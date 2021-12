Voici les meilleurs gadgets que j’ai découverts en 2021

2022 approche à grands pas et il est presque temps de dire au revoir à 2021. Cette année nous a apporté beaucoup de choses, bonnes et mauvaises, et tellement de choses se sont passées. L’industrie de la technologie a toujours du mal à répondre à la demande grâce à la pénurie actuelle de semi-conducteurs, ce qui est dommage – tant de produits innovants ont été lancés cette année.

Dans cet article, je ne veux pas parler de tout ce qui s’est passé cette année, cependant. Au lieu de cela, j’aimerais partager avec vous un aperçu de tous les super gadgets que j’ai découverts pour moi-même en 2021 et que je trouve dignes d’être soulignés. Et oui, certains de ces produits ne sont pas sortis cette année.

Google Pixel 6

Commençons par le produit le plus évident, du moins si l’on considère que vous lisez Android Police en ce moment : le Google Pixel 6, notre téléphone de l’année. C’est le premier téléphone Pixel que j’ai acheté depuis des années, et venant du Pixel 3, c’est tout à fait la mise à niveau. Entre-temps, j’ai mis la main sur de nombreux autres téléphones, mais j’aime toujours revenir à l’expérience offerte par Pixels. Android me semble le plus à l’aise, même si cela peut être dû au fait que les applications Google et l’interface Pixel se complètent parfaitement, donnant l’impression que les choses sont coupées d’un bloc.

Bien que j’aimerais que le Pixel 6 soit juste un peu plus petit, le téléphone parvient toujours à m’époustoufler. J’ai eu la chance de ne rencontrer aucun des innombrables problèmes que nous avons signalés au cours des derniers mois, le scanner d’empreintes digitales mal placé et la connectivité Bluetooth inférieure étant mes seuls vraiment gros reproches. Dans l’ensemble, le Pixel 6 est probablement mon achat préféré cette année, même si j’ai toujours hâte d’essayer enfin un pliable comme le Samsung Galaxy Z Fold3.

MacBook Pro 13 pouces 2020

Apple a sorti le MacBook Pro 13 pouces M1 en 2020, mais je ne l’ai eu qu’à la mi-2021 – c’est donc toujours une technologie que j’ai découverte cette année. Avec le recul, je suis un peu ennuyé d’avoir choisi le Pro au lieu de l’Air. J’espérais avoir un peu plus de punch grâce à ses fans, mais je ne suis pas sûr d’avoir jamais eu besoin d’eux. En fin de compte, je suis vraiment ennuyé par le remplacement de la barre tactile de la rangée supérieure de touches de fonction, ce qui perturbe mon écriture tactile à 10 doigts.

Mais ce qui est beaucoup plus intéressant et impressionnant que mes petits reproches avec le matériel extérieur, c’est la nouvelle puce M1 qui fait son travail à l’intérieur de la machine. Il s’agit de la première génération de silicium auto-conçu d’Apple pour Mac, ce qui rend l’exploit encore plus impressionnant. À part mes concerts occasionnels de vidéographie et de montage, je ne me considérerais pas comme l’utilisateur le plus lourd et je n’utilise pas trop d’outils tiers en dehors des suspects habituels comme Chrome. J’ai le remplacement de Spotlight Alfred, les contextes du gestionnaire de fenêtres et le correctif de la souris Mac dans ma collection d’applications Mac essentielles, et tout cela a très bien fonctionné lorsque j’ai acheté le Mac.

Je n’ai également que le modèle 8 Go, et bien que cela conduise à un peu de difficulté lors de l’édition de vidéo 4K (bien que le coupable puisse être autre chose, comme mon SSD externe ou la puce M1 elle-même), c’était plutôt bien pour tous de mes autres cas d’utilisation en tant qu’écrivain – Apple a vraiment fait des merveilles avec la mémoire Swap qui relègue essentiellement une partie de la RAM sur le SSD interne ultra-rapide.

Tribit QuietPlus 72

Le Tribit QuitePlus 72 est un autre produit sorti en 2020 plutôt qu’en 2021, date à laquelle Caleb Potts, ancien élève d’AP, l’a examiné ici. Lorsque je cherchais un casque Bluetooth à réduction de bruit abordable mais performant, je revenais sans cesse sur ce produit Tribit, et j’en suis parfaitement satisfait, à l’exception du fait que vous ne pouvez pas vous y connecter via Bluetooth pendant ça charge. Je l’utilise surtout câblé de toute façon, cependant.

Bien sûr, un Bose 700 ou un Sony WH-1000XM4 sonne probablement beaucoup plus raffiné et réduirait probablement encore plus le bruit extérieur, mais je ne voyais pas vraiment de raison de dépenser ce qui ressemble à une prime de 200 € sur un produit que je ne suis pas j’utilise tout cela souvent de toute façon — quand je suis en déplacement, mes aides auditives Bluetooth prennent en charge tous mes besoins en matière de musique et de podcast.

Xiaomi Mi Band 6

J’ai examiné le Xiaomi Mi Band 6 cet été et je maintiens ma conviction qu’il est presque parfait. Contrairement à son prédécesseur, il est équipé d’un écran ovale qui s’adapte parfaitement au corps, et il est devenu beaucoup plus précis pour suivre vos activités de fitness. Je ne me soucie pas beaucoup des applications, de la musique locale et de la prise en charge des paiements sur une montre intelligente, donc je la considère également comme un remplacement judicieux pour une montre Wear OS à part entière. À moins de 50 $ aux États-Unis, je trouve que c’est le parfait appareil compagnon à faible coût que j’utilise principalement comme buzzer de notification et un moyen de sauter et de mettre en pause la musique jouée sur mon téléphone.

Téléviseur LG 55B1

Le LG TV 55B1 est l’un des achats les plus extravagants de cette année dans ma maison, permis par mes merveilleux beaux-parents dans le cadre d’un cadeau de mariage. Pour mettre cela en perspective, nous avions l’habitude de basculer un ancien téléviseur Samsung 720p de 32 pouces de 2005 avant cela, avec les lunettes appropriées pour l’accompagner. Le passage à un panneau OLED 4K de 55 pouces est certainement quelque chose, et je bave toujours sur le vrai noir permis par la technologie sur un si grand écran.

Je suis également surpris de voir à quel point j’aime le webOS de LG, qu’il utilise en faveur d’Android TV ou d’autres systèmes d’exploitation tiers. webOS est livré avec une télécommande de style Wii qui affiche un curseur sur votre écran, et une fois que j’ai compris, cela me semblait beaucoup plus intuitif et plus rapide que d’utiliser un D-pad pour moi. En fait, je n’utilise presque plus mon Chromecast avec Google TV. Bien que je ne l’aie pas encore essayé par moi-même, webOS prend également en charge Stadia et GeForce Now, que j’ai hâte de tester une fois que j’aurai le temps de me détendre. L’assistant Google est également à bord.

Comme je l’ai mentionné, il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive, et ce ne sont que mes points forts personnels – une petite sélection des meilleurs nouveaux produits que j’ai découverts cette année. Les choses peuvent être très différentes pour vous, mais j’espère que cela vous donnera une idée de ce que les blogueurs comme moi utilisent pour eux-mêmes.

