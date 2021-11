Voici les nouveaux emoji à venir sur Windows 11 | La technologie

Voici à quoi ressemblent les nouveaux Emoji qui sont très proches d’atteindre tous les utilisateurs de Windows 11, et ils constituent une grande amélioration par rapport aux actuels.

Lorsque nous communiquons avec d’autres personnes, nous pouvons utiliser des appels téléphoniques, passer ces appels vidéo que nous aimons tant ou envoyer les messages texte classiques, mais parfois nous ne savons pas vraiment quoi dire, et pour exprimer ce que nous ressentons, nous allons aux emojis pertinents.

Bien que les emoji soient assez populaires sur les téléphones iOS et Android, la vérité est que sous Windows, nous les utilisons également dans certaines applications, et comme prévu, Microsoft a travaillé sur de nouveaux emoji pour son nouveau système d’exploitation Windows 11 et que très bientôt vous pourriez essayer.

Cependant, Microsoft vient de publier une nouvelle mise à jour cumulative (22000.346) pour Windows 11 pour les utilisateurs initiés et qui inclut les nouveaux emoji au design Fluent et qui sont compatibles avec la norme Emoji 13.1 Unicode.

Microsoft n’avait pas mis à jour les emoji du système d’exploitation depuis des années, et bien que l’été dernier, ils nous ont montré des emoji impressionnants avec des dessins animés en 3D très cool, La vérité est que les designs emoji que nous recevrons enfin dans Windows 11 sont des adaptations 2D moins frappantes.

Dans tous les cas, les nouveaux emoji représentent une amélioration par rapport aux conceptions précédentes utilisées dans Windows, nous pouvons donc au moins nous exprimer d’une manière quelque peu différente de ce que nous faisions auparavant, par exemple dans Windows 10.

Une autre nouvelle intéressante de cette version pour les utilisateurs d’Insider est que ceux de Redmond ont ramené le redoutable écran bleu de la mort lorsque le système d’exploitation se bloque.

Il faut se rappeler qu’initialement, dans Windows 11, cet écran a été modifié pour qu’il ait un fond noir, mais maintenant il est devenu bleu comme le classique.