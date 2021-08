Voici les meilleurs films Paramount Plus que vous pouvez regarder dès maintenant

ViacomCBS a décidé en 2021 de relancer et de renommer son service de streaming CBS All Access en Paramount Plus, principalement parce que le nom du studio Paramount est bien connu dans le monde entier. Au cours des derniers mois, le service a ajouté un certain nombre de films majeurs de Paramount Pictures.

Lire la suite: Meilleurs services de streaming vidéo

À l’avenir, vous pouvez vous attendre à voir plus de films majeurs de Paramount Pictures faire leurs débuts exclusivement sur Paramount Plus, quelques semaines ou quelques mois seulement après leurs débuts dans les salles. En attendant, voici nos choix actuels pour les meilleurs films Paramount Plus.

Vous ne l’avez pas encore ? Vous pouvez vous inscrire au service pour aussi peu que 4,99 $ par mois en cliquant sur le lien ci-dessous :

Paramount Plus

Paramount Plus comprend des milliers de films et d’émissions de télévision de CBS, Showtime et Paramount Pictures. Il comprend également des films nouveaux et originaux comme The Good Fight, Infinite, et plus encore.

Meilleurs films de Paramount Plus

Note de l’éditeur: Cette liste sera mise à jour à mesure que d’autres films Paramount Plus seront ajoutés au service.

Un endroit calme/Un endroit calme, partie II

L’un des plus grands succès récents de Paramount Pictures était A Quiet Place en 2018. Co-écrit, réalisé et mettant en vedette John Krasinski, ce film dépeint une famille quelque temps après l’apparition soudaine d’une espèce inconnue sur Terre et l’extermination presque complète de la population humaine. Les créatures ciblent leurs proies par le son et elles sont incroyablement rapides et mortelles. Le film utilise sa conception audio et ses performances de Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe, pour montrer une famille qui doit rester silencieuse pour survivre.

Trois ans plus tard (retardé d’un an en raison de l’épidémie de Covid-19), nous avons enfin obtenu A Quiet Place Part II. Cette suite, qui a fait ses débuts sur Paramount Plus 45 jours après sa sortie en salles, remonte le temps pour voir les origines de l’événement, puis avance dans le temps juste après la fin du premier film. La suite se concentre sur le personnage de Simmonds, alors qu’elle essaie de trouver de la nourriture et de l’eau pour les autres membres de sa famille, ce qui conduit à une expansion de cette Terre très différente. Les deux films sont très suspensifs, mais aussi très émouvants.

Mission impossible 3

Tom Cruise a contribué à lancer l’idée de redémarrer la série télévisée d’espionnage Mission Impossible des années 1960 en une franchise de films. En conséquence, Paramount a maintenant six films à succès dans la série (avec au moins deux autres prévus). L’un des meilleurs de la franchise est Mission Impossible III de 2006, qui humanise l’agent IMP Ethan Hunt. Il veut épouser une infirmière, Julia Meade (Michelle Monaghan), qui ignore parfaitement sa véritable carrière passée et actuelle. Cependant, les choses deviennent incontrôlables lorsque Hunt et son équipe IMP tentent d’arrêter un trafiquant d’armes maléfique (Philip Seymour Hoffman) qui veut mettre la main sur un objet mystérieux et dangereux connu uniquement sous le nom de « Pied de lapin ».

JJ Abrams, qui a aidé à créer des émissions de télévision à succès comme Felicity, Alias ​​et Lost, a fait ses débuts en tant que réalisateur de longs métrages avec ce film. Cependant, le film ressemble et bouge comme s’il avait été réalisé par un réalisateur avec des décennies d’expérience. Il y a des scènes d’action incroyables et de jolis rebondissements en cours de route. C’est certainement l’un des meilleurs films de Paramount Plus.

Vous pouvez également regarder tous les autres films de Mission Impossible sur Paramount Plus.

Star Trek au-delà

C’est facilement le meilleur des longs métrages de Star Trek « Chronologie Kelvin ». La version 2016 présente l’équipage de l’USS Enterprise dans une histoire qui aurait pu être facilement réalisée comme un épisode standard de Trek TV. Le navire est envoyé pour sauver un navire écrasé sur une planète inconnue. Cependant, Kirk, Spock et le reste de l’équipage se retrouvent bientôt à se battre pour leur vie, et finalement pour la vie de la station spatiale de la Fédération à proximité Yorktown. Grâce à un gros budget, de belles batailles spatiales et un peu d’humour entre les acteurs, cela élève le matériel pour que ce film se démarque d’une émission télévisée typique de Trek.

Lire la suite: Meilleures émissions de Star Trek sur Paramount Plus

Galaxie Quête

Le meilleur film Star Trek jamais réalisé n’est peut-être pas un film Star Trek. Au lieu de cela, il pourrait s’agir de ce hit de 1999, qui sert à la fois de satire sur Star Trek, ainsi que d’examen de la façon dont le fandom dans Trek et d’autres franchises similaires affecte réellement les gens. Tim Allen dirige le casting en tant qu’acteur dans une série de science-fiction annulée qui compte encore un petit nombre de fans très motivés. Lui et les autres acteurs de la série passent leurs journées à assister à des conventions et à des ouvertures de magasins. Cependant, lorsque le personnage d’Allen est contacté par une race extraterrestre, qui croit que les épisodes de Galaxy Quest sont réels, lui et ses autres “membres d’équipage” doivent sauver cette race de l’extinction d’une autre force extraterrestre hostile.

Oui, le film est extrêmement drôle et précis lorsqu’il s’agit d’explorer certains aspects du fandom de science-fiction. Cependant, cela témoigne également du fait que des émissions comme Star Trek peuvent vraiment améliorer la vie de certaines personnes.

Guerre mondiale Z

Brad Pitt joue dans ce film, qui offre une nouvelle approche du genre zombie. Pitt joue un ancien dépanneur pour les Nations Unies. Lorsque lui et sa famille sont pris dans les prémices d’une apocalypse zombie, il est recruté pour retourner au travail afin de trouver la source de l’épidémie. Les effets visuels de la horde de zombies sont toujours assez spectaculaires, mais le film s’intéresse vraiment au dernier tiers, alors que Pitt essaie de trouver un moyen pour les humains d’éviter d’être attaqués par les morts-vivants.

vacances romaines

Paramount Plus a également quelques films Paramount classiques dans sa bibliothèque. L’un des meilleurs est cette comédie romantique de 1953. Audrey Hepburn a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans ce film. Elle joue une princesse d’un pays européen sans nom qui visite Rome. Elle décide de laisser tomber ses gardiens et se rend seule dans la ville, où elle rencontre un journaliste américain, interprété par Gregory Peck, et ils passent ensemble une journée mémorable à Rome.

C’est une romance à l’ancienne, dans tous les sens du terme. Ce film a été référencé à plusieurs reprises par d’autres comédies romantiques, et

le loup de Wall Street

Ce film de 2013 a de nouveau associé le réalisateur Martin Scorsese à l’acteur Leonardo DiCaprio. DiCaprio incarne une version de Jordan Belfort, un véritable agent de change qui s’est enrichi en vendant des penny stocks surévalués à des clients peu méfiants. Cependant, le nombre de fraudes et d’autres crimes causés par Belfort et ses coéquipiers attirent rapidement l’attention des agents fédéraux américains. C’est une histoire sur la façon dont la corruption peut vous rendre à la fin, peu importe à quel point vous devenez riche. Ce film a également une performance de star par Margot Robbie en tant qu’épouse de Belfort.

Le film Bob l’éponge : L’éponge en fuite

Vous devez avoir quelque chose pour les enfants sur cette meilleure liste de films Paramount Plus, et c’est pourquoi ce film (un original de Paramount Plus aux États-Unis) est ici. Spongebob Squarepants continue d’être un succès auprès des enfants (et de nombreux adultes également). Son troisième long métrage, en animation 3D CGI complète, voit Bob l’éponge se diriger vers la version océanique de Las Vegas, ainsi que quelques flashbacks sur son enfance à Kamp Koral. Vous obtenez également des camées uniques d’autres acteurs dans ce film, y compris le toujours génial Keanu Reeves.

Boulevard du Coucher de Soleil

C’est vraiment l’un des meilleurs films de tous les temps. Ce classique de 1950 a été nominé pour 11 Oscars et a remporté le prix du meilleur scénario, de la meilleure partition et de la meilleure direction artistique en noir et blanc. Cela commence de manière mémorable avec la mort du principal acteur masculin, joué par William Holden. Cependant, il parvient à raconter le reste du film dans un flashback. Le personnage de Holden est un scénariste en quête de travail. Il se retrouve à conduire jusqu’à un grand manoir, où vit Norma Desmond (Gloria Swanson). C’est une ancienne actrice de films muets, et elle recrute Holden pour lui écrire un scénario pour son grand retour. Les choses deviennent sombres et compliquées après cela.

Guerres des consoles

Autre original de Paramount Plus, cet excellent documentaire 2020 jette un regard sur l’industrie du jeu vidéo au début des années 1990. Avant cela, Nintendo régnait sur le monde du jeu sur console avec sa SNES, mais Sega a décidé de sortir une console rivale, la Genesis, qui a pris le monde d’assaut, et lui a également présenté une nouvelle mascotte de jeu formidable, Sonic the Hedgehog. Ce film détaille la bataille entre Nintendo et Sega au début des années 1990 pour régner sur l’industrie des consoles de jeux.

Films Paramount Plus – Mentions honorables

Voici quelques films Paramount Plus qui n’ont pas tout à fait fait notre liste des meilleurs

La famille Addams – Cette adaptation long métrage de la famille « folle et dingue » est toujours extrêmement drôle.

Élection – Reese Witherspoon est parfaite dans cette satire sur la popularité de l’école.

L’école du rock – Jack Black se donne à fond en tant que musicien de rock au chômage qui trébuche pour apprendre aux enfants à se bercer eux-mêmes.

Ville du péché – Il s’agit d’une adaptation élégante des bandes dessinées policières de Frank Miller avec de superbes performances.

28 jours plus tard – Oui, c’est un autre film de zombies, mais ce n’est pas non plus vraiment un film de zombies. Il suffit de regarder.

Bientôt des films majeurs de Paramount Pictures

Dans un avenir très proche, nous verrons de grands films Paramount à venir apparaître sur Paramount Plus. L’un d’eux est Paw Patrol: The Movie. Le film d’animation pour enfants, basé sur l’émission télévisée très populaire, sortira dans les salles le 20 août et fera ses débuts sur Paramount Plus le même jour. De plus, Mission Impossible 7, le prochain film de la série d’espionnage Tom Cruise, fera ses débuts dans les salles le 27 mai 2022 et sortira sur Paramount Plus 45 jours plus tard.

Merci d’avoir consulté notre liste. Ce ne sont que quelques-uns des meilleurs films Paramount Plus, et nous en ajouterons d’autres à cette liste au cours des prochains mois.