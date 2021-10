Voici les nouveautés d’iOS 15.2 bêta 1 [Update: Public beta]

Mise à jour 28 octobre 2021: Apple déploie désormais iOS 15.2, watchOS 8.3 et tvOS 15.2 pour les bêta-testeurs publics.

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.2 bêta 1 pour les développeurs. À peine deux jours après la sortie publique d’iOS 15.1, la version bêta d’iOS 15.2 d’aujourd’hui continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités qui devaient initialement être incluses dans iOS 15.0. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons tout ce qui est nouveau avec la sortie d’aujourd’hui.

Quoi de neuf dans iOS 15.2 ?

Tout d’abord, iOS 15.2 ajoute la fonctionnalité complète « Rapport de confidentialité de l’application » à l’application Paramètres. Alors que l’interface était disponible dans les versions précédentes, aucune donnée ou information n’était affichée. Avec iOS 15.2, les utilisateurs peuvent désormais voir les données auxquelles accèdent les applications, y compris les applications tierces et les applications Apple.

Apple explique :

iOS 15 et iPadOS 15 ont introduit la fonctionnalité Enregistrer l’activité de l’application dans les paramètres de confidentialité, permettant aux utilisateurs d’enregistrer un résumé du capteur, des données et de l’accès Internet par les applications sur leur appareil. Dans iOS 15.2 bêta et iPadOS 15.2 bêta, cette activité est présentée dans Paramètres dans une nouvelle interface utilisateur appelée Rapport de confidentialité de l’application. C’est une excellente occasion d’examiner le capteur, les données et l’utilisation d’Internet de votre application. Pour afficher votre activité dans le rapport, accédez à Paramètres > Confidentialité > Rapport de confidentialité des applications > Activer le rapport de confidentialité des applications. L’activité s’affichera une fois que vous utiliserez votre application.

iOS 15.2 apporte également une modification à la fonction d’appel automatique de Emergency SOS. Apple indique que vous pouvez désormais configurer l’appel automatique pour utiliser l’une des deux méthodes suivantes pour lancer un appel d’urgence : maintenir le bouton latéral avec un bouton de volume ou appuyer rapidement plusieurs fois sur le bouton latéral.

Auparavant, cette fonctionnalité était accessible sur iPhone X et plus récent uniquement en maintenant le bouton latéral enfoncé avec un bouton de volume. Sur les appareils plus anciens, les utilisateurs pouvaient appuyer rapidement cinq fois sur le bouton latéral (ou supérieur). Désormais, Apple offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre ces deux paramètres.

Apple indique également que ces deux méthodes afficheront désormais un compte à rebours plus long de huit secondes avant de passer un appel d’urgence. Il s’agit d’une augmentation par rapport au compte à rebours précédent de trois secondes.

Enfin, iOS 15.2 inclut également une interface de résumé de notification repensée. En savoir plus dans notre couverture complète.

Conclure

Si vous repérez des changements dans la version bêta d’iOS 15.2 ou d’autres nouvelles versions d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :