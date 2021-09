Voici les nouveaux Emoji bientôt disponibles sur tous vos appareils

Crédit: Edgar Cervantes / Android Authority Le consortium Unicode a annoncé 37 nouvelles icônes et 75 variations de tons de peau supplémentaires dans le cadre de l’Emoji 14.0 2022. Les nouveaux ajouts incluent la lèvre mordante, le visage fondant, les mains du cœur, le visage retenant les larmes et bien plus encore. Vous pouvez vous attendre à voir les nouvelles icônes disponibles sur vos smartphones et autres appareils à un moment donné l’année prochaine.

Il y a encore plus d’Emoji maintenant pour vous assurer que vous pouvez vous en sortir sans taper un seul mot dans vos conversations textuelles. Avec Unicode 14.0, le Consortium Unicode a annoncé la disponibilité de 37 nouveaux Emoji et 75 variations de tons de peau supplémentaires pour 112 nouvelles options au total.

La lèvre mordante, le visage fondant, le visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, le visage saluant, le visage avec un œil furtif et le visage retenant les larmes sont des ajouts notables cette fois-ci. Il y a aussi plus de gestes liés au cœur cette fois. Honnêtement, je pensais que les mains du cœur étaient déjà disponibles, et le cœur des doigts (main avec index et pouce croisés) est populaire auprès des fans de K-Pop.

Crédit : Unicode

Les nouveaux Emoji 2022 portent le nombre total d’icônes à 3 633. J’en utilise régulièrement deux, donc ce nombre m’a définitivement pris par surprise.

Cependant, il y a une attente avant de pouvoir envoyer des mains de cœur à vos personnes préférées dans le monde. L’année prochaine, vous pouvez vous attendre à voir les nouveaux Emoji sur les smartphones, les ordinateurs portables et d’autres plates-formes. C’est parce que le Consortium Unicode ne publie qu’une liste finalisée. Il appartient ensuite aux OEM et aux applications de les mettre en œuvre.