Voici les meilleures offres et réductions sur les voyages à la recherche de soleil en janvier

Envie de soleil d’hiver ? (Photo : .)

Avec Omicron à affronter, ce mois de janvier est encore plus misérable que d’habitude.

Rêver de palmiers et de mer d’un bleu immaculé semble presque obligatoire, mais que diriez-vous de les visiter ?

Ce mois-ci, les agences de voyages ont multiplié leurs offres et leurs réductions pour nous permettre de partir à moindre coût.

Alors déposez tout, connectez-vous, puis courez jusqu’à l’aéroport ou la gare la plus proche.

Grands voyages en train

Un Grand Rail Tour du Vietnam et du Cambodge comprend les magnifiques temples d’Angkor Wat (Photo: .)

Le spécialiste des vacances en train, Great Rail Journeys, propose de grosses économies sur une gamme de ses voyages 2022, avec jusqu’à 300 £ de réduction par personne valable sur les réservations effectuées jusqu’au 31 janvier.

Vous avez toujours eu envie de voir les magnifiques temples d’Angkor Wat, n’est-ce pas, ou les formations rocheuses emblématiques de la baie d’Ha Long ? Le Grand Tour de 18 jours au Vietnam et au Cambodge coûte 2 995 £ par personne, contre 3 295 £ (vols et hébergement compris).

Et si vous voyiez les États-Unis d’est en ouest ? Commençant à New York, la tournée de 18 jours d’America Coast To Coast traverse Chicago, Las Vegas et LA avant de se terminer à San Francisco, et coûte 3 695 £ par personne au lieu de 3 995 £, vols et hébergement compris.

Pour réserver et bénéficier de la réduction, utilisez le code NY2022 sur le site Web de Great Rail Journeys.

British Airways

La vente de janvier de British Airways Holidays comprend les vols aller-retour vers New York

Plus de 100 destinations sont à gagner à des prix réduits avec la vente de janvier de British Airways et British Airways Holidays, qui comprend des vols aller-retour vers New York à partir de 324 £ et des forfaits vacances européens à partir de seulement 119 £ par personne.

Tenté par un peu de soleil d’hiver ? Les vols aller-retour vers Dubaï commencent à 299 £, tandis que les amoureux de la plage peuvent acheter des billets pour les Bermudes à partir de 498 £ aller-retour.

Une escapade idyllique de sept nuits aux Maldives coûte à partir de 1149 £ pp, tandis qu’une semaine sur l’île festive d’Ibiza commence à seulement 229 £ pp.

Réservez avant le 25 janvier sur le site de British Airways.

EasyJet

Les magnifiques côtes de Palma sont accessibles à moindre coût, grâce à EasyJet (Photo : .)

La grande vente orange d’EasyJet et d’EasyJet Holidays offre jusqu’à 25 % de réduction sur une sélection de vols entre le 18 janvier et le 30 septembre, et jusqu’à 300 £ de réduction sur certains forfaits vacances.

Les bonnes affaires comprennent des vols aller simple de Gatwick à Palma de Majorque à partir de 16,99 £, tandis que les forfaits comprennent sept nuits à Antalya à partir de 485 £ par personne en vol tout compris au départ de Luton.

Réservez des vols à prix réduit jusqu’au 11 janvier à minuit et des vacances à prix réduit jusqu’au 2 février à 22 heures sur le site Web d’EasyJet.

UIS

Ne vous inquiétez pas, vivez heureux, avec les excellentes soldes de vacances d’été de TUI (Photo : Shutterstock)

La vente Live Happy de TUI est valable pour toutes les vacances d’été entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il comprend des économies allant jusqu’à 300 £ sur les voyages à forfait avec TUI Airways ou d’autres compagnies aériennes avec le code SALE, propose des milliers de places gratuites pour les enfants, de faibles dépôts à partir de 60 £ par personne et aucun dépôt sur les réservations par prélèvement automatique effectuées. en ligne.

Vous pouvez profiter de vacances tout compris de sept nuits au Mexique à partir de 967 £ pp, au départ de Manchester ou d’un séjour en famille à Kos pour sept nuits, tout compris, à partir de 879 £ pp (y compris une place pour enfant gratuite) au départ de Doncaster Sheffield.

Réservez sur le site de TUI.

Sainte Lucie avec Windjammer

Les activités du Windjammer Landing Villa Beach Resort incluent la planche à voile, le SUP, la plongée avec tuba et la plongée

Avec ses deux sommets emblématiques, les Pitons, ses plantations de cacao, ses distilleries de rhum et sans oublier ses belles plages, Sainte-Lucie devrait figurer sur la liste de tous.

Et ce n’est pas seulement pour les millionnaires, en particulier si vous réservez dans le merveilleux Windjammer Landing Villa Beach Resort, qui offre jusqu’à 50 sur ses villas, résidences privées et chambres pour des séjours jusqu’au 18 décembre si vous réservez avant le 10 janvier.

Situé sur un domaine escarpé de 60 acres à flanc de colline surplombant la mer des Caraïbes, ses installations comprennent de nombreux sports nautiques – planche à voile, SUP, plongée avec tuba, plongée – un spa luxueux et cinq restaurants.

Réservez avec des tarifs réduits, à partir de 219 £, sur le site Web de Windjammer.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Les tests Covid avant le départ pour les voyageurs arrivant en Angleterre «à supprimer»



PLUS : Un couple parcourt le monde pendant 300 jours avec bébé qu’ils ont accueilli en confinement

Recevez chaque semaine des informations sur les voyages, de l’inspiration et des conseils de Metro.

Inscrivez-vous ici…

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();