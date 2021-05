Voici les principaux candidats pour accueillir la Copa América

31/05/2021 à 07:27 CEST

La Conmebol a annoncé dans un tweet la suspension de la Copa América: “Compte tenu des circonstances actuelles, elle a décidé de suspendre l’organisation de la Copa América en Argentine. La CONMEBOL analyse l’offre d’autres pays qui ont manifesté leur intérêt à accueillir le tournoi continental. ” Avec le tournoi dans l’airquels sont les principaux candidats?

Le Chili est l’une des options qui sonne le plus fort. C’est le pays d’Amérique du Sud qui gère le mieux le processus de vaccination puisque plus de 50% de la population a reçu au moins une dose du vaccin, alors que plus de 40% ont déjà obtenu la seconde. Cependant, même leur nombre quotidien d’infections est plus élevé que prévu: le 30 mai, ils ont signalé 7 772 cas positifs au cours des dernières 24 heures.

Une autre alternative est le Paraguay, qui avec le Chili s’était proposé comme siège face au déclin de la Colombie. Mais Le Paraguay traverse le pic de la pandémie et au cours du week-end, 20 362 positifs et 752 décès ont été signalés et en tête de liste du taux de mortalité mondial par rapport à sa population.

Une autre possibilité est de déplacer le tournoi aux États-Unis, qui ont déjà accueilli la Coupe en 2016, qui ont proposé d’accueillir l’événement. Cette possibilité était écartée car la Conmebol avait prévu de se dérouler dans le sud du continent.. Mais c’est une possibilité puisqu’ils ont presque toute leur population vaccinée contre le coronavirus, ce qui pourrait même permettre la présence du public dans les tribunes.

La Copa América peut-elle être suspendue?

Oui. Demain matin, le Conseil de la Conmebol se réunira et analysera les options disponibles. Le tournoi devait débuter le 13 juin et l’instance sud-américaine évaluera également si la Copa América est suspendue ou non. Si un lieu ne peut être trouvé, le concours peut être annulé.