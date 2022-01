Voici les personnes et les produits qui ont remporté les Future Tech Awards 2021

Chaque année au cours des deux dernières années, Future a pris le temps de célébrer certaines des personnes et des produits qui ont eu un impact sur nos vies. Au cours de la dernière année, il y a eu de nombreux produits étonnants que nous aimons appeler dans nos prix Future Choice, tandis que de nombreuses personnes derrière ces produits sont commémorées dans nos prix Future 50.

Vous reconnaîtrez peut-être bon nombre de nos produits de la liste Future Choice, car nous en couvrons beaucoup d’entre eux de manière approfondie sur nos sites. Par exemple, l’Amazon Echo Dot avec horloge (4e génération) figure sur notre liste des meilleurs produits pour la maison intelligente grâce à sa facilité d’utilisation, son excellent son, sa conception sphérique unique et son prix bas, ce qui permet à quiconque d’avoir facilement des haut-parleurs intelligents. autour de la maison.

Le Sony WF-1000XM4 en a également fait nos meilleurs écouteurs sans fil, ce qui n’est vraiment pas une surprise. Malgré leur prix élevé, ils offrent une qualité audio exceptionnelle, un design haut de gamme et une longue durée de vie de la batterie. Nous avons également le Galaxy S21 Ultra comme notre meilleur smartphone et l’Acer Chromebook Spin 713 comme notre meilleur Chromebook. Consultez la liste complète de nos prix Future Choice pour voir quels produits ont remporté le prix du meilleur smartphone, de la meilleure tablette et plus encore.

En ce qui concerne nos prix Future 50, il n’est pas surprenant que nos principaux dirigeants soient d’Amazon, Disney et Netflix. Ces services ont aidé beaucoup d’entre nous à rester sains d’esprit et à se divertir tout au long de la pandémie avec un excellent contenu et des livraisons à domicile faciles lorsque nous ne pouvions pas obtenir ce que nous voulions des magasins. Cependant, de nombreux chiffres de diverses entreprises ont contribué à façonner 2021, tels que le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, David Limp, qui est derrière Amazon Devices & Services, et la vice-présidente de la recherche de Google, Elizabeth (Liz) Reid.

N’oubliez pas de consulter nos prix Future 50 pour voir la liste complète des professionnels de l’industrie qui ont contribué à rendre notre 2021 gérable, y compris l’un de nos YouTubers technologiques préférés.

Pour tout ce qui concerne les Future Tech Awards, rendez-vous sur la page Future Tech Awards 2021 ici.

Un nouveau niveau d’immersion

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain PSVR

Sony est à la pointe de l’expérience VR depuis le lancement de la PlayStation VR originale en 2016, et le PSVR 2 devrait considérablement améliorer chaque partie de l’expérience. Voici tout ce que nous savons sur le PSVR 2 jusqu’à présent !