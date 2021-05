Voici les moments où les étudiants de l’université de Londres ont réalisé qu’ils étaient chics ⋆ .

Tout le monde ne peut pas brunch au Bluebird, acheter des gâteaux chez Peggy Porschen, faire du shopping à Harrods et rester au Dorchester, mais il faut beaucoup de temps à certaines personnes pour s’en rendre compte. Pour les plus chanceux (ou malheureux, selon la façon dont vous le regardez) les enfants chics parmi nous, ces choses deviennent si normales qu’il est difficile de se rappeler combien l’argent de papa peut réellement vous coûter.

Qu’ils le cachent en louant un appartement de milieu de gamme à Clapham ou à Brixton, en fumant des rollies et en portant des chapeaux de seau et des fusées éclairantes aux raves, ou en embrassant pleinement le ~ chic ~ avec un chauffeur personnel à leur fête privée sur un toit à Mayfair, portant la tête -to-toe Versace, vous pouvez identifier un étudiant chic à trois miles de distance.

Venir à l’université à Londres vous a fait réaliser à quel point vous êtes pauvre par rapport à l’élite mondiale, ou vous vous sentez chez vous en tombant sur des stars de Made in Chelsea et en buvant du vin de dessert à 40 £ sur le reg. Quoi qu’il en soit, à présent, nous pouvons tous dire de quelle manière nous nous balançons, et les histoires de certains étudiants chics sur le moment où ils ont réalisé que c’était de l’or.

Voici donc quelques-uns des meilleurs moments où les étudiants de l’université de Londres ont réalisé qu’ils étaient officiellement chics:

“ Quand mon amie ne me parlait pas pendant des semaines parce que je ne voulais pas manger son risotto au fromage de chèvre ”

Ah oui, une situation d’amitié classique. Vous pouvez absolument garantir que ces deux amis chics planifiaient un dîner avec du champagne et des «grignotines» lorsque le drame a débuté, et avec le recul, ils ont réalisé à quel point c’était un problème du premier monde.

À l’époque, Penelope pensait que c’était la fin du monde quand Olive a dit qu’elle n’aimait pas le risotto au fromage de chèvre, et les scènes suivantes étaient comparables à un épisode Made in Chelsea.

Les semaines suivantes ont été glaciales, c’est le moins qu’on puisse dire, avec deux pannes solides pour faire bonne mesure, mais finalement, les amis sont allés prendre un brunch au Ivy, se sont achetés des colliers Tiffany et ont pleuré à quel point ils s’aimaient et voulaient. de posséder des propriétés les unes à côté des autres à l’avenir. Quelle belle histoire d’amitié.

“ Quand je me suis moqué de moi à l’université pour être conservateur ”

C’est un rite de passage mesdames, et je me fiche de ce que quelqu’un a à dire à ce sujet. Le seul et unique avantage que les enfants des écoles publiques ont lorsqu’ils viennent à l’université est de pouvoir déchirer les conservateurs de l’école privée pour leurs plaisanteries à la chapelle, leur chevalière et leur ignorance flagrante des pauvres.

Clarifions ceci: évidemment, tout le monde de l’école privée n’est pas un Tory qui fait rage. Nous adorons les histoires et les petites bizarreries que vous apportez à la table, et la vie à l’université de Londres ne serait vraiment pas la même sans les gens chics, mais si vous n’avez jamais remarqué à quel point vous êtes chic avant l’université, vous le serez certainement après.

Que vous sortiez avec toutes les armes en feu et disiez que «la liberté d’expression est morte» parce que les gens se moquent de vous parce que vous êtes un conservateur, ou que vous êtes le MI5 top secret avec lui jusqu’à ce qu’il soit temps de cocher cette case conservatrice sur votre bulletin de vote, c’est juste un signifiant classique de chic.

“Quand j’ai réalisé que prononcer” tissu “sans” sh “était bizarre?”

Ramenez-moi à The Crown parce que «tissyew» devrait appartenir exclusivement à l’aristocratie.

Beaucoup de gens chics ont admis que leur façon de parler est un cadeau extrêmement évident pour les autres qu’ils sont chics, et que lorsque les rires inévitables se produisent, il est clair comme le jour à quel point ils sont chics.

Je peux imaginer que «tissyew» sortant de la bouche d’un jeune de 20 ans est définitivement un spectacle à voir, et si vous ne pouvez pas le chronométrer à partir de cela, alors je doute que quoi que ce soit puisse vous l’expliquer.

“ Quand je pouvais m’offrir un appartement en rangée dans la zone 1 pour la deuxième année ”

Correction: quand * Papa * pouvait s’offrir un appartement en rangée dans la zone 1 pour la deuxième année. Mais je veux dire, après avoir littéralement jamais vécu ce que c’est que d’avoir votre propre argent, comment pourriez-vous faire la différence de toute façon?

Quand tous leurs amis se retrouvent à Kentish Town, Finsbury et Dalston dans une rave de jardin au hasard alors qu’ils sont assis confortablement dans leur studio de Fitzrovia en buvant du vin rouge sur le leur, quelque chose clique au fond, que peut-être qu’ils pourraient être un tout petit peu chic .

Ne vous inquiétez pas Barnaby, au moins vous aurez toujours des amis quand ils utiliseront et abuseront de votre appartement pour un fou absolu après les conférences parce que c’est le plus proche du campus.

“ Quand j’ai dû commencer à cacher mes épiceries Waitrose ”

Imaginez la scène: la colocataire chic et secrète revient de sa boutique hebdomadaire et, voyant que les autres sont sur le point, se précipite dans sa chambre pour ranger sa mayonnaise à la truffe et son saumon fumé dans le mini-frigo sous son lit.

Cela a commencé quand quelqu’un l’a absolument désignée en voyant le logo Waitrose sur ses avocats et elle a dû le balayer en disant: “Yah ma mère a commandé une charge d’épicerie pour moi, je lui ai demandé de ne pas le faire mais elle l’a fait quand même haha”. Maintenant, il s’agit d’une mission d’infiltration complète pour cacher l’emballage dans une armoire d’angle de la cuisine, et Harriet se demande si cela en vaut la peine pour du caviar de qualité supérieure.

Je vais vous donner un indice, Harriet – ce n’est pas le cas. Soyez fort et fier en sachant que non seulement vous achetez chez Waitrose, mais que vous êtes à 100% chic.

“ Quand mes parents m’ont dit de ne jamais mentionner notre château lorsque je rencontrais des gens ”

C’est une vie difficile pour certains, et devoir garder le château de campagne avec cinq chevaux et une piscine un secret de famille commerciale fait définitivement partie de cette catégorie.

Cette personne chic a certainement été très tôt introduite à être chic en sachant que son manoir et ses serviteurs n’étaient pas en fait une situation domestique normale. Au moins, ils ne vont pas à l’université et ne commencent pas à dire «tissyew», car à ce stade, ils sont tout à fait conscients que le chic n’est pas seulement une situation économique, mais tout un style de vie, et ils ne sont pas prêts à rejoindre le chic britannique d’équitation à Hyde Park le jour et K-holing la nuit.

“ Quand j’ai fait de la brioche maison et de la sauce béarnaise pour une soirée étudiante ”

Cette âme pauvre et malheureuse pensait clairement que «apporter des collations» signifiait «s’esclave devant un poêle pendant quatre heures avant même de penser à se présenter», parce que c’est ce que cela signifie lors de leurs réunions de famille.

Ce qui était à l’origine une soirée de quiz de la société merdique à Phineas est maintenant devenu un thé de l’après-midi avec des divertissements légers, et si cela ne suffit pas à cette personne chic pour réaliser la gaffe qu’elle a faite et à quel point elle est vraiment chic, alors celle qui vomit est plus fraîche. dans un coin et être retenu par ses copains après avoir abattu du Lambrini l’est définitivement.

Je peux imaginer que le social a vraiment apprécié la présence de la belle brioche et de la sauce béarnaise, donc au moins certaines personnes peuvent bénéficier de cette positivité écrasante.

“ Quand j’ai réalisé que tout le monde n’avait pas de femme de ménage ou de femme de ménage hebdomadaire ”

J’aimerais honnêtement savoir quand cela a cliqué. L’âge de 10 ans? 15? Peut-être même 21 ans quand ils ont visité la maison d’un ami d’université et se sont retirés sous le choc du manque de femmes de chambre.

Quoi qu’il en soit, maintenant en toute sécurité sachant qu’il n’est en fait pas normal et en fait très chic pour avoir une femme de chambre repasser ses draps, il sait ne pas en parler 24h / 24 et 7j / 7 et évite ainsi les conversations déroutantes que cela provoque. Tu vas très bien, ma chérie.

Attendez simplement le choc quand il se rend compte qu’au lieu d’une femme de ménage hebdomadaire, les gens se nettoient eux-mêmes, cependant. C’est un jeu de balle complètement différent.

‘Quand la blague’ Rah où est ma baccy ‘a commencé à sonner comme moi’

C’est une personne chic portant un chapeau de seau, une feuille d’ambre et une cuillère ket, si jamais j’en ai vu une. Après être allé exclusivement à des raves et à des festivals pendant les dernières années de leur adolescence dans une tentative désespérée de cacher la poshness, il disparaît enfin lorsque l’argot que vous pensiez être «sooo working class» s’avère vous attirer de la pire façon.

Anastasia (mais vous pouvez l’appeler Stassie) a commencé à dire «rah» ironiquement et «baccy» pour s’adapter aux enfants de l’école publique, mais maintenant elle a connecté les points et s’est rendu compte qu’il s’agissait en fait de méthodes de psychologie inversée pour lui faire comprendre à quel point elle était chic est.

“ Quand j’ai payé moins de 10 £ pour un verre dans un bar et que je pensais que c’était du jamais vu ”

Pour être honnête, nous sommes à Londres, un endroit facturant moins de 10 £ pour un cocktail et 5 £ pour une pinte est techniquement assez inconnu, mais les étudiants trouvent définitivement le moyen d’obtenir 2 £ doubles lors de soirées sportives pour s’assurer que ce n’est pas un phénomène courant.

Cet étudiant, cependant, n’a clairement pas entendu parler de telles choses, et ce qui est pire, finance les boissons de ses camarades depuis des années parce qu’il pense qu’il est tout à fait normal de dépenser 200 £ en une nuit.

Il pensait avoir touché le jackpot avec cette boisson, et quand ses copains lui ont gentiment rappelé que ce n’était pas si profond, en fait, il devait vraiment s’asseoir et réfléchir à qui il était. La réponse: chic.

“ Quand j’ai réalisé que le camembert et la charcuterie cuits au four n’étaient pas un repas normal pour le déjeuner ”

«Vous pouvez l’obtenir auprès de Sainsbury’s pour environ 4 £, d’accord?» Bien essayer l’amour, mais même la gamme de budget de Sainsbury ne peut pas vous aider ici – ce n’est pas parce que c’est bon marché que ce n’est pas chic.

Alors que pour la plupart des gens, le camembert est une sorte de gâterie spéciale unique dans la vie et que le prosciutto a été jeté comme un simple «jambon de fantaisie dont nous n’avons pas besoin», ils sont des aliments de base absolus dans le régime alimentaire de cette personne chic. de confiance.

Un jour, ses colocataires lui indiqueront le rythme alarmant auquel elle achète du camembert cuit au four, et la réalisation commencera.

‘Quand j’ai dû m’arrêter de dire’ yah ‘au travail’

Pour les étudiants chics qui ont un emploi – car avouons-le, la dette étudiante et le loyer londonien sont un combo dont la plupart d’entre nous finiront par se défaire – ils sont confrontés à un ensemble d’obstacles de niche sur la façon de gérer un salaire minimum de merde rôle avec un fond chic.

Peu importe que leur équipe de travail soit chic ou pas – personne ne peut jamais laisser le mot «yah» disparaître, et vous le rappellera sans pitié pendant les trois prochaines années. Alors vous toussez pour le couvrir et faites un signe de tête timide avant de dire «ouais», et vous réalisez soudainement ce que cela signifie.

“ Quand j’ai été déçu d’aller à Paris dans une Opel Corsa et non une Mini Cabriolet ”

«La voiture doit être parfaite pour mon road trip TikTok, sinon je n’y vais pas.»

Cette personne chic est du genre à avoir une crise de colère à l’âge de 11 ans pour ne pas avoir eu de limousine à la discothèque de leur école primaire, puis de nouveau à 16 ans pour le bal. Leurs parents se sont sentis si mal pour eux après ces fiascos qu’au moment où 18 ans ont roulé, ils ont eu une limousine au club et une Audi comme première voiture juste pour être sûrs.

Mais nous ne pouvons pas choisir nos voitures de location, et Lord est cette personne face aux répercussions. Après s’être arrêtés et y avoir réfléchi pendant une seconde, ils riront en sachant que c’était une manœuvre très chic.

“ Quand la mère de tout le monde ne leur a pas emballé un an de quinoa avant de passer à l’université ”

L’essentiel, et rien de plus.

Imaginez simplement vous présenter à vos salles de première année, excité de rencontrer des gens amusants, de manger des offres de repas pendant une semaine d’affilée et de vous faire naufrager en ville, lorsque vos nouveaux amis lorgnent le sac d’un kilo de quinoa dans le coin de votre chambre. Grosse erreur.

La mère de cette personne est probablement la personne la plus saine au monde, mais ce qu’aucun d’eux ne s’est rendu compte, c’est à quel point la positivité serait claire du transport Ocado qu’elle fournit le jour du déménagement juste pour s’assurer que «vous restez en forme et en bonne santé! “

“ Quand on m’a parlé du titre de ma famille ”

Arthur est 153e sur le trône et, à partir de la minute où il est dit, ne vous laissera pas l’oublier. Il branchera sans vergogne son Instagram pour essayer de devenir super populaire afin que The Tab écrira à son sujet dans son prochain article sur «les royals les plus en forme à votre université», mais n’y arrivera jamais tout à fait.

Pour être honnête, si vous ne pouviez pas deviner que vous étiez chic avant de connaître le titre, je ne sais pas trop où vous en étiez. Félicitations pour l’avoir compris.

“ Quand j’ai regardé mon groupe d’amis et que j’ai réalisé que nous étions tous de la classe moyenne, blancs et des Home Counties ”

C’est ça. Voilà la définition.

