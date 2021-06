Voici les meilleures offres des Samsung Days in Media Markt dont vous pouvez profiter | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pendant 6 jours, Media Markt réduit de nombreux produits Samsung tels que les téléphones portables, les tablettes, les montres intelligentes, les téléviseurs et même les appareils électroménagers.

Media Markt vient de commencer une nouvelle semaine pleine d’offres, cette fois, il s’agit des offres de Samsung dans nombre de ses produits électroniques tels que les téléphones mobiles, les tablettes, les montres intelligentes ou les appareils électroménagers.

Les offres du Journées Samsung au Media Markt Ils viennent directement avec des remises appliquées allant jusqu’à 20% sur de nombreux produits. Il est peut-être temps d’acheter la tablette que vous recherchiez ou de mettre à niveau votre mobile avec ces remises.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Les Media Markt Samsung Days ont des dates d’expiration. Ils ne dureront que jusqu’au vendredi 18 juin prochain. Donc, si vous voulez vous assurer d’avoir l’un de leurs produits en vente, vous devriez vous dépêcher.

Nous en avons sélectionné quelques-uns les meilleures offres que vous pouvez trouver en ce moment aux Samsung Days of Media Markt. N’oubliez pas qu’il a la livraison totalement gratuite et la possibilité de retirer les produits dans l’un de ses magasins physiques si vous en avez un à proximité.

Téléviseur QLED 65″ : Samsung QE65Q80TATXXC

Obtenez la Smart TV Samsung QE65Q80TATXXC pour 1 099 euros

Vous cherchez la Smart TV définitive pour cet été et les années à venir ? Donc, dans Media Markt, vous avez une remise de 200 euros sur ce Samsung QE65Q80TATXXC. Après ce nom étrange vous avez une Smart TV avec panneau QLED 4K de 65 pouces.

Il est compatible avec le contenu 4K et grâce à son processeur, il peut redimensionner le contenu en dessous de la chose la plus proche de 4K. Vous pouvez également identifier chaque image dans une vidéo pour améliorer les couleurs et la luminosité. Il inclut la prise en charge du HDR 1500 et des assistants vocaux comme Alexa, Google et Bixby.

Sur les 1 299 euros qu’il coûte maintenant, vous pouvez l’obtenir pour seulement 1 099 euros. Frais d’expédition 29 euros pour un produit de grand volume.

Samsung Galaxy S20 FE avec Galaxy Tab A7 en cadeau

Samsung Galaxy S20 FE 128 Go + Galaxy Tab A7 à 599 euros

À l’heure actuelle, vous pouvez passer d’un mobile à un Samsung Galaxy S20 FE et également avoir une nouvelle tablette dans cette offre Media Markt.

Avec l’achat de ce mobile vous prenez en cadeau une Samsung Galaxy Tab A7 de 10,1 pouces. Une tablette parfaite pour profiter de contenus tels que des séries et des films provenant de plateformes de streaming, surfer sur Internet et même travailler ou étudier avec.

Vous pouvez désormais emporter ce mobile avec 128 Go de stockage et la tablette pour 599 euros chez Media Markt. L’achat de la tablette seule vous coûterait 215 euros, c’est donc une bonne affaire.

Ne manquez pas l’analyse du Samsung Galaxy S20 FE que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Moniteur et Smart TV en un : Samsung Smart Monitor M5 32″

Obtenez le moniteur Samsung Smart Monitor M5 32″ pour 229 euros

C’est l’un des nouveaux produits Samsung qui ravira tous ceux qui aiment travailler, étudier et en même temps regarder la télévision ou leur série préférée sur l’ordinateur. Le moniteur intelligent Moniteur intelligent Samsung M5 intègre le moniteur et Smart TV en un et a une taille de 32 pouces.

Ce moniteur de 32 pouces a une résolution Full HD et 60 Hz avec un temps de réponse de 8 ms. Il peut être utilisé à la fois pour le travail et les loisirs, mais lorsque vous avez fini de l’utiliser avec votre ordinateur, vous pouvez activer le mode Smart TV pour accéder à vos applications de streaming préférées.

Ce moniteur et Smart TV en un détecte automatiquement les appareils connectés et les affiche dans une liste parmi laquelle choisir.

Obtenez-le avec une remise de 20% pour 229 euros chez Media Markt.

Barre de son : Samsung HW-T400

Obtenez la barre de son Samsung HW-T400 pour 99,20 euros

Si vous avez déjà une Smart TV et que vous voulez voir combien il vous manque car les haut-parleurs ne sont pas très bons, cette barre de son Samsung HW-T400 C’est une option parfaite pour écouter vos films et émissions préférés comme il se doit.

Il dispose de 2 canaux, de 4 haut-parleurs, d’un caisson de basses intégré et d’une puissance totale de 40 W. Vous pouvez le connecter à votre téléviseur avec HDMI pour avoir un son Dolby Digital 2.0. Il dispose d’une connexion Bluetooth pour le connecter à d’autres appareils tels que votre mobile ou votre tablette et grâce au NFC, vous pouvez les coupler instantanément sans entrer dans les menus.

Il est tombé à 99,20 euros sur Media Markt.

Son sans fil : Samsung Galaxy Buds Pro

Le casque antibruit actif le plus avancé de Samsung qui vous permet de basculer entre l’annulation et le son ambiant.

Les derniers écouteurs entièrement sans fil de Samsung sont dotés d’une suppression active du bruit, ils sont donc parfaits pour faire du sport, voyager dans les transports en commun ou se promener dans votre ville bruyante.

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont de bons écouteurs comme nous avons pu le voir dans l’analyse que nous avons publiée dans ComputerHoy.com.

L’annulation du bruit est excellente, en plus de l’autonomie puisqu’ils contiennent jusqu’à 5 heures de lecture continue et avec son boîtier de charge, il ajoute 20 heures supplémentaires.

Désormais, ils ne coûtent plus que 189 euros chez Media Markt, une remise de 17% directement appliquée.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.