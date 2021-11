Voici les offres technologiques du Black Friday que nos lecteurs attendent avec impatience

Il reste moins de deux semaines avant le Black Friday, mais il y a beaucoup d’offres à faire dans les jours qui précèdent l’événement. Avec tant de choses à considérer, nous voulions savoir ce que nos lecteurs étaient le plus intéressés par l’achat de cette saison des fêtes.

La plupart des réponses concernaient des consoles comme la PS5 et la Nintendo Switch OLED. Avec le lancement du modèle Switch, l’ordinateur de poche est apparemment revenu au sommet, et il est susceptible d’être une option populaire pour les acheteurs à mesure que les offres Black Friday Switch s’intensifient. Cependant, la PS5 continue d’être rare et les choses pourraient ne pas s’améliorer le Black Friday.

Heureusement, tout en restant à l’écart des meilleures offres PS5 Black Friday, nous gardons également une trace des réapprovisionnements PS5 afin que nos lecteurs puissent agir et en sécuriser un.

Les ordinateurs/tablettes et smartphones suivaient de près, les écouteurs et les montres connectées arrivant en dernier.

Certains utilisateurs ont déclaré qu’ils recherchaient des offres sur d’autres articles, notamment certains des meilleurs routeurs maillés Wi-Fi 6, des accessoires pour smartphones, des purificateurs d’air et même le Chromecast avec Google TV.

Avec les vacances qui approchent à grands pas et « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey qui prend de l’ampleur, vous ne voudrez peut-être pas attendre le Black Friday si vous voulez participer à certaines de ces offres technologiques, surtout si vous prévoyez d’obtenir vos mains sur une PS5.

