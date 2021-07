Voici les pires moments de l’interview de Race-Baiter Joy Reid avec Coates, Hannah-Jones

Fraîchement débarrassé railleur la foi chrétienne du sénateur Marco Rubio (R-FL) et d’accord avec l’affirmation selon laquelle le 6 janvier était pire que le 11 septembre 2001, Joy Reid, animatrice de ReidOut de MSNBC, a passé 13 minutes à lancer plus de venin d’appât de course avec les autres arnaqueurs de course Ta-Nehisi Coates et Nikole Hannah-Jones quelques heures après que les deux ont annoncé qu’ils rejoindraient Howard Faculté de l’Université.

Cela est arrivé à la fin de la saga dans laquelle l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill a offert à Hannah-Jones un poste de professeur, mais avait décidé de ne pas lui accorder la titularisation immédiate avant d’inverser le cours. Cependant, l’auteur du projet erroné et empoisonné de 1619 l’a refusé.

Reid a commencé par permettre à Hannah-Jones d’agir comme si elle avait été soumise à une expérience traumatisante et presque violente, amenant Hannah-Jones à dire l’épreuve « était profondément blessant », « enrageant », et “humiliant” parce que c’était emblématique de la façon dont chaque enfant noir doit grandir “travail[ing] deux fois plus difficile d’aller jusqu’à la moitié.

L’universitaire élitiste a ajouté qu’il “confirmer[ed] le travail de ma vie… sur la façon dont les Noirs sont traités dans ce pays et comment, même si vous suivez toutes leurs règles, en fin de compte, cela ne garantira pas que vous serez traité équitablement.

Montrant sa haine pour les personnes de races différentes, Reid a fait référence aux «PWI» (ou institutions à prédominance blanche) et a suggéré que davantage de Noirs devaient se détourner des écoles où d’autres races sont présentes et retourner dans les HBCU parce qu’ils sont « des écoles qui produisaient les plus grands esprits de l’histoire américaine, les esprits qui ont brisé le dos de la ségrégation » et renversé « les règles qui étaient dans ce pays, en place depuis le 1619 [sic]”

Gushing qu’elle parlait avec « les T’Challa et Okoye du monde universitaire en ce moment », Reid est allé voir Coates avec elle outrageusement fausse et odieuse homme de paille que ceux qui les repoussent se sont engagés dans une « le vol qui a sous-tendu la société américaine », et “Il a fait de ces fondateurs une sorte d’histoire au coucher, plutôt que d’affronter la vraie douleur de l’histoire qui nous a construits, pour être forts comme nous le sommes.”

Elle s’est également moquée des Blancs, suggérant que l’UNC était heureux qu’il y ait deux membres de faculté noirs de moins parce que « nos pauvres » et « Élèves blancs » « fragiles » ne serait pas en mesure de « gérer la vérité » sur le fait qu’eux aussi ont été des oppresseurs.

Après que Coates ait déploré que les étudiants de l’UNC « se soient vu refuser les conseils du journaliste le plus décoré d’Amérique », lui et Reid ont réitéré la fausse affirmation selon laquelle l’opposition au projet 1619 n’était pas de bonne foi et plutôt fondée sur la race parce que le travail de Hannah-Jones est basé sur des « faits » (cliquez sur « développer ») :

REID : [W]Pourquoi pensez-vous – si vous pouvez sortir de là juste un instant, et regardez ce que Nikole a écrit, en termes de ce qu’elle a créé, en termes de Projet 1619, regardez les choses que vous avez écrites, les choses Adam Serwer a écrit, ils ont été brûlants, mais ce ne sont que des faits, non ? Ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes. C’est juste des idées. Pourquoi pensez-vous que les gens de droite sont si terrifiés par ces faits ? COATES : Mais ils le sont – mais ils sont dangereux. Elles sont. Ils sont extrêmement dangereux. L’ordre politique dans ce pays repose sur une histoire au coucher. L’histoire n’est pas simplement quelque chose qui vit en dehors de la politique. Il y a une raison pour laquelle le drapeau confédéré flottait sur l’État de Caroline du Sud. Il y a une raison pour laquelle ces statues ont été érigées. Ils font partie de l’ordre politique. Ils justifient le pouvoir antidémocratique qui – qui existe dans ce pays[.] (….) COATES : Ceux-ci ont toujours des redoutes et des endroits où l’on pourrait dire qu’une version plus véridique, plus précise et plus, en fin de compte, brûlante de l’Amérique a été rendue à ses étudiants et je pense que c’est important.

Reid est retourné à Hannah-Jones, crachant plus de mensonges sur la façon dont les non-libéraux voient l’histoire. Et dans une tournure ironique, Reid s’inquiéta que « Certaines parties de l’Amérique blanche vont simplement se retirer davantage dans l’histoire du coucher, que ce rejet de – de la vraie histoire » minutes après avoir fait campagne pour que davantage de Noirs se séparent en choisissant en masse les HBCU.

Hannah-Jones a répondu en donnant le jeu sur la façon dont le CRT était quelque chose que les incendiaires de race veulent enseigner, éduquer les enfants à se haïr eux-mêmes et leur pays, et a lié la nécessité d’enseigner le CRT au fait vraiment pervers que les propriétaires d’esclaves ont empêché les esclaves d’apprendre à lire (cliquez sur “développer”) :

J’ai dit que les mêmes endroits qui essaient d’interdire l’enseignement de la théorie critique de la race, qui essaient d’interdire le projet 1619, qui est en fait, vous savez, ils essaient juste d’interdire l’enseignement de la véritable histoire raciste de ce pays, ce sont les mêmes endroits qui introduisent et adoptent des lois pour restreindre le vote, n’est-ce pas ? Ce sont des endroits qui essaient d’assurer la domination de la minorité, et que les gens que la majorité soutient ne peuvent pas réellement avoir le contrôle de la politique de l’État. Donc, ces choses vont de pair. Et c’est là que Ta-Nehisi dit que les idées sont dangereuses, on le sait. Il y a une raison pour laquelle les Noirs pendant l’esclavage n’étaient pas autorisés à lire, n’est-ce pas ? Il y a une raison pour laquelle il y avait des interdictions pendant l’esclavage sur la littérature abolitionniste, parce que les idées changent l’action et la façon dont vous soutenez une société inégale est de nous faire penser qu’il s’agit d’une société égalitaire. Et donc, si vous ne réussissez pas, c’est que vous n’avez pas assez essayé. Donc, ce n’est pas par hasard qu’après avoir vu les plus grandes manifestations pour les droits civiques et les droits des Noirs de l’histoire de ce pays, et quand vous avez commencé à voir le langage changer, et même les blancs qui avaient auparavant rejeté l’idée d’une inégalité systémique commencer dire, eh bien, ce n’est peut-être pas le pays que je pensais que c’était, c’est alors pourquoi vous voyez ce contrecoup, parce qu’ils savent en fait que si vous apprenez cette histoire, ils disent, vous êtes mauvais, les blancs. Ils disent que – que vous êtes mauvais, et nous ne pouvons pas vous l’enseigner. Donc, rien de tout cela n’est fortuit. Et c’est. C’est très dangereux. Nous avons vu cela auparavant.

Reid a terminé sur une note marxiste de type révolutionnaire, se vantant qu’avec Coates et Hannah-Jones, « L’Université Howard est sur le point de transformer des étudiants, des milliers et des milliers d’esprits, dans le monde du journalisme au cours des nombreuses années à venir… qui vont démolir la maison et personne ne peut rien y faire.

En termes simples, il n’a jamais été question de faits et d’endoctrinement, de pouvoir et de ressentiment racial.

Pour voir la transcription MSNBC pertinente du 6 juillet, cliquez ici.

