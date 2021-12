Voici les meilleures offres Nintendo Switch.

La console Switch actuelle de Nintendo continue de se vendre comme des petits pains, et comme leur prix est comparativement inférieur à celui de la PS5 et de la Xbox (ou même des PC de jeu !), cela signifie que vous en avez pour votre argent ici. Cela aide également que Nintendo crée certains des jeux les plus mémorables et les plus adaptés aux familles, mettant en vedette leurs mascottes bien-aimées, que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Meilleures offres sur la console Nintendo Switch

Vous pouvez souvent vous attendre à trouver quelques offres de console Switch décentes, la console pouvant être associée à un jeu et/ou à un abonnement au service en ligne Switch de Nintendo. Vous pouvez obtenir un excellent pack comprenant un Switch Lite coloré avec le jeu communautaire relaxant Animal Crossing sur ShopTo. Le nouveau modèle OLED brillant fourni avec Pikmin 3 Deluxe at Game est également un excellent choix si vous prévoyez de jouer sur mobile et d’utiliser l’écran plus lumineux. Gardez un œil sur cette page pour tout ce qui concerne Switch, car nous continuerons à la mettre à jour au fur et à mesure que les offres vont et viennent.

Meilleures offres de jeux Switch

Les réductions de jeu sur Switch sont moins fréquentes que sur d’autres plates-formes, mais si vous savez où chercher, vous pouvez économiser une petite somme sur certains grands titres, un moyen lent mais progressif de vous aider à créer votre bibliothèque. Ce mois-ci, Currys a réduit des tas de titres Switch, donc si vous prévoyez d’acheter plusieurs jeux tels que Super Mario Maker 2 ou Zelda: Link’s Awakening, c’est un excellent moyen d’économiser de l’argent. Aux États-Unis, de nombreux jeux Mario sont également à prix réduit, y compris New Super Mario Bros. U.

Meilleures offres d’accessoires Switch

Aucune console Switch n’est complète sans accessoires supplémentaires. Avec la gamme d’excellents jeux multijoueurs locaux tels que Super Smash Bros. Ultimate et Mario Kart 8 Deluxe, vous aurez besoin d’une manette supplémentaire. Nous avons choisi certains des contrôleurs tiers de la meilleure qualité qui vous aideront à compléter votre Switch, ainsi que des étuis de transport pour protéger votre console. Nous avons également sélectionné les meilleures options de carte mémoire pour vous assurer d’avoir toujours de l’espace disponible pour télécharger les derniers titres depuis le Nintendo eShop. Il est toujours préférable d’avoir de la place à portée de main chaque fois qu’un nouveau titre sort, ou si un jeu que vous avez en vue est en vente.

Chez Jelly Deals, vous pouvez également acheter le meilleur stylet pour votre Nintendo Switch, idéal pour utiliser les fonctionnalités de l’écran tactile et ainsi vous n’aurez pas de traces de doigts sur votre écran. Jelly Deals a également rassemblé les meilleures banques d’alimentation pour votre Nintendo Switch, de sorte que vous ne serez jamais à court de batterie lorsque vous jouez en déplacement.

