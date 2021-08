Voici les moments les plus étranges du discours d’adieu de Cuomo .

in

Le gouverneur sortant Andrew Cuomo a utilisé son discours d’adieu lundi pour nier, se plaindre, se vanter et – bien sûr – prendre un coup de départ à son ennemi politique de longue date, le maire Bill de Blasio.

Voici quelques-unes des remarques les plus sourdes, grinçantes et finalement prévisibles de l’allocution préenregistrée de 16 minutes qui a marqué la fin honteuse des près de trois mandats de Cuomo :

« Injuste et injuste »

Cuomo a de nouveau nié les allégations selon lesquelles il aurait exploité sa position de pouvoir pour harceler sexuellement 11 femmes, dont neuf sont des employés actuels ou anciens de l’État et qui incluent un soldat de l’État affecté à sa protection.

“Vous me connaissez. Je suis un combattant, et mon instinct est de lutter contre cela, car c’est injuste et injuste dans mon esprit », a-t-il déclaré.

« Mais vous savez aussi que j’aime New York et que je vous sers. C’est le serment que j’ai prêté. Et en ce moment, je crois que la bonne chose est que mon service passe en premier. Prolonger cette situation ne pourrait que provoquer une paralysie gouvernementale.

Cuomo a ajouté: «Et ce n’est tout simplement pas une option pour vous, ni une option pour l’État, surtout maintenant. Il y a un vrai travail à faire, et il faudra que le gouvernement fonctionne au plus haut niveau. »

« Ni juste ni durable »

Bien qu’il ait développé une réputation bien méritée de vindicte et ait gagné des millions de dollars grâce à la popularité de ses briefings quotidiens sur les coronavirus, Cuomo s’est présenté comme la victime de la politique et a décrié l’état actuel de la politique et de la couverture médiatique.

« Lorsque le gouvernement politise les allégations et que les gros titres condamnent sans faits, vous sapez le système judiciaire. Et cela ne sert pas les femmes, et cela ne sert pas les hommes ou la société », a-t-il déclaré.

Le gouverneur Andrew Cuomo a prononcé un discours d’adieu à l’État de New York lors de son dernier jour de mandat.AP

“Bien sûr, tout le monde a le droit de se manifester et nous applaudissons leur bravoure et leur courage en le faisant”, a-t-il déclaré. «Mais les allégations doivent toujours être examinées et vérifiées, qu’elles soient faites par une femme ou un homme. C’est notre système de justice de base.

Cuomo a ajouté : « Je comprends qu’il y a des moments de pression politique intense et de frénésie médiatique qui provoquent une ruée vers le jugement. Mais ce n’est pas juste. Ce n’est ni juste, ni durable. Les faits comptent toujours.

« Pétard politique »

Cuomo a poursuivi ses attaques contre le rapport dévastateur de 168 pages publié par le procureur général Letitia James – le résultat d’une enquête extérieure qu’il a non seulement autorisée mais qu’il a déclarée à plusieurs reprises révélerait les «faits» en raison de la réputation de compétence de James.

« Un pétard peut déclencher une bousculade. Mais à un moment donné, tout le monde regarde autour de lui et dit : « Pourquoi courons-nous ? » », a-t-il déclaré.

« La vérité est finalement, toujours révélée. Le rapport du procureur général a été conçu pour être un pétard politique sur un sujet explosif, et cela a fonctionné. Il y a eu une bousculade politique et médiatique.

Cuomo a ajouté: “Mais la vérité éclatera avec le temps – j’en suis confiant.”

Le gouverneur Cuomo a comparé l’enquête du procureur général de l’État de New York, Letitia James, sur ses allégations de harcèlement sexuel à un pétard qui a déclenché une bousculade.REUTERS/Eduardo Munoz

“Ne pas parler, agir”

Bien que son principal collaborateur ait déclaré à NY1 que Cuomo “n’a aucun intérêt à se présenter à nouveau”, il semblait qu’il cherchait toujours un quatrième mandat lorsqu’il s’est lancé dans une longue récitation de ses réalisations et de ses positions politiques, y compris des prescriptions pour l’avenir.

« Nous nous sommes lancés dans le plan énergétique vert le plus agressif du pays. Ne pas parler, agir. Des centaines de projets dans tout l’État, à partir de maintenant », a-t-il déclaré.

« De nouvelles lignes de transport pour un réseau vert. Nous reconstruisons nos aéroports du nord de l’État. Buffalo est en train de reconstruire un nouvel aéroport LaGuardia – le premier nouvel aéroport du pays depuis 25 ans – un nouvel aéroport JFK, une nouvelle Penn Station pour mettre fin aux conditions infernales de Penn Station. Des logements plus abordables que jamais.

Cuomo a également déclaré qu’il était “très préoccupé” par la variante Delta du coronavirus, déclarant: “S’il vous plaît, n’oubliez pas ce que nous avons appris ensemble l’année dernière” lors de la première vague de la pandémie.

« Et n’oubliez pas ce que nous avons accompli. Nous sommes passés du taux d’infection le plus élevé du pays au plus bas. Nous avons fait ce que personne ne pensait pouvoir faire », a-t-il déclaré.

“Pourquoi? Parce que lorsque le reste de la nation a mis la tête dans le sable, a nié la science et fait de la politique… nous avons pris les décisions difficiles mais nécessaires. »

Cuomo a indiqué que “les enseignants doivent être vaccinés … des masques doivent être requis dans les zones à haut risque et les entreprises privées doivent exiger une preuve de vaccination pour les grands rassemblements”, ajoutant que “cela ne se produira tout simplement pas sans une loi de l’État exigeant que cela se produise”.

Le gouverneur Cuomo a mentionné le candidat à la mairie Eric Adams comme “le prochain maire de New York”. Gabriella Bass

« Le prochain maire »

Fidèle à ses habitudes, Cuomo n’a pas pu résister à utiliser sa dernière position sur la chaire des intimidateurs pour attaquer de Blasio vers la fin de ses remarques, mais sans mentionner Hizzoner – qui a récemment commencé à comparer le gouverneur à un méchant « shakespearien » – par son nom.

“[Democratic nominee] Eric Adams sera le prochain maire de New York”, a déclaré Cuomo.

“Je pense qu’il apportera une nouvelle philosophie et compétence au poste qui peut donner aux résidents de New York de l’espoir pour l’avenir.”

Le porte-parole en chef de De Blasio a répondu avec une référence optimiste à la fin de la journée, date à laquelle la démission de Cuomo devait prendre effet.

“Tout ce que je peux dire, c’est que j’attends avec impatience 23h59”, a déclaré l’attaché de presse Bill Neidhardt.

Mais le membre de l’Assemblée Phil Steck (D-Schenectady) a déclaré que cette décision faisait partie du fait que Cuomo était incapable “de partir sans insulter quelqu’un”.

« Qu’est-ce que Bill de Blasio a à voir avec le départ du gouverneur ? Zéro », a déclaré Steck.

« Le gouverneur insultant tout le monde sous le soleil a été une caractéristique de son administration. »