Voici les premiers échantillons de caméra OnePlus 10 Pro

OnePlus diffuse, comme il le fait, des détails sur son prochain OnePlus 10 Pro depuis quelques jours maintenant. Lundi, nous avons eu une révélation complète du design du téléphone. Mardi, nous avons appris les spécifications. Nous avons eu un avant-goût des détails de l’appareil photo dans la révélation des spécifications, mais aujourd’hui, OnePlus a plus à partager, y compris des détails sur l’amélioration de la précision des couleurs, les modes de prise de vue manuels et un nouvel appareil photo ultra-large très large.

Photos capturées en couleur 10 bits sur OnePlus 10 Pro.

Le 10 Pro sera le premier téléphone de OnePlus à filmer en couleur 10 bits par défaut. Si vous n’aimez pas la photographie, cela signifie plus ou moins que les appareils photo du 10 Pro peuvent capturer plus de couleurs que celles des appareils OnePlus précédents – un peu plus d’un milliard, en fait, c’est pourquoi OnePlus appelle cela le OnePlus Billion Solution de couleur. Être capable de composer des couleurs avec plus de granularité devrait signifier que les photos semblent plus fidèles à la réalité et que les dégradés doivent être plus lisses avec moins de bandes de couleurs.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Galerie d’images (2 images)

À gauche: Une photo inédite prise au format RAW. À droite: RAW+ avec traitement photo OnePlus appliqué.

Dans un mode Hasselblad Pro amélioré, le OnePlus 10 Pro pourra capturer des fichiers RAW 12 bits, contre 10 bits dans le mode Pro du 9 Pro. Les photos prises en couleur 12 bits peuvent contenir jusqu’à 68 milliards de couleurs et ont également une meilleure plage dynamique que les photos prises avec une profondeur de couleur inférieure. Vous aurez également la possibilité de demander au mode Pro de supprimer à la fois un fichier RAW non traité et une version traitée qui conserve toujours la profondeur de couleur améliorée du mode Pro. Bien sûr, si vous bénéficierez de tout cela dépend de la façon dont vous afficherez vos photos.

Une petite vidéo bizarre tournée en mode Film.

OnePlus lance également une fonctionnalité qu’il appelle le mode Film sur le 10 Pro. Essentiellement un mode pro pour la vidéo, le mode Film vous permet de contrôler manuellement des paramètres tels que la fréquence d’images et l’ISO pendant l’enregistrement. Il existe également une option pour filmer au format LOG, ce que les nerds de la vidéo sauront signifier une plus grande flexibilité de montage après coup.

Photos capturées dans le champ de vision complet de 150 degrés du 10 Pro ultra-large.

Enfin, le champ de vision ultra-large de la caméra du 10 Pro est vraiment très large : 150 degrés. La plupart des tireurs ultra-larges pour smartphones, y compris ceux du OnePlus 9 Pro, atteignent environ 110 degrés, ce qui signifie que le 10 Pro peut contenir beaucoup plus dans le cadre. Les prises de vue utilisant l’ultra-large au maximum se déformeront assez fortement sur les bords, mais vous aurez également le choix de recadrer un champ de vision plus traditionnel de 110 degrés. Il y aura aussi un mode fisheye.

Galerie d’images (2 images)

Photos ultra-larges du OnePlus 10 Pro enregistrées à 110 degrés.

Malgré son partenariat continu avec le fabricant d’appareils photo Hasselblad, historiquement, OnePlus n’a pas été en mesure de rivaliser avec les meilleurs appareils photo des téléphones d’entreprises comme Google, Samsung ou Apple. Il n’est pas encore clair si ces nouvelles astuces aideront OnePlus à combler l’écart – le Pixel 6 prend de très bonnes photos – mais c’est amusant de le regarder essayer tout de même.

Google commence à afficher des aperçus de la caméra de sonnette dans At a Glance for Pixels sur Android 12

Un judas instantané

Lire la suite

A propos de l’auteur

Taylor Kerns (1114 articles publiés)



Taylor était un nerd du téléphone bien avant de rejoindre Android Police en 2018. Il porte actuellement un Pixel 6 Pro, qu’il utilise principalement pour prendre des photos de ses chiens.

Plus de Taylor Kerns