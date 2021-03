Voici les meilleurs Altcoins à regarder au milieu de la percée de Bitcoin, déclare le meilleur analyste de la crypto Michaël van de Poppe

L’éminent trader et analyste de crypto Michaël van de Poppe révèle les cinq meilleurs altcoins qui sont sur le point d’imprimer d’énormes gains alors que Bitcoin enregistre un nouveau record absolu.

Dans une nouvelle vidéo, Van de Poppe dit à ses 40200 abonnés YouTube de rechercher des altcoins qui n’attirent pas beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux pour le moment, car ces pièces offrent d’excellentes entrées du point de vue risque / récompense.

En haut de la liste des commerçants se trouve KAVA / BTC (Kava.io), qui, selon lui, est actuellement en mode d’accumulation lourde avec un potentiel d’augmentation de près de 350% par rapport à sa valeur actuelle de 0,000098.

«Je regarde KAVA, surtout compte tenu de la construction que nous avons. Il a inversé la zone 0.000065 [as support] et il a hâte de bénéficier d’une compression supplémentaire avant de commencer à éclater, puis quelque part dans la région (0,00044), je vais juste prendre des bénéfices. »

Van de Poppe surveille également SXP / BTC (Swipe) car il pense que la paire est en train de construire une nouvelle base, tout comme KAVA. Le stratège en crypto ajoute que SXP / BTC est sous-évalué dans ce cycle car il est en baisse de près de 90% par rapport à son sommet historique de 0,00043.

La troisième pièce de monnaie sur la liste de Van de Poppe est Wanchain (WAN / BTC), qui, selon lui, est en baisse par rapport à son sommet historique de 0,001.

«Il essaie d’inverser certains niveaux haussiers, ce qui signifie que je préfère voir 0,000013 tenir, ce qui vous permet de continuer vers les prochains niveaux de résistance. Mais quand même, le concept général est que celui-ci n’est pas dans FOMO (peur de passer à côté). Personne ne discute du projet. »

La quatrième pièce sur le radar du commerçant est DIA / BTC. Le trader dit que la paire traverse la plus grande période d’accumulation qu’il voit actuellement.

«Nous obtenons un nouveau test du bas (0,000042) et c’est très bien. Nous constatons une augmentation du volume, ce qui signifie que l’accumulation est en cours. Une fois que nous passerons au-dessus de 0,000065, celui-ci va également basculer. «

La dernière paire sur la liste de surveillance de Van de Poppe est LTC / BTC (Litecoin), qui pourrait se préparer à une course de 266% par rapport à son prix actuel de 0,0036.

«J’ai mentionné celui-ci qu’il est toujours dans une tendance baissière. Je veux voir des niveaux de délais plus élevés basculer pour obtenir du soutien afin de devenir optimiste sur celui-ci. Vous voulez donc voir cette zone verte (0,0038) basculer pour obtenir du soutien. Si cela se produit, vous allez voir une poursuite haussière vers cette prochaine région de résistance (0,005)… Cela pourrait déclencher un tel mouvement vers ces sommets ici (0,011). »

