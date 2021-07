Voici les pays qui prennent désormais en charge l’ECG avec watchOS 7.6

in

Apple a publié plus tôt dans la journée watchOS 7.6 pour les utilisateurs d’Apple Watch, qui apporte quelques corrections de bugs et active également l’application ECG dans davantage de régions. Selon Apple, les notifications d’ECG et de fréquence cardiaque irrégulière sont désormais disponibles dans 30 pays supplémentaires. Continuez à lire pendant que nous détaillons les pays qui ont reçu la mise à jour.

L’application ECG permet aux utilisateurs de prendre un électrocardiogramme, mesurant les impulsions électriques de votre cœur. Les notifications de fréquence cardiaque irrégulière sont désormais également disponibles dans ces 30 pays supplémentaires pour les utilisateurs d’Apple Watch. Lorsque cette option est activée, l’Apple Watch vérifie si votre fréquence cardiaque reste supérieure ou inférieure à la fréquence recommandée pendant que vous êtes inactif pendant 10 minutes.

Apple avait déjà activé l’application ECG en Australie, au Japon, au Pérou, aux Philippines, au Vietnam et dans d’autres pays plus tôt cette année. Désormais, les fonctionnalités avancées de santé de l’Apple Watch arrivent dans 30 pays supplémentaires avec watchOS 7.6, que vous pouvez voir dans la liste ci-dessous :

Andorre Anguilla Antigua & Barbuda Brunei Bulgarie Îles Cook Chypre Dominique Estonie Fidji Terres Australes Françaises Gibraltar Guadeloupe Guernesey Haïti Île de Man Jersey Monaco Montserrat Nauru Îles Norfolk Seychelles Slovénie St. Barthélemy St. Helena St. Kitts & Nevis St. Martin St. Vincent & Grenadines Ukraine Cité du Vatican

La fonction ECG de l’Apple Watch a récemment été approuvée par l’agence chinoise de réglementation de la santé, mais le pays n’a pas été mentionné par Apple dans cette mise à jour. Comme certains utilisateurs ont pu utiliser l’application ECG en Chine avec watchOS 8 bêta, il semble probable que les utilisateurs chinois bénéficieront des nouvelles fonctionnalités de santé plus tard cette année.

Pour plus d’informations sur la réalisation d’un électrocardiogramme à l’aide de votre Apple Watch, consultez le guide spécial de .. Vous pouvez également voir la liste complète des pays où l’application ECG est prise en charge sur le site officiel d’Apple.

Il convient de noter que l’application ECG et les notifications de rythme cardiaque irrégulier nécessitent une Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure.

