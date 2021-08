Voici les meilleurs pour dépenser votre argent

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Pixel 5a est le premier de la série A de Google à être résistant à l’eau, et il présente également une meilleure qualité de construction que son prédécesseur. Cependant, cela ne signifie pas que vous n’aurez pas besoin d’un étui pour garder votre téléphone en parfait état. Voici quelques-uns des meilleurs étuis Google Pixel 5a que vous pouvez obtenir dès maintenant.

Les meilleures coques Google Pixel 5a :

Note de l’éditeur: Nous continuerons à mettre à jour cette liste des meilleurs étuis Google Pixel 5a au fur et à mesure que d’autres seront publiés.

La meilleure coque fine pour Pixel 5a : Spigen Thin Fit

Le bien nommé Spigen Thin Fit est l’un des meilleurs étuis minces que vous puissiez obtenir pour le Pixel 5a. L’étui en polycarbonate est ajusté et s’enclenche facilement sur le téléphone. Les couvercles de boutons ajoutent un peu plus de protection que les versions précédentes du boîtier, et une lèvre surélevée protège l’écran et la vitre de la caméra arrière. Vous obtenez des découpes précises pour tout le reste, comme le port de charge, la prise casque et le lecteur d’empreintes digitales.

Autres options qui pourraient vous plaire :

Spigen Rugged Armor : cet étui Spigen préféré des fans est un excellent achat si vous voulez plus de protection que le Thin Fit sans compromettre la taille. Il est fin et léger, mais utilise la technologie Air Cushion pour protéger le téléphone. Les éléments en fibre de carbone ajoutent une touche de style, tandis que les arêtes sur les côtés ajoutent de l’adhérence. Caseology Parallax : Le Caseology Parallax présente une conception à double couche qui combine le TPU et le polycarbonate. Il est encore relativement fin mais offre une protection contre les chutes de qualité militaire. La conception géométrique du dos est superbe et la finition texturée aide à l’adhérence.

La meilleure coque transparente pour Pixel 5a : Spigen Ultra Hybrid

Le Spigen Ultra Hybrid combine un dos en polycarbonate avec un pare-chocs en TPU souple pour une protection supplémentaire. Comme les autres étuis Spigen, vous obtenez une lèvre surélevée pour protéger l’écran et la caméra arrière, les boutons sont recouverts et l’étui utilise la technologie Air Cushion pour garantir que le téléphone survit aux chutes. Si vous cherchez à montrer le design du téléphone, cet étui complètement transparent est la voie à suivre.

Autres options qui pourraient vous plaire :

Otterbox Symmetry : Si vous recherchez un étui transparent qui offre également une protection robuste, l’Otterbox Symmetry est l’étui qu’il vous faut. Il offre la sécurité que vous attendez des étuis Otterbox tout en montrant l’apparence du téléphone.

Le meilleur étui portefeuille pour Pixel 5a : le portefeuille Hoomil

L’étui portefeuille Hoomil n’aura pas l’air déplacé dans une salle de réunion. Cet étui folio classique est fabriqué en similicuir de qualité supérieure et comprend deux emplacements pour cartes et une poche pour billets. L’étui se verrouille avec un fermoir magnétique, et vous pouvez plier la couverture folio et en faire une béquille pour une visualisation mains libres.

Autres options qui pourraient vous plaire :

Vena vCommute : Le Vena vCommute est livré avec un design monté à l’arrière, de sorte que vous n’obtenez pas la couverture folio des étuis portefeuille traditionnels. Cependant, un support de verrouillage multi-angle offre la même fonctionnalité de béquille. L’étui est assez spacieux pour contenir jusqu’à trois cartes. Ghostek Exec : Le Ghostek Exec est livré avec un portefeuille détachable pouvant contenir jusqu’à quatre cartes. L’étui est doté de pare-chocs absorbant les chocs pour une protection supplémentaire des coins, mais il est suffisamment fin pour vous permettre de charger le téléphone sans fil.

Le meilleur étui robuste pour Pixel 5a : Otterbox Commuter

L’Otterbox Commuter est l’étui qu’il vous faut si vous recherchez une protection robuste pour le Pixel 5a. L’étui combine une coque intérieure souple et une coque extérieure dure pour protéger le téléphone des chocs et des chutes accidentels. Les couvercles de port protègent le port de charge et la prise casque de la saleté, de la poussière et des peluches. Un nouvel ajout à la gamme Commuter est que le boîtier est également infusé d’un additif à base d’argent qui protège l’extérieur du boîtier de nombreuses bactéries courantes.

Autres options qui pourraient vous plaire :

Spigen Tough Armor : Le Spigen Tough Armor offre une protection à double couche avec un noyau en TPU souple et une coque en polycarbonate dur. L’étui dispose d’une certification MIL-STD 810G-516.6 pour la protection contre les chutes. Il dispose également d’une béquille intégrée qui vous permet de maintenir le téléphone dans l’orientation paysage. Caseology Legion : Comme les autres coques robustes, la Legion combine une couche intérieure en TPU et une coque en polycarbonate pour protéger le téléphone. Les sections striées le long des côtés du boîtier aident également à l’adhérence. Malgré sa protection robuste, vous pourrez toujours charger le téléphone sans fil avec l’étui allumé.