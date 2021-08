Voici les niveaux de rupture pour Ethereum, Chainlink et Polygon, selon l’analyste Crypto Justin Bennett ⋆ Crypto new media

L’analyste crypto Justin Bennett identifie les zones critiques de résistance et de support pour Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) et Polygon (MATIC).

Dans un nouveau numéro de Cryptocademy, Bennett dit à ses lecteurs qu’Ethereum cherche à maintenir une percée vers la zone de 3 500 $ à 3 700 $ après avoir franchi sa résistance précédente à 3 190 $.

Source : Justin Bennett

Selon le graphique du trader, un mouvement au-dessus de 3 700 $ pourrait potentiellement pousser Ethereum à une résistance à 4 377 $.

Bennett examine également le principal projet Oracle Chainlink, qui, selon lui, pourrait être sur le point de connaître une hausse plus importante s’il parvient à rester au-dessus de sa résistance immédiate à 27,50 $.

« La zone de 27,50 $ pourrait attirer quelques vendeurs car il s’agit du retracement de 50 % de la correction. Cela dit, une clôture quotidienne au-dessus de 25 $ devrait faire basculer la zone vers le support. Si LINKUSDT peut dépasser la zone de 27,50 $, il n’y a pas grand-chose pour arrêter une course à 35 $.

Au moment de la rédaction, Chainlink se négocie à 27,38 $, selon CoinMarketCap.

Source : Justin Bennett

La troisième pièce sur le radar de Bennett est la solution de mise à l’échelle de la couche 2 Polygon, qui, selon l’analyste, connaît une forte percée ce jour-là au nord de 1,40 $.

Selon Bennett, MATIC est sur le point d’atteindre son objectif de 1,75 $, qui a servi de zone de soutien critique en mai avant de devenir une résistance en juin.

Source : Justin Bennett

Selon le graphique de Bennett, un mouvement au-dessus de 1,70 $ pourrait mettre MATIC en position de se rallier à sa prochaine résistance à 2,43 $.

Image en vedette : Shutterstock/POR666/stockphoto-graf