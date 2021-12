Voici les produits qu’Apple devrait arrêter de vendre en 2022

Apple est généralement félicité pour la sortie de nouveaux produits. L’iPhone 13 Pro et le MacBook Pro M1 Pro/Max sont certainement parmi les meilleurs lancements de l’entreprise en 2021. Mais à l’approche de 2022, il y a des produits qu’Apple devrait définitivement arrêter de vendre, car ils n’ont pas de sens dans sa gamme. plus.

Apple Watch série 3 (2017)

Ce n’est pas la première fois que nous disons qu’Apple devrait arrêter de vendre l’Apple Watch Series 3. Le produit est toujours idéal pour ceux qui en possèdent déjà une, mais je ne pourrai jamais vous recommander d’acheter la smartwatch maintenant ou l’année prochaine.

Le principal problème ici est sa disponibilité de stockage. Avec seulement 8 Go disponibles avec l’Apple Watch Series 3, il est impossible de la mettre à jour correctement. Apple a trouvé une solution de contournement, qui restaure votre montre à chaque nouvelle mise à jour, mais la société aurait pu la résoudre en vendant simplement une version mise à niveau de la montre, peut-être la version cellulaire avec 16 Go de stockage.

Si vous envisagez d’acheter une Apple Watch mais que vous ne voulez pas dépenser plus pour la nouvelle série 7, il y a l’Apple Watch SE beaucoup plus rapide et très performante lancée en 2020, qui combine le meilleur de la série 4, de la série 5, et série 6.

iPod touch (2019)

Autrefois un excellent produit, maintenant complètement oublié sur le site Web d’Apple, vous devez en fait faire un réel effort pour y trouver l’iPod touch 2019.

Apple a vanté le fait que l’iPod touch actuel est tout au sujet du « plaisir à pleine vitesse ». La société a même fait la promotion de l’iPod touch en tant qu’appareil de jeu avant de lancer son service Apple Arcade. Aujourd’hui, avec plus de 200 jeux sur sa plateforme d’abonnement de jeux et trois ans plus tard, l’iPod touch se sent perdu dans le temps.

Il utilise la puce A10 Fusion, présente dans l’iPhone 7. Bien qu’il soit deux fois plus rapide que son modèle précédent et offre des performances graphiques trois fois supérieures, avec seulement un écran Retina de 4 pouces, l’iPod touch semble trop petit. Il dispose d’une caméra 8MP capable d’enregistrer des vidéos en HD 1080p et d’une caméra FaceTime HD avec une résolution de 1,2MP.

Je souhaite vraiment qu’Apple mette à jour cet appareil maintenant oublié avec un écran plus grand et plus lumineux, plus de capacité de stockage et des caméras améliorées. Bien que je pense qu’il serait préférable d’acheter simplement un iPhone ou un iPad mini, il y a encore des gens qui veulent seulement un appareil pour écouter quelques chansons, avoir quelques applications et oublier la connectivité cellulaire.

Mac mini (2018)

Avec Apple au milieu de la transition d’Intel vers son propre Apple Silicon, il semble maintenant étrange que la société vende toujours un Mac mini avec un processeur Intel. Plus cher que son homologue M1, il y a une raison pour laquelle vous ne devriez pas acheter un Mac avec Intel pour le moment : le plus tôt possible, Apple abandonnera le support.

L’Intel Mac mini est livré avec l’Intel Core i5 de 8e génération, avec 8 Go de RAM, Intel UHD Graphics 630 et 512 Go de stockage SSD et peut aller jusqu’à 3,2 GHz 6 cœurs Intel Core i7 de 8e génération, 64 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage SSD et prise en charge de 10 Gigabit Ethernet. Bien qu’il puisse encore être un excellent ordinateur aujourd’hui, il ne correspond pas à son Mac d’entrée de gamme, car il coûte au moins 1 099 $ alors que le M1 Mac mini commence à 699 $.

Beats Solo3 sans fil (2016)

Comme Apple possède Beats, nous ne pouvions pas laisser le Beats Solo3 Wireless loin de cette liste. Comme la société a récemment abandonné le Beats Solo Pro, qui est un produit infiniment meilleur, pourquoi Beats/Apple vend-il toujours le Beats Solo3 Wireless ?

Bien qu’il ait jusqu’à 40 heures d’autonomie, Beats Solo3 Wireless a ce vieux look « bon marché » de la marque Beats, différent du Solo Pro, qui avait un look plus agréable et premium (bien que pas confortable du tout).

Solo3 Wireless utilise la puce W1, il est donc utile d’avoir une paire rapide avec tous vos appareils Apple, mais pour 200 $, AirPods Pro et Beats Fit Pro font un meilleur travail avec l’ANC, les fonctionnalités et la qualité sonore. Si vous recherchez des écouteurs, Beats Studio3 Wireless pourrait peut-être vous être utile, même si je pense également qu’Apple devrait simplement fabriquer de nouveaux écouteurs Beats dès que possible.

Conclure

Pour moi, ce sont les quatre produits qu’Apple devrait retirer de sa gamme. Je pense qu’ils sont perdus dans le temps et tout client qui en achèterait un maintenant serait déçu de l’expérience générale.

Que pensez vous d’eux? À votre avis, y a-t-il un autre produit qu’Apple ne devrait pas vendre en 2021/2022 ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

