du Black Friday de Best Buy en juillet, ce qui en fait le moment idéal pour ajouter un nouvel iPad Air à votre collection. Les modèles de 64 Go et 256 Go sont tous deux en vente, vous pouvez donc vous sentir libre d’obtenir autant de stockage que vous le souhaitez. Mieux encore, le nouvel iPad Air est disponible dans un véritable arc-en-ciel de couleurs, vous permettant ainsi de profiter avec style de l’écran Liquid Retina lumineux de 10,9 pouces.

Obtenez 100 $ de réduction sur l’iPad Air premium d’Apple jusqu’au dimanche 25 juillet.

Offres de maison intelligente Amazon

Adam Molina / Autorité Android

Le Black Friday de juillet n’est peut-être pas le jour férié d’Amazon, mais il est difficile d’imaginer un événement shopping sans quelques bonnes offres basées sur Alexa. Ces économies couvrent toute la gamme des produits Amazon, voici donc quelques favoris :

Moniteur Samsung Odyssey CRG5

Ceux d’entre vous qui espèrent donner un coup de pouce à votre plate-forme de jeu de bureau peuvent envisager le moniteur incurvé Odyssey CRG5 de Samsung. Il mesure 27 pouces de diamètre et offre une résolution Full HD pour tous vos besoins de jeu. Le moniteur est également compatible avec Nvidia G-Sync, qui devrait gérer les bégaiements, les déchirures et les décalages sans problème.

Attrapez votre Odyssey CRG5 pour 299,99 $ (100 $ de rabais).

Système Wi-Fi maillé Linksys Velop AC2200

Votre divertissement à domicile est aussi bon que votre système Wi-Fi, c’est pourquoi nous aimons tant les réseaux maillés. Au lieu de fonctionner comme un routeur et une série d’extensions plus faibles, le Linksys Velop agit comme un trio de routeurs sur un seul réseau. Une fois que vous avez configuré les trois points, vous pouvez facilement couvrir jusqu’à 6 000 pieds carrés de couverture rapide.

Procurez-vous votre pack de trois pour 299,99 $ (100 $ de rabais).

Offres casques et écouteurs

Les jours fériés sont également le moment idéal pour faire le plein de nouveaux écouteurs et écouteurs. Best Buy propose des offres de tous les plus grands fabricants, et il y a de sérieuses économies si vous savez où chercher. Voici quelques-uns de nos favoris:

Ce ne sont là que quelques-unes des meilleures offres que vous pouvez obtenir lors de la vente Black Friday de Best Buy en juillet en ce moment. N’oubliez pas que l’événement se déroule jusqu’au dimanche 25 juillet. Vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour consulter toutes les offres :