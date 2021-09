Voici les meilleures offres Mint Mobile de septembre 2021

Si vous en avez assez des coûts élevés des plus grands opérateurs américains, il est peut-être temps d’essayer Mint Mobile. Le MVNO fonctionne sur le réseau de T-Mobile et ses prix sont difficiles à dépasser. Avons-nous mentionné que c’est le seul transporteur appartenant à un vrai super-héros? Que cela vous intéresse ou non, voici les meilleures offres Mint Mobile que vous pouvez saisir dès maintenant.

Il n’y a pas trop d’offres à découvrir, mais c’est parce que Mint propose des prix bas tous les jours. Nous vous présenterons certains de nos favoris et vous pourrez également consulter les meilleurs téléphones de l’opérateur.

Offre en vedette : obtenez six mois de service gratuit à l’achat d’un téléphone

Mint Mobile est synonyme de flexibilité, avec des forfaits bon marché et la possibilité d’apporter votre propre téléphone au réseau. Cependant, si vous devez également acheter un nouvel appareil, il y a une incitation supplémentaire à passer à Mint. Il a annoncé aujourd’hui son programme d’appareils, qui vous offre six mois de service gratuit lorsque vous achetez un téléphone éligible et un forfait de six mois.

L’accord concerne le forfait de 4 Go par mois, qui coûte généralement 15 $ par mois. Donc, ce que vous obtenez vraiment, c’est 90 $ de crédit après votre plan initial de six mois. Cela se traduit par six mois supplémentaires sur le plan le moins cher, mais vous n’avez pas besoin de vous engager dans ce plan pour profiter de l’offre. Par exemple, si vous payiez 20 $ par mois pour le forfait 10 Go, vous obtiendriez 90 $ sur les 240 $ que vous paieriez pour le deuxième contrat de six mois.

Les meilleures offres Mint Mobile :

Note de l’éditeur: Ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction. Nous ne manquerons pas de les mettre à jour au fur et à mesure du lancement de nouvelles offres.

Bloquez un taux bas avec un forfait de 12 mois

Nous aimons tous Mint pour ses tarifs mensuels incroyablement bas. Après tout, qui peut refuser une facture de téléphone pour seulement 15 $ par mois ? Cependant, les tarifs mensuels les plus bas ne sont valables que pour les trois premiers mois de votre forfait. Du moins, sauf si vous vous inscrivez pour un service de 12 mois à la fois.

Si vous vous engagez dans un contrat d’un an avec Mint, vous pouvez bloquer votre faible taux de lancement sans aucun cerceau supplémentaire à franchir. Cela signifie que le forfait de base de 4 Go reste à 15 $ par mois, et même le forfait illimité passionnant ne vous coûtera que 30 $ par mois pour l’année. Bien sûr, vous pouvez opter pour un contrat de six mois un peu plus court, mais vous n’économiserez pas autant.

Si vous optez pour le forfait semestriel, vous pouvez vous attendre à payer 5 $ de plus par mois sur chaque forfait. Cela fait 20 $ par mois pour le forfait 4 Go et 35 $ pour l’option illimitée. La bonne nouvelle est qu’il est toujours moins cher que la plupart des forfaits illimités du marché.

Économisez 50 $ sur certains appareils Android

David Imel / Autorité Android

Comme si vous aviez besoin de plus de raisons de vous inscrire pour un an de service, Mint Mobile propose des offres sur certains appareils Android avec votre couverture. Maintenant, vous n’aurez pas à choisir parmi le menu complet des téléphones, mais il existe des options budgétaires solides. Le Google Pixel 4a 5G et le Galaxy A71 5G de Samsung mènent la charge, ou vous pouvez vous diriger vers la voie la plus abordable.

L’Aristo 3 de LG est le smartphone le plus abordable de la liste, tandis que le Motorola Moto E est un choix solide pour à peu près tout le monde. Mint propose toujours le Pixel 3a XL de Google, au cas où vous voudriez un appareil légèrement plus ancien. Vous devrez vérifier toutes vos options sur le bouton ci-dessous et n’oubliez pas de vous inscrire au plan d’un an.

Offrez à votre iPhone une couverture sans fil premium

David Imel / Autorité Android

Une dernière offre Mint Mobile que vous voudrez peut-être envisager apporte une couverture mobile énorme de deux ans avec un nouvel iPhone. Vous pouvez choisir entre l’iPhone SE économique ou l’iPhone 12 Mini de poche, et le lier à l’abonnement Mint qui vous convient. Le SE ne vous coûtera que 15 $ par mois, tandis que l’iPhone 12 Mini de 64 Go coûte 30 $ par mois.

Une fois que vous travaillez sur le coût de votre plan, vous pouvez vous attendre à payer entre 30 $ et 60 $ par mois au total. Bien sûr, cela vous garantit deux ans de service premium de Mint, vous n’aurez donc pas à vous soucier des futures augmentations de prix. Dans cet esprit, l’iPhone 12 Mini est peut-être le meilleur achat pour son accès 5G à l’épreuve du temps. En savoir plus sur les boutons ci-dessous :