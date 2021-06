Voici les séries et films qui quittent Netflix en juillet – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Comme cela arrive chaque mois, grandes productions comme La Sorcière, La Théorie du Tout ou Le Jeu de la Fortune quittera Netflix en juillet. Et bien que le plateforme de streaming Il renouvelle également son catalogue, vous avez encore le temps de profiter de ces séries et films qui ne seront plus diffusés.

Alors si vous ne les avez pas vus et que vous pensiez le faire maintenant, dépêchez-vous car il reste deux jours avant de commencer le mois de juillet, la moitié de l’année.

Films quittant la plate-forme

Le film quitte la plateforme ce 1er juillet La sorcière, le premier film d’Anya Taylor-Joy cinq ans avant Lady’s Gambit qui a bouleversé les films d’horreur. Nouvelle-Angleterre, 1630. Une famille composée d’un couple de colons chrétiens, parents de cinq enfants, vit près d’une forêt à laquelle la légende populaire attribue un caractère démoniaque. La famille soupçonne que la fille aînée pratique la sorcellerie.

Arrêtera de projeter La théorie de tout 1er juillet. Dans les années 1960, Stephen Hawking, étudiant à l’Université de Cambridge et futur physicien, est tombé amoureux de sa partenaire Jane Wilde. Malgré le diagnostic d’une maladie dévastatrice, lui et Jane ouvrent de nouvelles voies scientifiques.

Boule d’argent ou alors Le jeu de la fortune avec Brad Pittt. L’entraîneur général d’Oakland Athletics, Billy Beane, a une révélation un jour : la sagesse conventionnelle du baseball est fausse. Beane fait face à un petit budget et doit réinventer son équipe en battant les clubs les plus riches.

Les autres productions qui quittent Netflix sont The Complete Bourne Saga, The Trust, Almighty 2, Beyond Dreams, Double Love, Battleship, Hero out of Water, Book of Live 1 et 2, If you were me, Army of One, Temporary Family, Split , Casper, World War Z, Hellboy et l’armée d’or, Unbroken, Danmachi – Flèche de l’orion, Gardien des ténèbres, Kings, La Bamba, Legends of passion, Crazy Police Academy, Lucy, Miami Vice and Minority Report.

Ils quittent également la plateforme Mamma Mia, The Wedding Day, The Auschwitz Counter, Bridget Jones’s Diary, Walk 4: The Family Goes to Miami, Little Singham, Inside Man, You Carry Me, One Punch-Man, 12 Monkeys, Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue, la fièvre du samedi soir, les secrets intimes, le secret, le suicide, le code, les sentiments, les transformateurs : l’ère de l’extinction, Hannibal, les flics de Beverly Hills 1 et 2 et la ville des tempêtes.

Séries qui quittent Netflix

Un homme de poing, est une bande dessinée japonaise d’action et de comédie créée par l’artiste One et lancée en 2009. Le super-héros le plus puissant du monde peut abattre n’importe qui d’un seul coup. Comme il ne trouve pas de rival à son niveau, il lutte contre l’ennui et l’ennui. La série a rapidement gagné en popularité.

La série pour enfants Julius Jr. C’est un jeune singe qui, avec ses amis, est capable de donner vie à des objets ordinaires et de vivre des aventures fantastiques dans une salle de jeu magique connue sous le nom de Box.

Winx Club : Saison 5. L’émission de téléréalité assigne une grande mission aux Winx : parcourir le monde incognito pour réaliser le rêve d’enfants talentueux.

Informations d’El Financiero