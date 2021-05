Voici les mises à niveau que le Switch Pro de Nintendo pourrait avoir par rapport à l’original – .

La PS5 et la Xbox Series X faisaient partie des gadgets technologiques les plus discutés l’année dernière, mais la Nintendo Switch, âgée de quatre ans, est toujours la console à battre. Sony et Microsoft ont lancé leurs plates-formes de jeu haut de gamme fin 2020 et sont en rupture de stock depuis les précommandes initiales. Pendant ce temps, Nintendo a continué à vendre des millions de commutateurs, car tout le monde coincé à la maison avait désespérément besoin de quoi que ce soit pour se divertir. Le Switch a continué de surpasser ses rivaux jusqu’en 2020, bien qu’il ne soit pas un vrai match pour l’un ou l’autre des nouveaux appareils.

Selon certaines rumeurs, Nintendo aurait lancé une version «Switch Pro» du Switch, et la société a continué à nier ces rumeurs ces dernières années. Mais un nombre croissant de rapports indiquent que le modèle Switch mis à niveau pourrait se diriger vers les magasins cet automne, avec une révélation à venir dès la mi-juin. Une toute nouvelle fuite répertorie plusieurs prétendues mises à niveau de Switch Pro, indiquant les différentes façons dont la nouvelle console surclassera l’original.

Le blog espagnol Vandal dit avoir obtenu des informations sur les spécifications de Switch Pro d’un fabricant de périphériques asiatique qui avait accès à la console inédite. Le fabricant d’accessoires n’a offert que des détails sur la conception de la console plutôt que sur ses spécifications.

Selon la société anonyme, le nouveau commutateur sera très similaire au modèle actuel, il pourrait donc être compatible avec les modèles Joy-Con actuels et d’autres accessoires. L’écran Switch Pro sera plus grand à 7 pouces, mais c’est parce qu’il aura des lunettes minimales. Ce sera un écran OLED, note le rapport faisant écho aux rumeurs précédentes sur Switch Pro. Nous savons déjà de l’industrie des smartphones que les panneaux OLED permettent aux fabricants de réduire considérablement les cadres d’écran.

Le rapport indique que le Switch Pro aura également un support intégré qui permettrait à la console de s’asseoir sur une surface similaire à la tablette / ordinateur portable Surface Pro. L’emplacement pour carte microSD sera plus accessible qu’avant, car il sera placé à l’arrière sous le support intégré.

Le nouveau dock présentera un design similaire à celui actuel, mais il sera plus large à l’arrière pour accueillir deux ports USB 3.0 et un connecteur Ethernet. Comparativement, le modèle actuel ne dispose que de ports USB 2.0 et pas de connexion Internet filaire.

Les fuites n’ont fourni aucune photo ou rendu du Switch Pro, mais ont déclaré que la console était déjà dans le processus de production final. Ils ont dit que la date de lancement mondial n’était pas décidée. La console pourrait être lancée en septembre ou octobre, selon le précédent rapport de Bloomberg. Mais le blog espagnol dit que l’Europe pourrait ne pas avoir la nouvelle console avant la fin du mois de novembre. Et même dans ce cas, l’offre sera limitée.

Comme toujours, avec les fuites, il n’y a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Mais le nombre croissant de rapports Switch Pro semble suggérer qu’une annonce pourrait être imminente.

