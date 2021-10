Voici les nouvelles options de résolution d’écran du MacBook Pro, native 2x Retina par défaut

Les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont été annoncés en grande pompe hier, l’une des principales caractéristiques étant le nouvel écran Liquid Retina XDR. En plus d’une taille physique plus grande et de cadres plus petits, d’un rapport de contraste élevé mini-LED et de taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz, les écrans présentent également des résolutions natives accrues avec une densité de pixels plus élevée.

Cela apporte une nouvelle sélection d’options de résolution d’écran à l’échelle dans les Préférences Système. Plus particulièrement, le MacBook Pro haut de gamme dispose à nouveau d’une résolution native 2x en standard…

Le MacBook Pro Retina a été introduit pour la première fois en 2012 avec une résolution d’affichage de 2800 x 1800. Comme tous les écrans Retina avant lui, Apple a rendu l’interface à l’échelle 2x, ce qui signifiait que l’espace d’écran disponible dans macOS était le même qu’un écran 1400 x 900 , mais tout était deux fois plus net.

Cependant, de nombreux clients souhaitaient pouvoir afficher plus de contenu à l’écran à la fois. Afin d’imiter des écrans plus denses, Apple a proposé des modes de mise à l’échelle logicielle simulés.

Pour ce faire, le système d’exploitation effectue le rendu à une résolution plus élevée, puis réduit le contenu rendu pour l’adapter à la grille de pixels native de l’écran. Cela donne aux utilisateurs plus d’espace pour les fenêtres à l’écran, mais la mise à l’échelle est imparfaite (car ce n’est pas une mise à l’échelle entière comme l’est 2x) et produit donc des artefacts de redimensionnement, comme du texte légèrement flou.

Pour les puristes du pixel, ce type de mise à l’échelle est loin d’être idéal, à la limite du sacrilège. Pour aggraver les choses, Apple a réglé par défaut le MacBook Pro 16 pouces 2019 sur une résolution mise à l’échelle; la résolution native 2x était disponible dans les Préférences Système en option, mais ce n’était pas la valeur par défaut. Le mode de mise à l’échelle par défaut du MacBook Pro 16 pouces simulait un écran 1792 x 1120. Ce compromis entre la résolution du panneau et la densité de l’interface utilisateur était gênant pour une machine professionnelle. (Après le lancement, la future version de macOS a également modifié les paramètres d’affichage d’origine de 15 pouces de « Meilleur pour la rétine » à une résolution mise à l’échelle.)

Cependant, Apple a pleinement répondu à ces plaintes avec la génération 2021 de MacBook Pro 16 pouces. La résolution d’affichage native est désormais de 3456 x 2234, ce qui représente une augmentation du PPI de ~ 220 PPI à 250 PPI. Par défaut, macOS Monterey rendra le système d’exploitation à 1728 x 1117 – une mise à l’échelle parfaite 2x Retina. De plus, cette résolution 2x parfaite est effectivement la même que la résolution mise à l’échelle simulée de la génération précédente.

Le panneau à plus haute densité du nouveau MacBook Pro 14 pouces présente une résolution native de 3024 x 1964, qui sera présentée aux utilisateurs sous la forme 1512 x 982@2x, une autre option raisonnablement spacieuse pour un écran de cette taille.

Ainsi, les nouveaux paramètres par défaut sont ce que la plupart des gens devraient utiliser en termes d’utilité et ils obtiendront en même temps la meilleure qualité d’affichage Retina-crisp. Comme toujours, Apple propose également des options de résolution d’écran à l’échelle pour les personnes qui souhaitent plus ou moins d’espace.

Sur la base des découvertes de code dans le Monterey RC, nous pouvons voir que les options de résolution disponibles pour le nouveau MacBook Pro sont :

MacBook Pro 16 pouces

Ressemble à 2056 x 1329 Par défaut : Ressemble à 1728 x 1117 Ressemble à 1496 x 967 Ressemble à 1312 x 848 Ressemble à 1168 x 755

MacBook Pro 14 pouces

Ressemble à 1800 x 1169 Par défaut : Ressemble à 1512 x 982 Ressemble à 1352 x 878 Ressemble à 1147 x 745 Ressemble à 1024 x 665

Tout comme la gamme actuelle d’ordinateurs portables, le MacBook Pro prend en charge cinq résolutions virtuelles différentes, l’une offrant plus d’espace que le 2x par défaut, et les autres augmentant la taille de l’interface utilisateur et du texte pour une lisibilité plus facile.

Bien entendu, la résolution d’écran n’est qu’une des nouvelles fonctionnalités des nouveaux écrans MacBook Pro ; les clients bénéficieront également d’une reproduction des couleurs plus large, d’animations ProMotion fluides à 120 Hz, d’une plage dynamique extrême grâce au système de rétroéclairage mini-LED, etc.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont disponibles à la commande dès maintenant, les premières livraisons commençant la semaine prochaine.

