Voici les niveaux de prix BTC à voir lorsque 38 000 $ apparaîtront comme une ligne de taureaux dans le sable

Charles Leclerc était sous surveillance médicale après s’être senti malade lors de la FP2 à Monza, mais semble maintenant prêt à participer aux qualifications de sprint. Le premier jour de course pendant le week-end de course du Grand Prix d’Italie n’était pas idéal pour Leclerc car, alors qu’il atteignait la Q3 et se qualifiait P8, […] More