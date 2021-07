Voici les nouvelles infractions pour lesquelles la DGT peut vous infliger une amende cet été | Moteur

in

Nous vous informons de ces nouvelles infractions pour lesquelles la DGT pourrait vous imposer une amende cet été.

Avec l’arrivée de l’été, la mobilité augmente aussi sur nos routes, à laquelle s’ajoute l’envie de voyager avec l’arrivée du beau temps et le bon taux de vaccination, et c’est pourquoi la Direction générale de la circulation a annoncé une nouvelle stratégie pour inverser l’effet estival afin que tant d’accidents ne se produisent pas sur la route.

Dans les mois à venir, une série de réformes seront appliquées qui sont en cours de processus parlementaire et qui dès qu’elles seront approuvées par la DGT, elles devront passer par le filtre de la loi sur la sécurité routière et du règlement général de la circulation.

L’une des amendes les plus courantes est mauvaise utilisation du téléphone portable au volant. Et c’est que les personnes qui conduisent en tenant le mobile s’exposent à une amende de six points, soit le double de ce qui est établi aujourd’hui.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Pour sauvegarder l’un des groupes les plus punis par les accidents de la route, la vitesse de dépassement des cyclistes chute à 20 km/h en dessous de la limite de la route.

Il vise également à punir les mécanismes de détection radar qui commencera à être considérée comme une infraction grave avec des amendes de 500 € et trois points de carte. Ce sera un motif de sanction pour les avoir dans la voiture.

Les radars font déjà partie des routes espagnoles, les conducteurs se sont habitués à vivre avec eux malgré la sensation désagréable d’une amende. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment conscients de tout ce dont ces appareils sont capables.

Pour récupérer des points de carte, un stage de conduite certifié par la DGT, pour aider à récupérer jusqu’à 3 points. Pour le moment, les exigences qui feront l’objet d’un arrêté ministériel sont inconnues. En relation avec ce qui précède, il est prévu de fixer une période de deux ans exempte d’infractions pour récupérer le nombre de points initial.

Enfin, et non des moindres, l’utilisation inappropriée des dispositifs de retenue pour enfants entraînera une pénalité de quatre points, un de plus que ceux actuellement fixés, maintenant l’amende à un montant économique de 200 €.