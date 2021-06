Voici les meilleures offres de caméras de tableau de bord Prime Day d’Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous voulez toujours être extrêmement sûr lorsque vous conduisez. Que ce soit juste vous dans la voiture ou que vous ayez des membres de votre famille, y compris des enfants dans la voiture, la sécurité doit toujours être au premier plan de votre esprit lorsque vous êtes au volant. L’utilisation efficace de vos rétroviseurs et la capacité de voir autour de vous pendant que vous conduisez font une énorme différence. Mais il existe de nombreux domaines où vous pourriez avoir besoin d’un peu plus d’aide et tendre le cou derrière vous n’est pas toujours le plus facile. Grâce à cette offre Prime Day, vous pourrez voir plus clair autour de vous.

Amazon Prime Day en est à son deuxième jour et est toujours aussi fort. Il y a beaucoup d’offres qui n’ont même pas commencé jusqu’à aujourd’hui, il y a donc encore beaucoup à aimer. Cet accord pour Caméras de tableau de bord Vantrue est celui que nous ne pouvions pas croire. Vous voulez évidemment faciliter la navigation. Avec n’importe laquelle des caméras de tableau de bord en vente, vous pourrez le faire.

Grâce à Prime Day, ils ont baissé de 48% en ce moment. Mais l’accord ne dure qu’aujourd’hui, alors vous feriez mieux d’agir vite. Pour le Caméra de tableau de bord Vantrue N4 3 canaux, c’est la meilleure option pour vos offres. Vous pourrez voir l’avant, l’intérieur et l’arrière de votre voiture car il y a respectivement des caméras 155°, 165° et 160°. Ils peuvent être affichés avec de l’audio en 1080P ou 4K et les caméras réglables assurent plus de flexibilité pour vous aider à voir tout ce qui se passe. Vous pouvez enregistrer et cela dispose également d’un mode de stationnement de détection de mouvement à économie d’énergie qui sortira du mode veille une fois qu’un mouvement est détecté. Cela peut également survivre à des conditions météorologiques extrêmes, vous n’avez donc pas à le monter et à descendre de votre voiture. Normalement, cela vous coûterait 290 $. Mais en ce moment, c’est seulement 174,99 $ !

Si vous êtes plus inquiet de ce qui se passe à l’intérieur de la voiture, consultez le Mini caméra de tableau de bord Vantrue N1 Pro. Il s’agit d’un appareil photo compact qui ne prend presque pas de place dans la voiture. Il enregistre des vidéos 1920x1080P/30fps avec un grand angle de 160°. Il offre toujours une détection de stationnement et de collision et dispose d’un enregistrement en boucle transparente. Déclenché par G-sensor, il peut détecter un choc soudain et enregistrer pour vous donner la vérité sur ce qui s’est passé. Il existe même une fonction GPS en option pour vous aider à vous déplacer. C’est 48% de réduction, l’enregistrement à 51,99 $.

Il n’y a que deux des accords qui Vantrue propose pendant le Prime Day. Assurez-vous de vérifier le reste d’entre eux et de les arracher avant qu’ils ne disparaissent.

