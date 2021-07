Voici les nouvelles fonctionnalités iOS 15 les plus intéressantes dont Apple ne vous a pas parlé

in

À première vue, iOS 15 peut ne pas sembler être une mise à niveau monumentale. Mais maintenant que les développeurs ont eu la chance de jouer avec les versions bêta d’iOS 15, la prochaine mise à jour de l’iPhone est plus convaincante que vous ne le pensez. Pour une raison quelconque, Apple n’a pas abordé certaines des fonctionnalités les plus intéressantes intégrées à iOS 15 lors de son discours d’ouverture à la WWDC. Et vu que la sortie d’iOS est maintenant dans environ deux mois, nous avons énuméré quelques iOS 15 fonctionnalités qu’Apple n’a pas explicitement mentionnées à la WWDC en juin dernier.

Meilleure sélection de texte

La loupe de grossissement pour la sélection du curseur de texte était parfaite telle quelle. Mais Apple l’a remplacé il y a quelques années par une interface médiocre. Heureusement, iOS 15 verra le retour de la loupe grossissante. Apple note que les utilisateurs pourront “sélectionner exactement le texte que vous voulez avec un curseur amélioré qui agrandit le texte que vous regardez”.

Fonctionnalités Apple Maps améliorées

Apple Maps rattrape enfin Google Maps dans un domaine majeur : les options de planification. Dans iOS 15, les utilisateurs d’Apple Maps permettront enfin aux utilisateurs d’appeler les directions tout en spécifiant une heure de départ particulière ou une heure d’arrivée souhaitée.

Glisser-déposer entre les applications

C’est une astuce iOS 15 particulièrement astucieuse. L’itération de nouvelle génération d’iOS permettra aux utilisateurs de faire glisser des fichiers entre les applications. Par exemple, les utilisateurs pourront faire glisser une image de leur pellicule et la faire glisser directement dans un e-mail. Il s’agit d’un ajout bienvenu à iOS et devrait offrir aux utilisateurs mobiles une expérience utilisateur plus semblable à celle d’un ordinateur de bureau.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Sauvegardes iCloud plus faciles dans iOS 15

Ces dernières années, Apple a rendu beaucoup plus facile la mise à jour vers un nouveau modèle d’iPhone. Avec iOS 15, c’est sur le point de devenir encore plus facile. Une fois cette fonctionnalité iOS 15 arrivée, les utilisateurs pourront augmenter temporairement leur stockage iCloud lors du transfert de données vers un nouvel appareil. En d’autres termes, même si votre stockage iCloud est faible, Apple vous accordera « autant de stockage que nécessaire pour effectuer une sauvegarde temporaire, gratuitement, jusqu’à trois semaines ».

Quelques modifications bienvenues dans Safari

Bien que nous ne puissions pas dire que nous sommes fans de la nouvelle esthétique Safari mobile, il s’agit d’un conseil iOS 15 que vous voudrez connaître. Avec la nouvelle itération de Safari mobile, les utilisateurs pourront « tirer pour actualiser » quelle que soit la page Web sur laquelle ils se trouvent.

Localiser un iPhone volé

Il s’agit d’une fonctionnalité iOS 15 particulièrement intéressante à connaître. Avec iOS 15, les utilisateurs pourront profiter du cadre « Find My Network » pour localiser un appareil même s’il a été effacé. De plus, Apple note qu’il a mis en place des mesures de sécurité pour rendre plus difficile pour les voleurs de le vendre.

“Pour s’assurer que personne ne soit amené à acheter votre appareil”, dit Apple, “l’écran Hello montrera clairement que votre appareil est verrouillé, localisable et toujours à vous.”

Notifications météo plus précises

L’application iPhone Weather a toujours été décente, mais elle a longtemps manqué de fonctionnalités disponibles dans les applications tierces populaires. À cette fin, l’application Météo d’iOS 15 bénéficiera de belles améliorations. À titre d’exemple, iOS 15 peut envoyer des notifications push lorsqu’il est sur le point de commencer à pleuvoir, à neiger ou à grêler.

Ajustez la taille du texte application par application

Pour la première fois, les utilisateurs d’iOS 15 peuvent ajuster la taille du texte par application. Cela peut être utile si vous souhaitez une police de grande taille pour votre courrier électronique, mais une taille de police standard lorsque vous naviguez sur le Web.

Certaines fonctionnalités d’iOS 15 que nous avons répertoriées peuvent nécessiter un appareil plus récent

Comme nous l’avons indiqué la semaine dernière, certaines des fonctionnalités les plus avancées d’iOS 15 nécessiteront un modèle d’iPhone plus récent. Par exemple, Live Text et certaines fonctionnalités améliorées d’Apple Maps nécessiteront un iPhone XS ou une version ultérieure.

