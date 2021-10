Voici les principales raisons pour lesquelles les investisseurs devraient éviter les actions CEI

Les actions peuvent être beaucoup de choses, mais elles incluent sûrement des éléments de risque alors que les investisseurs cherchent à créer de la richesse. Énergie de carrossage (NYSE:CEI) l’action a fait les gros titres pour son action sur les prix très volatile – et elle semble avoir de la place pour une volatilité supplémentaire.

Les vraies questions liées à la volatilité de l’action CEI sont de savoir si elle est liée à des informations fondamentales ou si les investisseurs réagissent simplement à l’action volatile du cours des actions sur la base d’indicateurs d’analyse technique.

Je pense qu’il existe de graves signaux d’alarme fondamentaux qui font de l’action CEI un pari très spéculatif sur le secteur de l’énergie.

CEI Stock et le rebond du chat mort

L’action CEI a connu une séance de négociation très volatile entre le 30 septembre et le 8 octobre. Le 30 septembre, l’action a clôturé à 3,82 $ pour un volume de 460 059 400. Le cours de clôture du 8 octobre était de 1,71 $ et le volume était de 964 366 800.

Deux jours plus tôt, l’action affichait un prix bas de 86 cents par action.

La fourchette de 52 semaines pour l’action CEI est de 33 cents à 4,85 $.

Bien sûr, il s’agit d’un titre très volatil. Il est intéressant de noter que selon Yahoo Finance, l’action a un bêta (mensuel 5 ans) de -2,30, ce qui signifie qu’en théorie, l’action devrait évoluer dans la direction opposée à celle du marché boursier.

Cependant, l’action CEI est en hausse de 85,21% en 2021, surperformant le marché boursier américain. Le récent rebond du prix du chat mort a été attribué à l’analyse technique. Les investisseurs se sont précipités pour acheter une vente massive, espérant qu’il y aurait une réaction faisant monter le titre. Cela a payé pour ceux qui ont acheté l’action alors qu’elle se négociait à moins de 1 $.

Mais la vraie raison de cette action sauvage des prix est plus grave et est fondamentale.

Rapports en souffrance une raison de courir

Les entreprises publiques ont plusieurs obligations qui sont cruciales pour protéger et informer les investisseurs en temps opportun. Les formulaires tels que 10-K et 10-Q doivent être déclarés dans un certain délai après l’exercice. Si ces rapports financiers ne sont pas déposés dans les délais, de graves problèmes surviennent et peuvent entraîner la radiation de l’action.

Chaque fois que je rencontre une entreprise publique qui a retardé ses dépôts auprès de la SEC, ma réaction est de l’éviter. C’est un énorme drapeau rouge. Quelque chose ne va fondamentalement pas. La direction n’a pas fait preuve de cohérence et de précision, montrant également un manque de professionnalisme envers l’intégrité des marchés financiers.

James Doris, président et chef de la direction de l’entreprise, a récemment discuté de la question. Il a dit:

« En ce qui concerne les documents publics de la Société, notre objectif est que la Société devienne à jour au plus tard à l’expiration de la période de traitement initiale telle qu’établie par la Bourse de New York, qui est le ou vers le 19 novembre 2021. »

Camber Energy a publié pour la dernière fois un formulaire 10-K en juin 2020 et son dernier rapport 10-Q a été déposé en décembre 2020.

Dilution du stock CEI difficile à ignorer

Pendant ce temps, dans un formulaire 8-K déposé en juin 2021, la société a déclaré que le nombre d’actions ordinaires est passé de 25 millions à 250 millions après qu’un investisseur institutionnel ait converti les actions privilégiées qu’il avait acquises environ « en 2018 et/ou 2019 ».

Cette forme 8-K nous amène à un autre argument, celui d’une dilution massive des actions.

Dans un rapport de 10 questions/réponses en décembre 2020, Camber Energy a indiqué qu’elle avait un nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation de 13 705 461 pour le semestre clos le 30 septembre 2020.

Il y a eu une énorme dilution des actions lorsque nous comparons le nombre d’actions en circulation sous la dernière forme 8-K. Nous savons que la dilution des actions est mauvaise pour la valorisation de n’importe quelle action. Mais Camper Energy a-t-il des fondamentaux solides ? La réponse courte est non.

Rapport court

Le rapport de Kerrisdale Capital sur Camber Energy avec le titre intéressant « Et s’ils faisaient une entreprise entière avec des drapeaux rouges ? » dit: «Nous sommes à découvert des actions de Camber Energy, Inc. Camber est un ancien producteur de pétrole qui n’a pas déposé d’états financiers auprès de la SEC depuis septembre 2020, risque de voir ses actions radiées le mois prochain et vient de licencier son cabinet d’expertise comptable. en septembre. Son seul atout réel est une participation de 73% dans Viking Energy, une société négociée de gré à gré avec une valeur comptable négative et un avertissement de continuité d’exploitation qui a récemment violé l’engagement d’endettement maximal sur l’un de ses prêts.

La structure opaque du capital et la valeur de la participation dans Viking sont remarquables. Le formulaire 10-Q de Viking Capital pour le trimestre se terminant le 20 juin 2021 montrait un déficit total des actionnaires de 15 054 324 $ et une perte nette attribuable à Viking Energy Group de 18 904 027 $.

Étant donné que Viking Energy Group est une filiale à participation majoritaire de Camber Energy, quelle valeur cela ajoute-t-il pour les investisseurs en actions de CEI ? Posséder une autre entreprise qui perd de l’argent, avec une valeur comptable négative, n’est pas idéal et n’apporte aucune valeur ajoutée.

Sur son site Web, Camber Energy affirme avoir une stratégie de croissance, mais je ne vois aucune croissance au cours des deux dernières années en termes de revenus, de rentabilité ou de flux de trésorerie disponibles.

Les données de MarketWatch montrent que les revenus de Camber Energy en 2019 étaient de 2,74 millions de dollars, en baisse de 60,03 % par rapport aux revenus de 6,86 millions de dollars en 2018. L’année dernière, les revenus se sont effondrés à environ 397 000 dollars, en baisse de 85,52 % par rapport à 2019.

Camber Energy a déclaré une perte nette au cours de quatre des cinq années et un flux de trésorerie disponible négatif pour les cinq années.

Verdict sur l’énergie de carrossage

Avec la hausse des prix du pétrole brut et du gaz naturel et les signes d’une crise énergétique imminente, Camber Energy pourrait en bénéficier en termes de revenus et de rentabilité.

Mais, bien que cela puisse être le cas, je n’aime ni les fondamentaux de l’entreprise ni les retards dans les dépôts auprès de la SEC. Novembre 2021 étant la date limite pour que Camber Energy dépose ses rapports, une grande volatilité pourrait se poursuivre pour l’action CEI.

Ce mélange de drapeaux rouges est plus que suffisant pour que les investisseurs prudents évitent les actions CEI.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.